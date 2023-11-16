Власти хотят урезать гранты для ИT-компаний и повысить их уровень софинансирования

Минцифры предложило снизить грантовую поддержку ИT-компаний с 80% до 50% стоимости проекта. Российские аналоги есть уже для 90% решений, а деньги лучше направить на особо значимые крупные проекты, считают в министерстве.



Грантовая поддержка сокращается

Минцифры России предлагает повысить с 20% до 50% уровень грантового софинансирования проектов российских ИТ-компаний за счет средств получателя гранта, пишет ТАСС со ссылкой на проект постановления Правительства.

«Объем софинансирования проекта за счет средств получателя гранта составляет не менее 50% сметы реализации проекта. Объем софинансирования проекта за счет средств получателя гранта по каждому этапу проекта также должен составлять не менее 50% общего объема сметы реализации проекта», — говорится в документе.

Пропорции софинансирования проектов возвращаются к тем, которые действовали в 2021 г. В 2022 г. на фоне необходимости в ускоренном замещении иностранных решений процент финансирования со стороны компаний был снижен до 20%.

Также в документе уточняются требования к уставному капиталу участников: ими не смогут быть юридические лица, в уставном капитале которых «доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25%».

Денег на всех не хватает

В пояснительной записке к проекту постановления есть ссылка на недостаток финансирования: «Размер субсидии из федерального бюджета, предоставляемой оператору (Российскому фонду развития информационных технологий, РФРИТ) на финансовый год, не позволит обеспечить одновременно финансирование особо значимых проектов в полном объеме и грантовую поддержку по направлению разработки российских решений».

«Российские разработчики закрывают освободившиеся ниши, спрос на отечественное ПО растет. Российские аналоги представлены уже для 90% решений. Эти условия позволяют вернуться к правилам субсидирования, действовавшим в 2021 г.», — прокомментировал «Коммерсанту» представители Минцифры.

Возврат к паритету позволит «эффективнее распределять бюджетное финансирование и поддержать большее количество ИT-проектов, востребованных в ключевых отраслях экономики», добавили в РФРИТ.

Минцифры «не скрывает, что решило продолжить финансирование только особо значимых проектов, по сложившейся практике такую поддержку получают крупные или очень крупные компании — заказчики, у которых есть достаточно ресурсов и собственных средств», — такое мнение высказала изданию глава комитета по развитию финансирования ИT-отрасли АРПП «Отечественный софт» Анна Райзнер

ИТ-гранты в России

С 2019 г. РФРИТ поддержал по данным «Коммерсант» 181 проект по разработке, доработке и внедрению российских решений в сфере ИТ на сумму более 28,5 млрд руб. В 2022 г. через портал госуслуг в РФРИТ поступило 1,26 тыс. заявок на получение грантов, что в шесть раз превосходит аналогичный показатель 2021 г.

Выделение грантов, которое осуществлял подведомственный Минцифры РФРИТ, было приостановлено летом 2023 г. Это случилось после того, как замминистра цифрового развития Максим Паршин, курирующий тогда данное направление, был арестован по подозрению в получении взятки от гендиректора компании «дочки» «Ростелекома» БФТ Александра Моносова. По версии следствия целью дачи взятки было получение гранта. После этого Минцифры решило провести аудит данного процесса с привлечением экспертного сообщества.

Министерство цифрового развития намеревалось отказаться от выделения грантов ИТ-компаниям на разработку нового ПО. Об этом глава министерства Максут Шадаев рассказал в ходе CNews FORUM 2023 .