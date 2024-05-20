«Яндекс» уничтожает популярную профессию, в которой платят больше, чем программистам. Людей заменят роботами

«Яндекс» готовится к серийному производству роботов-курьеров, которые он тестировал на протяжении последних лет. Прямо сейчас ведется сборка более 100 таких машин. К концу 2024 г., по планам «Яндекса». стоимость доставка роботом должна сравниться с расходами на курьеров, которые в последнее время стали получать больше ИТ-специалистов.

Электронный курьер на колесах

Российский интернет-гигант «Яндекс» объявил о готовности начать массовую сборку роботов-курьеров – тех самых, которых он впервые показал в конце 2019 г. и тестировал в разных городах и локациях на протяжении последних лет, пишет «Коммерсант». Представители «Яндекса» утверждают, что компания уже сейчас «располагает экспертизой и готова к этому технически».

На момент выхода материала десяткам тысяч курьеров по всей стране можно было не переживать, что завтра робот отнимет у них работу. Тем не менее, планы у «Яндекса» довольно масштабные – в настоящее время ведется сборка 130 автономных курьеров, их производство должно завершиться до конца 2024 г.

Таким образом, в ближайшие семь месяцев «Яндекс» планирует удвоить свой штат роботов-курьеров. Примерно 130 машин на данный момент занимаются доставкой товаров и продуктов.

Яндекс Скоро вероятность повстречать такого ровера на пути значительно вырастет

Производство роботов «Яндекса» налажено в Москве.

Все упирается в деньги

На сегодняшний день работать курьером очень выгодно – если еще несколько лет назад ИТ-отрасль обеспечивала самые высокие зарплаты в стране, то сейчас доставка заказов может приносить россиянам больше денег. Это касается как и тех, кто уже получил диплом или давно вышел из стандартного возраста обучения в вузе, так и тех, кто еще является студентом. Как сообщил изданию вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в Москве зарплата доставщиков может достигать 200 тыс. руб. в месяц – это, например, вдвое больше зарплаты начинающего столичного программиста на PHP.

Стоимость доставки при помощи роботов «Яндекса» до конца 2024 г. должна снизиться до уровня расходов на курьеров – таковы планы компании. Их в мае 2024 г. в эфире Business FM озвучил руководитель бизнес-группы поиска и рекламных технологий «Яндекса» Дмитрий Масюк.

Пока что более высокая стоимость эксплуатации роботов в сравнении с живыми курьерами является серьезным сдерживающим фактором на пути к наращиванию объемов производства первых. «Когда стоимость доставки роботом станет сопоставима с доставкой курьером, мы будем готовы масштабировать бизнес», – сообщили «Коммерсанту» представители «Яндекса».

Почти серийное производство

По словам собеседника издания в сфере промышленности, серийном производство роботов-курьеров можно считать, если «Яндекс» будет выпускать их в количестве «от 100 шт. в месяц». Он добавил также, что любой производитель стремится наладить именно серийный выпуск своей продукции, чтобы добиться, в числе прочего, «значительного снижения затрат на одну единицу, примерно в полтора раза».

Премьера робота-курьера первого поколения. Источник: Яндекс

Если брать во внимание приведенные «Коммерсантом» подсчеты ассоциации «Цифровой транспорт и логистика», в настоящее время «Яндекс» со своими подрядчиками может выпускать в пределах 1000 роботов ежегодно. Из этого следует, что пока что это меньше планки в 100 шт. в месяц, чтобы производство могло считаться серийным.

В ассоциации добавили также, что по мере расширения географии распространения роботов потребуется наращивать производство, что повлечет за собой создание новых мощностей по их выпуску.

Робот вне закона

В настоящее время роботы-курьеры «Яндекса» перемещаются по очень небольшим территориям. В частности, их можно встретить лишь в нескольких районах Москвы, в Иннополисе (город в Татарстане недалеко от Казани), а также в Мурино (город в Ленобласти) и в Красной Поляне (поселок городского типа в Краснодарском крае).

В список организаций, тестирующих и эксплуатирующих роботов, по данным «Яндекса», входят свыше 300 ресторанов и магазинов. «Почта России» тоже проявляла интерес к этим роботам – она использовала их для доставки посылок, но в конце 2023 г., по информации «Ведомостей», решила отказаться от них.

Стоит отметить, что к маю 2024 г. действующие в России правила дорожного движения не учитывали существование в стране роботов-курьеров.