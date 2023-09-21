У российского автопрома нашлись десятки потребностей, которые не покрывает отечественное ПО

Для 29 потребностей российских автопроизводителей в ПО полностью отсутствуют отечественные решения, а для 53 потребностей отечественное ПО требует доработки. Если учитывать возможность использования СПО и устаревших версий зарубежного ПО, полностью остаются незакрытыми пять потребностей отечественных автопроизводителей, подсчитали в НАМИ.

Сколько потребностей автомобилестроения может закрыть отечественное ПО

Госпредприятие НАМИ («Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт») разработало стратегию импортозамещения ПО, по результатам которой была сформирована общая картина потребностей российских автопроизводителей в ПО. Об этом директор центра «Численный анализ и виртуальная валидация» НАМИ Павел Дроздов рассказал в ходе демодня Индустриального центра компетенций (ИЦК) «Автомобилестроение».

Всего российские разработчики полностью закрывают только три потребности российских автопроизводителей. Речь идет о продуктах, замещающих иностранные аналоги более чем на 80%, подсчитали в НАМИ.

36 потребностей также можно закрыть существующими отечественными разработками, но они требуют доработки. Они соответствуют функциональности иностранных аналогов на 40-70%. К этой же градации относится один продукт из сферы свободного ПО (СПО).

Еще 17 потребностей также закрываются существующими отечественными продуктами, но они требуют существенной доработки. Они соответствуют функциональности иностранных аналогов менее чем на 40%. К этой же градации относятся три продукта из сферы СПО. То есть по 53 потребностям существует российское ПО, которое требует доработки.

Фото: Телеграм-канал НАМИ Для 29 потребностей российских автопроизводителей в ПО полностью отсутствуют отечественные решения, еще для 53 потребностей отечественное ПО требует доработки

По 29 потребностям, актуальным для автопроизводителей, отечественные решения отсутствуют вовсе. В то же время также было определено 29 потребностей, которые можно закрыть устаревшими версиями зарубежного прикладного ПО.

Дроздов подчеркивает, что число «29» - это просто совпадение в обеих градациях. Всего же незакрытыми остаются пять потребностей российских автопроизводителей в ПО.

Какое иностранное ПО можно полностью заменить до 2025 года

В соответствие со стратегией импортозамещения ПО в НАМИ, до 2025 г. в областях, связанных с управлением ресурсами предприятия и обеспечением деятельности предприятия, разработка будет вестись с преимущественным применением отечественных аналогов. Зарубежные продукты будут применяться при отсутствии отечественных решений. После 2025 г. работа будет весть с применением российских программных продуктов.

В областях, связанных с проектированием изделий, ТПП и производством, а также продажами и ТОиР, ситуация сложнее. Для разработок, которые уже находятся в процессе, обязательного перехода на отечественные продукты не будет. Это связано с проблемами взаимосвязи зарубежных и российских форматов. Просто так перевести проекты, которые велись на ПО от Siemens, в «Логос», не получится.

Для новых проектов и разработка будут преимущественным образом использоваться отечественные продукты. Но допускается и применением зарубежных продуктов. После 2025 г. новые проекты и разработки будут вестись преимущественно с применением отечественных аналогов, а применение зарубежных продуктов будет возможно до появления полнофункциональных аналогов. Есть высокие риски, что в данных областях полного импортозамещения достичь не удастся, подчеркивает Дроздов.

В каких областях автомобилестроения проблемы с отечественным ПО

К областям, связанным с управлением ресурсами предприятия и обеспечением его деятельности, относятся: среднесрочное и тематическое планирование, управление экономической деятельностью, управление закупками, договорная деятельность, управление снабжением, управление финансами, бухгалтерский и налоговый учет.

Здесь ситуация достаточно простая, говорит Дроздов. ERP и ЗУП (зарплата и управление предприятием) работают на «1С» и существующей функциональности достаточно. Система документооборот работает на «Битриксе», целевая система также присутствует, но ей требуется доработка.

К областям, связанным с проектированием и разработкам, относятся: проработка конструкции (НИР, научно-исследовательские работы), инженерные расчеты, проектирование РКД (рабочая конструкторская документация, относится к опытно-конструкторским работам), проектирование схемотехники и ПО, технологическая подготовка производства, производство, сопровождение изготовления, продажа, эксплуатация, утилизация.

В сферах, связанных с проектированием, готовых отечественных решений немного. В сфере проработки конструкций готовые решения есть только для управления требованиями. Для разработки CAD (система автоматизированного проектирования) моделей интерьера и экстерьера отечественные системы есть, но требуют доработки. Для разработки дизайна и стилевых концепций и для инструментов виртуальной реальности отечественные системы требуют существенной доработки.

В сфере проектирования РКД отечественные системы есть, но требуют доработки для таких направлений, как управление жизненным циклом изделия, управление EBOM (инженерная спецификация материалов) и DMU (цифровой макет), разработки CAD и выпуск/изменение КД. В основном отечественные решения для проектирования представлены продукцией компаний «Компас» и Tflex. Отечественные системы отсутствуют для сертификационных требований и эргономики (ранее использовались продукты от Ramsis и Cava).

