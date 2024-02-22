Уволена главный операционный директор Cisco, должность упразднена

Должность главного операционного директора в Ciscо упразднена. Занимавшая ее последние три года и сыгравшая «важную роль» в период пандемии, нарушения логистических цепочек и падения спроса, Мария Мартинес будет уволена после 15 мая 2024 г.



Должность упразднена

Должность главного операционного директора (СОО) в Ciscо упраздняется, а занимающая ее Мария Мартинес (Maria Martinez) покидает компанию, сообщил новостной сайт The Register со ссылкой на опубликованный компанией 20 февраля 2024 г. отчет.

Масштабные мероприятия по сокращению затрат и увольнению персонала в Ciscо затронули уже первого человека из высшего руководства компании, пишет издание.

«В рамках организационных изменений в составе исполнительного руководства Cisco проинформировала Марию Мартинес, исполнительного вице-президента и главного операционного директора Cisco, что должность главного операционного директора, которую в настоящее время занимает госпожа Мартинес, упразднена», — говорится документе.

Фото: Cisco Масштабные увольнения в Ciscо затронули и высшие эшелоны власти компании

Мартинес занимала должность с мая 2021 г. и останется на ней до 15 мая 2024 г. До прихода в Cisco она работала в высшем руководстве Salesforce, Microsoft, Motorola и AT&T.

ССО больше не нужен

По словам генерального директора Cisco Чака Роббинса (Chuck Robbins), Мартинес сыграла для бизнеса компании важную роль, курировала некоторые из наиболее сложных отраслевых и глобальных проектов в непростые времена международных конфликтов и пандемии, кризиса цепочек поставок, уязвимости безопасности.

На сайте Cisco указано, что Мартинес «курирует функции по обслуживанию клиентов, безопасности и доверию, цепочке поставок, ИТ и услугам», «эти команды коллективно работают над ускорением инноваций и роста компании, одновременно помогая клиентам трансформировать свой бизнес с помощью широкого портфеля предложений Cisco».

Теперь ее обязанности и руководство подразделениями по эксплуатации и обслуживанию клиентов перейдут главному исполнительному директору.

Гендиректор Роббинс почему-то считает, что такая активная бизнес-леди после увольнения «сможет проводить больше времени со своей семьей». В LinkedIn он написал, что в жизни у Марии начнется «следующая глава».

Фото: Ciscо Мария Мартинес работает последние дни на должности главного операционного директора Ciscо

В своем сообщении в соцсети Роббинс связал также увольнение Мартинес с предстоящим приобретением Splunk. Ранее сообщалось о том, что Cisco планирует купить этого производителя программного обеспечение для кибербезопасности за $28 млрд, что может стать крупнейшей сделкой в ее истории.

Cisco ищет выход из кризиса

В феврале 2024 г. CNews писал о планах Cisco Systems уволить 5% сотрудников, то есть около 4,25 тыс. рабочих мест, поскольку переживает трудности, которые уже привели к тысячам увольнений в технологических компаниях в 2024 г.

На фоне снижающегося спроса и проблем традиционного серверного бизнеса Cisco решила сфокусироваться на искусственном интеллекте и информационной безопасности.

В 2023 г. корпорация уже приобрела четыре компании, занимающиеся безопасностью: Armorblox, платформу обнаружения угроз; Oort, которая занимается управлением идентификацией; и Valtix и Lightspin, занимающиеся облачной безопасностью.

В 2022 финансовом году Cisco изменила название своего основного бизнеса по коммутации и маршрутизации с «Инфраструктурные платформы» на «Безопасные, гибкие сети».

«Мы объявили о плане реструктуризации, чтобы сбалансировать организацию и обеспечить дальнейшие инвестиции в ключевые приоритетные области», — говорится в новом отчете технологического гиганта.