Пробудилась тупиковая технология, которой более полувека, прародитель суперкомпьютеров и серверов. Продажи растут, производитель купается в деньгах

IBM констатировала факт роста продаж мейнфреймов – гигантских компьютеров родом из середины прошлого века. Это стало следствием популяризации и распространения искусственного интеллекта, которому для корректной работы нужно много вычислительной мощности. Суперкомпьютеры по карману не всем, а производительности серверов для таких задач не хватает, и многие останавливают свой выбор на мейнфреймах.

Симбиоз современных технологий и древней архитектуры

Компания IBM столкнулась с внезапным и одновременно ростом продаж своих мейнфреймов – они подскочили сразу на 8% год к году, следует из ее финансового отчета за II квартал 2024 г. Как пишет The Register, всплеск спроса на столь непопулярные в XXI веке решения связан с проникновением искусственного интеллекта в различные сферы деятельности человека и сектора экономики.

Рост 8% – это очень хороший показатель. Для сравнения, доходы IBM от продаж программного обеспечения выросли на 8%, а доходы от облаков – на 3%.

Мейнфрейм – это отдельный класс высокопроизводительных компьютеров, которые занимают в разы больше места, нежели ПК и даже полноразмерная серверная стойка, но меньше, чем современный суперкомпьютер. Основное предназначение мейнфреймов – в решении ресурсоемких задач с интенсивной пакетной и оперативной транзакционной обработкой. Область применения современных мейнфреймов достаточно высока – их применяют даже в госсекторе, например, на них базируется полицейская платформа Министерства внутренних дел Великобритании.

IBM Возможно, искусственный интеллект сможет спасти мейнфреймы от постепенного забвения

Но при этом все больше людей предпочитают пользоваться облачными сервисами, в основе которых не мейнфреймы, а серверы – более современные, технологичные и компактные решения.

В целом IBM – одна из немногих компаний, которые все еще производят мейнфреймы. Многие вендоры давно вышли из этого бизнеса ввиду непопулярности таких аппаратных решений.

Из прошлого в настоящее

Связь между ростом популярности ИИ и продаж мейнфреймов очевидна. Первому нужна огромная вычислительная мощность для корректной работы, а вторым вполне по силам ее предоставить.

Но в разрезе лет сама концепция мейнфреймов очень древняя – их история начинается в 1960-х годах, когда сбежавшая из России IBM продемонстрировала самые первые экземпляры давно ушедшей в прошлое модели System 360. Современный ассортимент мейнфреймов IBM состоит из моделей серии System Z, которую тоже нельзя назвать актуальной – ее премьера состоялась в 2000 г., и с тех пор IBM не очень активно обновляет ее.

В I квартале 2019 г. в мире был зафиксирован резкий крах продаж мейнфреймов, вследствие чего финансовый отчет IBM за этот период сильно разочаровал акционеров. Но спустя пять лет, именно благодаря искусственному интеллекту, интерес потребителей к мейнфреймам вновь проснулся, притом его рост составил сразу 8% по сравнению со второй четвертью 2023 г.

Это не замедлило положительно сказаться на итоговых показателях за II квартал 2024 г. – его IBM завершила с 2-процентным ростом выручки – она достигла $15,8 млрд. Чистая прибыль тоже увеличилась с $1,58 млрд годом ранее до $1,83 млрд.

Нестандартная ситуация

Тот факт, что продажи мейнфреймов подскочили именно сейчас, да еще и так резко, очень нехарактерен для этого рынка, пишет The Register. Его особенность в том, что продажи этих гигантских компьютеров резко растут сразу после релиза новой модели, но последняя на момент выхода материала новинка IBM дебютировала более двух лет назад – в апреле 2022 г.

Это было начало II квартала 2022 г., и финансовый отчет IBM за этот период тоже показал рост продаж мейнфреймов. Но нынешние результаты оказались намного выше.

В IBM прекрасно понимают, что мейнфреймы поймали волну популярности именно благодаря искусственному интеллекту. Действующий гендиректор компании Арвинд Кришна (Arvind Krishna) отметил, что платформа Z включает возможности обработки алгоритмов ИИ в реальном времени. Но также он напомнил, что IBM создала продукт под названием watsonx Code Assistant для мейнфреймов серии Z, для конвертации кода древнего устаревшего языка программирования COBOL в код Java. CNews писал об этом в августе 2023 г.

Кадровый вопрос

Производство и реализация мейнфреймов – это то, в чем IBM действительно преуспела во II квартале 2024 г. Но успех вполне может оказаться краткосрочным, потому что продать мейнфрейм мало – его нужно кому-то обслуживать, а специалистов по ним в мире почти не осталось. Нынешним экспертам далеко за 50, многие вышли на пенсию, нынешним ИТ-специалистам технологии 60-летней давности не очень интересны.

Не исключено, что возможность использования мейнфреймов для обработки алгоритмов ИИ изменит ситуацию с кадрами в лучшую сторону, но IBM, по-видимому, не делает на это ставку. Как сообщал CNews, вместо этого весной 2024 г. она запустила несколько инициатив по обучению специалистов по обслуживанию мейнфреймов. Первая инициативаа – это форум Mainframe Skills Council, он подразумевает объединение организаций, заинтересованных в поддержании квалифицированной рабочей силы для платформы мейнфреймов. Вторая – специализированный веб-ресурс, на котором IBM выложила несколько сотен материалов, касающихся мейнфреймов. Они вполне могут пригодиться специалистам по мейнфреймам для самообразования. Проект получил название IBM Z Mainframe Skills Depot.