В России вводят обязательную цифровую маркировку красной икры

Минпромторг прорабатывает вопрос о внедрении обязательной маркировки икры осетровых и лососевых рыб с 1 апреля 2024 г. В результате экспериментов с маркировкой на Камчатке объем нелегальной икры уже сократился в четыре раза.



Обязательная маркировка

По поручению правительства Минпромторг России и заинтересованные ведомства прорабатывают вопрос о внедрении обязательной маркировки икры осетровых и лососевых рыб с 1 апреля 2024 г., заявила заместитель министра промышленности и торговли Екатерина Приезжева. Заявление опубликовано на на сайте министерства.

В Сахалинской области проведено уже два тестирования. Председатель совета директоров оператора единой национальной системы маркировки «Честный знак» Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин сказал, что техническая возможность и оборудование для запуска есть.

Эксперимент

Эксперимент по маркировке красной икры проходит с 15 апреля 2023 г. по 31 марта 2024 г согласно Постановления Правительства от 14.04.2023 № 598 «О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке средствами идентификации икры осетровых и икры лососевых (красная икра), упакованных в потребительскую упаковку».

По данным НИФИ Минфина России, вклад маркировки в конечную стоимость одной единицы продукции после того, как она станет обязательной, оценивается в 0,25%. При этом экономический эффект оценивается в 8,2 миллиарда руб. в год за счет освобождения доли рынка, занимаемой нелегальными производителями, писало РИА «Новости» в апреле 2023 г. Там также подсчитали, что доля нелегальной икры на рынке составляет более 20%, а по данным ВШЭ этот показатель превышает 27,5%.

«Эксперимент по маркировке икры лососевых и осетровых рыб позволит защитить рынок от небезопасной продукции, а также интересы добросовестных рыбаков и производителей, создать чистую и здоровую конкурентную среду», — сказали в Росрыболовстве «Российской газете» .

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил в начале августа 2023 г., что объем нелегально перевозимой икры из региона сократился в четыре раза после того, как в рамках другого эксперимента власти запретили провозить больше 10 кг красной икры без заводской упаковки и маркировки, пишут «Ведомости».

Маркировка для потребителя

С 2019 г. в России действует система национальной маркировки товаров «Честный знак». Для этого на упаковке размещают специальный графический символ, похожий на QR-код, как писали CNews.

Нужно просканировать код через «Госуслуги». Приложение покажет один из трех статусов: зеленый — все в порядке; серый — товар продан (если вы его не покупали, или есть другие несоответствия в описании, можно сообщить о нарушении в приложении «Честный знак»); красный — товар не прошел проверку на подлинность. Уникальный код, наносимый каждую единицу товара, позволяет отследить, кто и когда его произвел или ввез в страну и на каком этапе реализации он сейчас находится.

Отрасли для введения маркировки определяются правительством по представлению министерств, ведомств и самих компаний из любой отрасли. Власти последовательно наращивают возможности использования маркировки для контроля над рынками и для подтверждения безопасности продукции.

