На российский Linux перенесли отечественную систему слежки за транспортом

Сотрудничество VisionLabs и «Группы Астра»

Разработчик систем компьютерного зрения VisionLabs и компания «Группа Астра» объявили о завершении успешных испытаний в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. Отчеты тестирования подтвердили совместимость видеоаналитики для транспорта LUNA CARS с операционной системой Astra Linux Special Edition. Корректная работа программного обеспечения в защищенной среде этой операционной системы была подтверждена соответствующим сертификатом. Оба продукта были внесены в «Реестр российского программного обеспечения» Минцифры, что подтверждает их соответствие высоким стандартам качества и безопасности в области информационных технологий.

Что такое LUNA CARS

LUNA CARS — система интеллектуальной видеоаналитики для распознавания транспорта, предназначенная в основном для мониторинга дорожно-транспортной ситуации, управления трафиком, автоматизированных пропускных систем для платных парковок или охраняемых территорий.

Одна из значимых сфер применения системы — это городское планирование. LUNA CARS может собирать информацию по объему и направлению движения транспорта для использования при проектировании дорожных развязок, определении направления движения полос, управлении работой умных светофоров. Кроме того, видеоаналитика VisionLabs может быть использована в транспортной сфере, в частности в интеллектуальных транспортных системах. Например, обнаружение животных или пожаров на дорогах позволит выводить предупреждения для водителей на дорожные экраны. В целом, решения для управления автотранспортом и функция «умного» шлагбаума востребованы в различных отраслях, включая промышленность, государственный сектор и девелопмент. В маркетинге LUNA CARS может быть использован для таргетированной рекламы на заправках или наружных экранах, например, выводить рекламу автосервиса для конкретных марок автомобилей или акции на приобретение транспортных средств при проезде общественного транспорта.

Фото: VisionLabs VisionLabs и компания « Группа Астра » объявили о завершении адаптации LUNA CARS под Astra Linux

Где применяется

Технология уже применяется в промышленной эксплуатации в нескольких проектах. Например, в «умном» городе-парке в Рублево-Архангельском внедрено инновационное решение для управления трафиком на въездных точках. Система автоматического распознавания автотранспорта предоставляет водителям необходимую информацию через видеоэкраны. Автомобили распределяются по полосам, которые контролируются видеоаналитикой, что позволяет системе отслеживать все ожидающие машины и приглашать водителей на въезд после проверки номеров или получения необходимого разрешения. Кроме того, среди реализованных проектов также можно выделить интеллектуальные транспортные системы в различных регионах, контроль за въезжающим транспортом, мониторинг качества обслуживания и скорости предоставления услуг в государственном секторе, управление доступом на территорию жилых комплексов и парковок, а также внедрение «умных» шлагбаумов для медицинских учреждений.

Есть ли иностранные аналоги

На вопрос CNews о существовании иностранных аналогов LUNA CARS генеральный директор VisionLabs Дмитрий Марков ответил следующее: «Иностранные аналоги технологии существуют, однако решения, обладающие именно таким комплексным функционалом (распознавание номеров, атрибутов, животных, дыма и огня), не были представлены в России. Также LUNA CARS поможет импортозаместить отдельные видеоаналитики, которые поставлялись на борту производителей устройств — как, например, распознавание номеров на камерах компании Axis, ушедшей с российского рынка».

Дмитрий Марков рассказал, что партнерство с «Группой Астра» направлено на создание полностью отечественных решений, которые можно использовать в рамках проектов по импортозамещению. Совместимость LUNA CARS с ОС Astra Linux дает возможность предоставлять полностью отечественные решения для цифровизации транспортных систем, в том числе на объектах критической инфраструктуры.

Преимущества адаптации под Astra Linux

По словам спикера из VisionLabs использование LUNA CARS в безопасной среде Astra Linux позволит лучше реализовать сложные решения по управлению транспортными потоками: «Интеллектуальная видеоаналитика для транспорта LUNA CARS работает на нейронных сетях, что означает большее количество вычислений. Для этого необходимы ОС, готовые к работе с высоконагруженными системами. Кроме того, дороги и другие транспортные объекты зачастую являются элементами стратегической инфраструктурой, поэтому особенно важно запускать их в защищенной импортонезависимой среде. Совместимость LUNA CARS с Astra Linux дает возможность выполнить все эти условия» .

Как долго тестировалась программа

На вопрос CNews о том сколько времени заняла адаптация по Astra Linux, издание получило следующий ответ: «В основе LUNA CARS — собственный кроссплатформенный фреймворк, который позволяет легко подстраиваться под любую ОС. Кроме того, Astra Linux — это универсальная и оптимизированная система, адаптация под неё не занимает много времени, методы работы ОС на уровне мировых аналогов. Всего комплексное тестирование наших продуктов заняло порядка 3-4 месяцев, в ходе которого была задействована функциональная команда инженеров и разработчиков».