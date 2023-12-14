«Ростелеком» научился дистанционно мониторить состояния пчелиных ульев. Популяция пчел в России на грани вымирания

«Ростелеком» представил решения для цифровизации сельского хозяйства. Продукты компании помогут контролировать сбор урожая, дистанционно взвешивать скот и мониторить состояния пчелиных ульев. В компании предупреждают, что популяция пчел в России находится под угрозой вымирания.

Контроль сбора урожая и борьба с хищениями

«Ростелеком» занялся вопросами цифровизации сельского хозяйства. Как рассказал вице-президент компании Валерий Ермаков в ходе мероприятия Rostelecom Tech Day, основными проблемами отрасли являются хищение готовой продукции, нехватка квалифицированных кадров (сейчас большая часть персонала в отрасли старше 50 лет) и необходимость в скорейшем перевооружении.

Первое из представленных решений – это система контроля движения урожая. Система работает на базе датчиков интернета вещей, датчиков транспортных средств и промышленного Wi-Fi. Система отслеживает сбор, доставку и транспортировку урожая на уборочной технике, бункерах-перегрузчиках, погрузчиках, перевозчиках и заводах с последующей визуализацией, что позволяет бороться с хищениями урожая.

По словам Ермакова, система уже работает на территории пяти регионов – Тамбовской, Курской, Орловской и Белгородской областях, а также Приморского края. С помощью системы было собрано 5 млн тонн урожая на территории площадью 500 тыс. га. В результате эффективность сбора урожая была повышена на 20%.

Дистанционное взвешивание скота благодаря нейросетевой видеоаналитике

Второй продукт – система контроля взвешивания состояния животных. Речь идет о системе нейросетевой видеоаналитике, которая позволяет дистанционно проводить взвешивание скота, подсчет количества и аналитику состояния здоровья. Ермаков утверждает, что точность определения типа животного составляет 99%, а время подсчета 200 голов – менее минуты.

В результате получается «ферма без человека». Она позволяет управлять процессами в режиме реального времени, оперативно изменять рацион/рецептуру кормов для уменьшения времени откорма и информировать в режиме онлайн ветеринаров и зоотехников о нештатных ситуациях.

Цифровой улей и угроза вымирания пчел

Третий продукт – «Цифровой улей». Система построена на алгоритмах искусственного интеллекта и датчиках интернета вещей, она позволяет контролировать улья, благодаря чему можно определить, будут ли пчелы производить мед.

Как предупреждает Ермаков, в России наблюдаются проблемы в сфере пчеловодства. Ежегодная смертность составляет 20% от популяции. При сохранении таких темпов пчелы могут исчезнуть к 2035 г. Всего в России сейчас 3,5 млн пчелосемей, что в 2,5 раза меньше необходимого.

Контроль микроклимата внутри улья позволяет сохранить здоровье и работоспособность пчел, объясняет Ермаков. Система производит сбор данных для аналитических платформ с разных ракурсов. Например, звуковой уровень внутри улья позволяет определить проникновение вредоносных насекомых и грызунов. А благодаря определению состояния вертикальности улья можно обнаружить размытие грунта, атаку грызунов или медведя.

Таким образом, система обеспечивает получение сигнала о нештатных ситуациях, снижает стресс для пчел и предотвращает роения пчелиных семей. Благодаря внедрению комплексной системы управления пасекой сбор меда увеличивается на 15%, а прирост количества пчел – на 20%.