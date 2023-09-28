МВД купило для полицейских тысячи копеечных китайских смартфонов

Структуры МВД с весны 2023 г. как минимум на 15,5 млн рублей закупили тысячи сверхдешевых китайских смартфонов. Все они работают под управлением ОС Android. Несмотря на то, что министерства массово отказываются от техники на iOS, пока структуры не спешат избавляться от системы Android, допустим, в пользу российской мобильной ОС «Аврора».

Дешевые смартфоны на Android

Как выяснил CNews, структуры МВД с весны 2023 г. закупили дешевых китайских смартфонов как минимум на 15,5 млн руб. Это самые крупные закупки (от 1 млн руб.), которые удалось обнаружить на портале госзакупок.

С весны 2023 г. структуры МВД приобрели более 1,5 тыс. мобильных телефонов на сумму 7 млн руб. Среди самых бюджетных вариантов в закупках ведомства можно встретить китайский смартфон Itel за 3 тыс. рублей, а также марки BQ и Realme за 4-6 тыс. руб. за штуку. Такая стоимость не идет ни в какое сравнение с устройствами Apple или флагманскими Samsung.

Нигде в тендерных документах на все описанные закупки нет указаний на российскую мобильную ОС. Все упомянутые устройства работают под управлением ОС Android. CNews направил в МВД вопросы о планах министерства по переходу на отечественную систему «Аврора», и ожидает ответа.



Телефоны для полиции

Министерство в марте заключило контракт на покупку китайских BQ (1521 шт.) и Realme (50 шт.) на общую сумму 7 млн руб. Одно устройство Realme C30s обошлось МВД в 6080 руб., BQ 5765L Clever — в 4299 руб. за штуку. и BQ 6353L Joy — за 5486 руб. Тендер на закупку опубликовало «Северо-кавказское окружное управление материально-технического снабжения МВД».

Фото: Kandinsky МВД на 15,5 млн рублей закупила тысячи дешевых китайских смартфонов

В апреле на 4,97 млн руб. «Центральное окружное управление материально-технического снабжения МВД» также закупило смартфоны BQ (921 шт.), Realme (98 шт.) и TCL (35 шт.). Первые две модели не особенно отличились по стоимости от мартовской закупки. Больше всего министерство заплатило за одно устройство TCL — 10084 руб.

В начале сентября 2023 г. министерство подписало контракт на закупку 1175 устройств Itel на общую сумму 3,6 млн руб. Смартфоны необходимы для нужд полиции Санкт-Петербурга и области, следует из описания объекта закупки. Тендер на нее был опубликован в августе главным управлением МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Это бюджетные смартфоны. Для сравнения, в мае 2023 г. Генеральная прокуратура закупила 96 мобильных телефонов Samsung M33, разумеется на Android, на 2,09 млн руб. Выходит 21772 руб. за единицу.

Отказ от иностранных ОС

Летом 2023 г. министерства и госкомпании стали массово отказываться от использования техники Apple в служебных целях. Этому предшествовала информация о том, что iPhone и прочая техника американской корпорации может использоваться недружественными странами, в частности, США, для слежки.

При этом пока вопросов к устройством на базе ОС Android, которая, как и Apple iOS, является американской, у чиновников и глав госкорпораций пока не возникает. Технику на Android разрешает использовать своим сотрудникам Минпромторг.

Среди отказавшихся от «яблочной» техники присутствуют Минцифры, Минпросвещения, Минобрнауки, Минфин и Минэнерго. Идею всем вышеперечисленным структурам и корпорациям подала Администрация Президента. Ее сотрудникам запрещено использовать iPhone с начала весны.