Созданный россиянином конструктор онлайн-магазинов Ecwid вводит санкции против России

Платформа с инструментами для онлайн-торговли перестанет работать в России. Хоть сервис основал программист из Ульяновска, но решение принял владелец сервиса — канадская компания Lightspeed.

Уход из России

Конструктор интернет-магазинов Ecwid, основанный россиянином Русланом Фазлыевым, перестанет работать в России. Об этом в начале августа 2024 г. сообщили в телеграм-канале «Финсайд».

Ecwid перестанет оказывать поддержку российским клиентам и продавать услуги в России с 9 сентября 2024 г., говорится в письме пользователям. В компании посоветовали клиентам перейти на другие сервисы до указанного срока, так как после этого они уже не смогут войти в панель управления и использовать платформу для продаж.

«Нам тяжело сообщать вам эту новость, особенно учитывая историю происхождения Ecwid. Ecwid был создан в России, чтобы помогать людям продавать онлайн по всему миру. У истоков нашей культуры и компании стоят российские предприниматели. Нам очень жаль, что приходится прекратить работу с вами», - говорится в письме от компании Lightspeed.

Ecwid Конструктор онлайн-магазинов Ecwid

Конструктор онлайн-магазинов Ecwid предлагает решения для создания интернет-магазинов: бесплатное приложение как услуга (SaaS) решение, которое совместимо с любым сайтом и работает в социальных сетях. Ecwid позволяет бизнесу быстро и без помощи программистов встроить в свой сайт, блог или страницу в соцсети полноценный интернет-магазин - достаточно добавить несколько строчек кода на JavaScript.

Проект основан Русланом Фазлыевым в 2009 г. как ответвление от компании «Креативная разработка», создавшей в 2000 г. платформу для электронной коммерции X-Cart. Ecwid сообщила о привлечении $42 млн инвестиций после того, как российский сервис для создания интернет-магазинов начал переживать исключительный рост в условиях пандемии COVID-19. Основными инвесторами в рамках раунда финансирования выступили фонды Morgan Stanley Expansion Capital и PeakSpan Capital. Объем вложений и доли инвесторов не раскрываются. Отмечается лишь, что генеральный директор Ecwid Руслан Фазлыев останется третьим по размеру доли акционером после новых фондов.

К основным преимуществам сервиса Ecwid можно отнести легкость, с которой он встраивается в любой сайт вне зависимости от платформы CMS: WordPress, Tilda, Joomla, uKit, Wix, Adobe Muse; возможность создания витрин товаров на страницах соцсетей «ВКонтакте» или Facebook* (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России); автоматическую выгрузку товаров и синхронизацию остатков на популярных торговых площадках «Яндекс Маркет», eBay и Google Покупки (ранее Froogle).

В 2021 г. этот проект купила канадская компания Lightspeed за $500 млн. Большую часть этой суммы в размере $325 млн, владельцы Ecwid получат в виде голосующих акций Lightspeed, остаток будет выплачен денежными средствами. В Lightspeed сообщили, что интеграция платформ, которые развивают компании, поможет продавцам охватить покупателей там, где они находятся, будь то в социальных сетях или на цифровых торговых площадках, повысив гибкость продаж и многоканальность. Офисы Ecwid на начало 2022 г. работали в США - Сан-Диего, в России - Ульяновске, Самаре и Владивостоке, но видимо российское подразделение в 2024 г. будут закрыты.

Санкции от Минфина США

С 12 сентября 2024 г. вступает в силу запрет Министерство финансов (Минфин) США на поставку любому лицу в России услуг ИТ-консалтинга и проектирования и услуг ИТ-поддержки и облачных услуг для управления предприятием, а также программного обеспечения (ПО) для проектирования и производства.

Согласно генеральной лицензии, США запрещают ряд видов деятельности, за исключением случаев, предусмотренных законом или при получении лицензии Минфина США.

«Экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно из США или лицом из США услуг по ИТ-консалтингу, проектированию, ИТ-поддержки или облачных услуг для соответствующего ПО любому лицу, находящемуся на территории Российской Федерации», - говорится в документе Минфина США.

Одновременно с этим Соединенные Штаты ввели санкции против физических и юридических лиц из России и Китая в связи со специальной военной операцией (СВО) России на Украине. Уточняется, что под ограничения попали свыше 33 физических лица и более 200 структур из России и Китая, а также семь российских судов.

Ограничения затронули страховую компанию «Согаз», проекты «Арктик СПГ - 1» и «Арктик СПГ - 3», «Газпром инвест», Национальный клиринговый центр, «Мурманский СПГ», Гознак, «Русгаздобычу», «Золото Селигдара», российское движение детей и молодежи «Движение первых», Обский газохимический комплекс, Национальный расчетный депозитарий, компанию «Геоскан», «Урал», Научно-производственное объединение им. А. С. Попова и другие предприятия.

Министр финансов США Джанет Йеллен (Janet Yellen) отметила, что санкции направлены на увеличение риска для финансовых учреждений, работающих с военной экономикой России, устранение пути для уклонения от уплаты налогов, а также уменьшение возможностей страны получать выгоду от доступа к иностранным технологиям, оборудованию и ПО.