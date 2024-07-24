В план проверок Счетной палаты вошли пути продаж российского ПО

Счетная палата (СП) России планирует включить в план проверок на 2025 год ИТ-компании и государственные информационные системы (ГИС). Специалисты намерены проследить весь путь движения от владельцев программного обеспечения (ПО) до заказчиков.

Формирование плана по проверкам

Счетной палаты (СП) России начала работу по формированию плана проверок на 2025 год. В план решено включить ИТ-компании и ГИС, сказал председатель СП Борис Ковальчук на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в конце июля 2024 г. сообщило издание ТАСС.

В 2024 г. завершается шестилетняя стратегия развития СП, сейчас ведется работа по формированию новых целей и задач с учетом тех приоритетов, которые стоят перед страной. Также одновременно со стратегией будут приняты и новые основные направления деятельности СП. Это важный документ, который докомпозирует стратегию на трехлетний период.

Борис Ковальчук, который несколько лет возглавлял «Интер РАО», в мае этого года официально назначен председателем СП - высшего органа государственного аудита. В задачи СП, в частности, входит контроль за целевым и эффективным использованием средств федерального бюджета.

Dumatv В план проверок Счетной палаты в 2025 г. вошел весь путь движения отечественного ПО

«Акценты будут расставлены на анализе качества работы государственных информационных систем и стоимости услуг по цифровизации государственного управления. Будем анализировать весь путь движения российского ПО от вендора, то есть владельца соответствующего ПО, до конечного государственного заказчика», - сказал председатель СП Борис Ковальчук.

СП проверит работу по достижению технологического суверенитета России. Специалисты изучат все нюансы предоставления субсидий, выделенных на решение важных вопросов: создание отечественных технологий и продуктов, подготовку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и др. В задачу СП входит анализ пользы, которую принесло предоставление средств. Специалисты будут сравнивать, сколько денег было выделено и какие результаты при этом удалось получить.

Борис Ковальчук отметил, что в 2025 г. продолжится цифровизация СП. Ведомство имеет дело с большим объемом информации, а для повышения эффективности работы необходимо продолжать развивать ИТ-системы.

Приоритеты СП

В настоящее время составляется и план проверок на 2025 г. По информации ТАСС, при этом свою деятельность СП будет выстраивать исходя из следующих задач.

Первое направление - это выполнение национальных целей, поставленных Президентом России. По словам Бориса Ковальчука, национальные проекты следует включать в государственные программы и устанавливать ключевые показатели. Они должны носить реалистичный к достижению характер, но в то же время быть достаточно напряженными.

Второе направление - это все, что связано со специальной военной операцией (СВО) России на Украине, включая поддержку военнослужащих, находящихся в зоне СВО, поддержку их семей, а также вопросы, касающиеся обеспечения военной техникой и вооружением различного назначения.

Третье направление - СП намерена уделить внимание технологическому суверенитету. По данному направлению проверки будут касаться выделения субсидий, в том числе на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), на создание новых продуктов и технологий, на решение вопросов продовольственной безопасности, на решение иных важных для страны вопросов.

Четвертое направление - связано с ИТ. В этом случае акцент будет сделан на анализе качества работы государственных информационных систем и стоимости услуг по цифровизации государственного управления. В СП будут анализировать весь путь движения российского ПО - от вендора, то есть владельца соответствующего ПО, до конечного государственного заказчика.

Пятое направление - это контроль за инвестициями, которые осуществляет государство в форме капитальных вложений. Важно обеспечить своевременность ввода объектов в России с учетом, конечно же, допустимых отклонений и обоснованности ценообразования.

Для достижения всех поставленных целей СП, в частности, намерена усилить собственную цифровую составляющую, поскольку орган работает с огромными массивами данных. Без должного развития ИТ-систем это крайне трудозатратно и менее эффективно.

Финансовый контроль

В условиях современной глобализации и экономической интеграции, финансовый контроль является одним из ключевых компонентов для реализации важных направлений государственного управления и государственной политики. Финконтроль не только служит механизмом для осуществления проверки правильности процесса финансового документирования, выявления нарушений в налоговом законодательстве России и финансовой дисциплине, но и является важным инструментом управления финансами и экономическими процессами.

Финансовый контроль - это система контроля законодательных и исполнительных органов власти над всеми финансовыми субъектами, то есть финансовой деятельностью государства, предприятий и организаций. Его цель - обеспечить успешное проведение экономической политики государства, способствовать формированию финансовых ресурсов во всех сферах народного хозяйства и эффективному их использованию. Поскольку в наше время значение финансового контроля значительно возросло, то и важность его значительно возрастает.

Финконтроль - это динамичный процесс, который всегда имеет новые черты, и поэтому он должен занять прочное и достойное место в объекте исследования экономической науки в долгосрочной перспективе независимо от уровня знаний, особенно в странах с переходной экономикой. Финансовый контроль является как важнейшей частью финансового менеджмента, так и необходимым условием эффективности управления финансовой системой. В современных условиях организация и осуществление эффективного государственного контроля требует более глубокого изучения общих вопросов финансирования бюджетных расходов, формирования бюджета и особенно использования бюджетных средств, в том числе роли финансового контроля в повышении эффективности использования бюджетных средств.

Данный вопрос особенно актуален в России с точки зрения эффективного использования бюджетных средств по импортозамещению, повышения качества управления в бюджетной сфере и перехода на международные стандарты формирования и исполнения бюджета.