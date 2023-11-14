В «Моем офисе» появился упрощенный переход с Microsoft Exchange на собственную почту для крупных организаций

В «Моем офисе» появился упрощенный переход с Microsoft Exchange на собственную почту для крупных организацийВ российской почтовой системе Mailion 1.6 реализованы новые возможности для безболезненного перехода с иностранных решений, обеспечена совместимость с отечественными службами каталогов и интеграция с внешними системами резервного копирования. Кроме того, добавлены новые функции работы с электронной почтой и календарем.
Обновление Mailion до версии 1.6
Как стало известно CNews, российская компания «Новые облачные технологии» (НОТ; бренд «Мой офис»), выпустила новую версию корпоративной почтовой системы Mailion. Разработчики подчеркивают, что в релизе 1.6 основной акцент сделан на функциях, способствующих миграции с иностранных решений и обеспечивающих лучшую интеграцию Mailion с инфраструктурой организаций – пользователей ПО.
В Mailion 1.3, релиз которой состоялся в апреле 2023 г., также значительная часть изменений была посвящена упрощению перехода с зарубежного софта. В частности, с выходом этой версии организации получили возможность размещать почтовые серверы Mailion и Microsoft Exchange на одном домене и при этом работать с ними параллельно. Кроме того, появились журналы миграции, а также средства переноса правил обработки входящей почты, подписей и календарей.
Упрощенная миграция с Microsoft Exchange
В релизе 1.6 разработчики НОТ продолжили совершенствование средств миграции данных в Mailion, в частности, из Exchange.
Как рассказали CNews в компании, итогом работы стали повышение стабильности миграции, расширение списка переносимых правил и условий, а также сведений в отчете по миграции.
Изменения направлены на повешение комфорта и ускорения процедуры миграции.
Совместимость с отечественными службами каталогов
При подготовке релиза 1.6 разработчиками балы подтверждена совместимость Mailion с популярными российскими службами каталогов: «Альт домен» (дистрибутив Linux «Альт» компании «Базальт СПО», ALD Pro (Astra Linux группы «Астра») и «Ред адм» («Ред ОС» компании «Ред софт»).
При работе с внешним каталогом администраторы теперь имеют возможность настройки отображения дополнительных полей в карточке пользователя каталога Mailion, что позволяет автоматически сформировать наиболее полный профиль пользователей в Mailion при синхронизации глобальной адресной книги.
API для интеграция Mailion с внешними системами резервного копирования
В Mailion 1.6 реализован программный интерфейс (API) для взаимодействия почтового сервера и системы резервного копирования данных.
Поддерживается создание бэкапов и восстановление (как частичное, так и полное) из них любых объектов Mailion, в том числе вложений и пользовательских настроек.
Администраторам доступна опция инкрементного бэкапа – в таком случае копируются только данные, измененные с момента последнего резервного копирования.
Белый и черные списки внешних отправителей
С выходом версии 1.6 администратором системы стало доступно создание белых и черных списков внешних отправителей писем, рассказали CNews в НОТ.
Почта с конкретных адресов или доменов, включенных в белый список, доставляется получателю в обход антиспам-фильтров. С черным списком ситуация обстоит ровно наоборот: письма с адресатами из него незамедлительно попадают в «корзину» или удаляются системой.
Функциональность черного и белого списков, с одной стороны, дает возможность гарантировать доставку корреспонденции доверенных адресантов вопреки возможным ошибкам антиспам-системы. С другой – позволяет свести к минимуму шансы получения пользователями нежелательных писем.
Возможности работы с почтой и календарем
Не забыли разработчики из НОТ и о пользователях, реализовав несколько новых возможностей, касающихся работы с письмами и календарем.
В Mailion 1.6 улучшен поиск писем за счет функции сортировки. Теперь пользователь может не только увидеть результаты поиска, но и упорядочить их по дате, отправителю, получателю, теме или размеру.
Кроме того, в Mailion 1.6 теперь можно создавать правила обработки входящих писем с указанием только части адреса электронной почты. В частности, можно настроить фильтрацию только по домену в поле «От кого», «Копия» и «Кому», чтобы письма от разных сотрудников одного и того же контрагента отмечались флажком «Важное» или же вся переписка автоматически попадала в специально созданную папку, объясняют в НОТ.
Что же касается работы с календарем, то отныне пользователям доступна расширенная настройка рекуррентных (повторяющихся) событий с применением таких параметров как интервал, дни повторения, условие завершения повторения, а также конкретные или относительные день и месяц повторения.
Наконец, в обновленной почтовой системе разработчика «Моего офиса» заработал обмен событиями между календарем Mailion и внешним календарем по протоколу CalDAV.
Подробнее о Mailion
Почтовое решение Mailion, по заявлению разработчиков, создано с нуля и нацелено на крупные организации с численностью персонала, превышающей 30 тыс. человек.
Mailion включает почтовый сервер, который, по заявлению представителей НОТ, способен выдержать нагрузку на уровне 1 млн одновременно работающих пользователей. Также продукт предлагает средства управления контактами, календарного планирования и просмотра документов и сервис поиска на основе технологий искусственного интеллекта, который способен учитывать смысловой контекст запроса.
Продукт разработан с использованием подхода Cloud-Native, основан на микросервисной архитектуре и предназначен для развертывания в инфраструктуре заказчика или его доверенного партнера.
Серверная часть продукта, согласно документации, опубликованной на официальном сайте Mailion, может быть установлена на оборудовании с ОС семейства Linux.
Клиентская часть работает в популярных браузерах (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Apple Safari, «Спутник». Предусмотрены самостоятельные приложения-клиенты для операционных систем Windows, macOS, Ubuntu, Fedora, Debian, а также надстройка для почтового клиента Microsoft Outlook.
Первый публичный релиз Mailion состоялся в июне 2022 г., а анонсирован программный продукт был в ноябре 2021 г.
Разработка Mailion частично профинансирована Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ). 298,6 млн руб. было получено НОТ в качестве гранта.