В сфере инженерных расчетов наиболее сложная система, так как, в отличие от проектирования, здесь отсутствуют экосистемы отечественных разработчиков. Для 1D моделирования объекта управления и инженерных расчетов CAE (система обеспечения инженерных расчетов) отечественные системы требуют существенной доработки. Для моделирования окружающей среды (виртуальный полигон) отечественных систем нет.

В сфере проектирования схемотехники и ПО готовые отечественные системы есть только для управления требований. Отечественные системы существуют, но требуют доработки для таких направлений, как проектирование печатных плат и проектирование жгутов и принципиальных схем. Для 1D моделирования системы управления (ПО для ЭБУ) отечественные системы требуют существенной доработки.

В сферах, связанных с производством и ТОиР (техническое обслуживание и ремонт), ситуация выглядит получше. В сфере технологической подготовки производства отечественные решения существуют, но требуют доработки по таким направлениям, как управление технологическими процессами, управление техпроцессам и техсоставами, моделирование технологического процесса сборки и разработка программ ЧПУ САМ (система разработки управляющих программ числового программного управления). Отечественные системы отсутствуют для моделирования технологических процессов сварки.

В сфере производства отечественные системы есть для моделирования технологических процессов литься металла и моделирования технологических процессов литья пластмасс. Для моделирования технологических процессов обработки металлов давлением (тонколистовой) отечественные системы требуют существенной доработки. Нет отечественных решений в области аддитивных технологий. Также нет отечественных решений для качества продукта и метрологии (рентгенография, томография), так как здесь иностранное ПО привязано к оборудованию.

В сфере сопровождения изготовления, продажи, эксплуатации и утилизации для CRM есть готовые целевые решения, для создания каталога запчастей они также присутствуют, но требуют доработки.

В разработке также находятся продукты в сфере аналитики и BI (компьютерные методы перевода транзакционной деловой информации в человекочитаемую форму) и системного ПО. К данным областям относятся: управление персоналом (HR), реализация проектов капитального строительства, управлением имуществом и основными средствами, планирование и проведение ТОРО (техническое обслуживание и ремонт оборудования), управление производственной деятельностью, мониторинг и принятие управленческих решений.

Отечественные системы есть для HR, проектирования зданий и сооружений и BI-аналитики. А задачи управления имуществом и основными средствами, как правило, решаются в рамках ERP.

В области физических испытаний отечественные целевые системы, требующие доработки, есть для ЛИМС (ПО для управления лабораторными потоками работ и документов). Отсутствуют отечественные системы для средств измерения и записи, инструментов обработки результатов испытаний и сбора данных с автомобилей. Такой расклад связан с необходимостью менять ПО вслед за сменой оборудования, объясняет Дроздов.

Дорожная карта «Новое индустриальное ПО»

Ряд проектов ИЦК «Автомобилестроение» включен в дорожную карту «Новое индустриальное ПО», подготовленную госкорпорациями «Ростех» и «Росатом» и утвержденной правительственной комиссией по цифровому развитию.

Так КАМАЗ будет создавать инженерное ПО для проектирования и управления жизненным циклом многовариантных конфигурационных изделий. С помощью данного ПО планируется обеспечить проектирование новой продуктовой линейки – карьерных самосвалов. В дальнейшем ПО можно будет тиражировать на другие продуктовые линейки (грузовой автомобиль, автобус, спецтехника) и на всю автомобильную промышленность России.

Также КАМАЗ вместе с «Солерс», автомобильным заводом «Урал» и ГАЗ разрабатывают такие продукты, как управление складской логистикой, управление транспортной логистикой, управление активами, управление персоналом, управление продажами и послепродажным обслуживанием, управление экономикой и финансами.

Автозавод ГАЗ разрабатывает отраслевое решение автомобилестроения для управления конструкторско-технологической подготовкой производства послепродажного обслуживания многовариантых конфигурируемых продуктов и мониторинга технологических процессов производства (PLM, MDC, MES).

Должны быть реализованы: консолидация данных о продукте на всех этапах жизненного цикла изделия на единой PLM платформе и создание сквозных стандартизированных бизнес-процессов для территориально разрозненных подразделений группы ГАЗ на единой PLM-платформе; сокращение сроков вывода на рынок новых продуктов, создание около 2,5 тыс. цифровых рабочих мест на производственных площадках группы ГАЗ; цифровое развитие принципов производственной системы группы ГАЗ.

В результате будет повышены эффективность и процент полезной загрузки производственного оборудования на площадках группы ГАЗ на 20%. Также будет организован централизованный сбор и анализ информации со всего подключенного оборудования на предприятиях группы ГАЗ с помощью интегрированных модулей: «Мониторинг», «Диспетчер MES», «Интеграция с ИС предприятии». Кроме того, ГАЗ разрабатывает ПО для сопутствующих процессов (проектирование зданий, сооружений, управление проектами, документооборот).