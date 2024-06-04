Эра VMware заканчивается. Теперь с нее можно уйти нажатием кнопки
Компания «Нума Технологии» выпустила обновленную версию системы управления виртуальной инфраструктурой Numa vServer – Numa Collider 1.2. В новом релизе внедрены функции, направленные на улучшение безопасности, упрощение миграции данных и повышение удобства использования.
Ключевые улучшения Numa Collider 1.2
Прямой импорт виртуальных машин из VMware. Теперь пользователи могут легко переносить виртуальные машины из VMware в инфраструктуру Numa vServer без использования сторонних сервисов, что значительно упрощает процесс миграции. Процесс импорта подробно описан в обучающем видео на сайте НумаТех.
Улучшенный интерфейс. Интерфейс системы стал более интуитивным и простым в понимании, облегчая работу даже для новых пользователей.
Выбор хранилища для данных. В версии 1.2 появилась возможность выбора хранилища для данных, а также создание удаленных хранилищ VDI по протоколу SMB/CIFS, что обеспечивает надежное хранение данных и снижает зависимость от внешних поставщиков.
Добавление примечаний к виртуальным машинам. Пользователи теперь могут добавлять примечания к виртуальным машинам с использованием синтаксиса Markdown, что помогает лучше организовывать и аннотировать данные.
Модуль Captcha. Новый модуль добавлен для защиты системы от автоматизированных атак, обеспечивая дополнительный уровень безопасности и предотвращая несанкционированный доступ.
С полным списком нововведений и инструкций по их применению, документации по продуктам можно ознакомиться в базе знаний по Numa vServer и Numa Collider.
О продукте
Numa Collider – самостоятельный программный продукт, разработанный для удобства и простоты управления Numa vServer. Позволяет, при помощи развитого web-интерфейса, выполнять большинство операций по управлению виртуальной инфраструктурой, реализованной на базе Numa vServer, и ее объектами.
Пользователи Numa Collider получают полный контроль над жизненным циклом виртуальных машин, включая резервное копирование, «живую! миграцию, функции копирования и клонирования.
Numa vServer представляет собой законченные платформенные решение, сертифицированное по требованиям безопасности информации ФСТЭК России, с передовыми технологиями и встроенными средствами кластеризации и резервного копирования позволяет создавать безопасную и гибкую в управлении виртуальную инфраструктуру любого масштаба.
Как протестировать
Вендор предоставляет полнофункциональную лицензию виртуализации Numa vServer с системой управления Numa Collider для тестирования по запросу, без необходимости предварительной оценки инфраструктуры.