Распространение мобильной связи в России застопорилось из-за «беспрецедентного» дефицита оборудования

В России снизилась скорость развития рынка башен для размещения базовых станций сотовых операторов. Участники рынка винят во всем экономическую ситуацию в стране. Одновременно с этим операторы связи стали менее активно развивать свои сети в небольших населенных пунктах, сосредоточившись на крупных агломерациях.

Все идет не по плану

В России ощутимо замедлились темпы роста количества башен для размещения на них базовых станций сотовых операторов, говорится в материале «Коммерсанта». Если сравнивать с 2022 г., когда россияне и вовсе рисковали остаться без связи, развитие в этом сегменте все еще продолжается, но на фоне 2019 г., да даже на фоне ковидного 2020 г. скорость сильно упала.

Опрошенные изданием эксперты видят причину происходящего в сложившейся в России ситуации. Исторически большое количество санкций, обрушившихся на россиян вследствие 24 февраля 2022 г., не обошло стороной и сферу сотовой связи – иностранные поставщики базовых станций (Nokia, Huawei, Ericsson) ушли из России, а отечественное оборудование пока не соответствует требованиям операторов. Эти и другие события «вынудили операторов работать в условиях беспрецедентного дефицита оборудования», заявили изданию аналитики компании AC&M.

По их словам, операторы решили сосредоточиться на развитии своих сетей в крупных населенных пунктах, а расширение зоны покрытия больше не входит в их список первостепенных задач. Приоритетным стало обслуживание трафика в крупнейших агломерациях, а создание новых объектов для расширения покрытия откладывается до лучших времен», – сказали в AC&M.

Происходящее на рынке антенно-мачтовых сооружений (АМС) в 2023 г. можно расценить как развитие, но только если сравнивать с показателями 2022 г. В течение первого полугодия 2023 г. участники этого рынка возвели, по меньшей мере, 1900 новых башен, согласно статистике AC&M.

Фото: aopsan/ FreePik Башен в России становится больше, но рынок в целом растет медленнее

Другие собеседники издания подсчитали, что к концу II квартала 2023 г. в России было около 98,1 тыс. АМС, что на 3,2% больше, чем на конец 2022 г. По оценке AC&M, за весь 2022 г. в России тоже было построено около 1900 новых башен, то есть темпы ввода в эксплуатацию таких сооружений, в целом, растут. Но в 2019 и 2020 г. они были еще выше.

Влияние на это оказывают не только операторы связи, снизившие интенсивность развития своих сетей. Опрошенные изданием участники рынка указывают на слабость национальной валюты и на высокую ключевую ставку Центробанка – на момент выпуска материала в последний раз он повышал ее в середине августа 2023 г. (до 12%) в качестве меры удержания рубля от еще более быстрого обесценивания на фоне других валют. Многие эксперты сходятся во мнении, что 15 сентября 2023 г. Банк России объявит об очередном ее повышении.

Ключевые участники рынка

На середину сентября 2023 г. российский рынок АМС был поделен между четырьмя основными игроками, удерживающими в сумме 95-процентную его долю. На четвертом месте с 18% находится компания «Пилар» из структуры Tele2, на третьем – группа «Сервис-телеком», в которую входит «Независимая башенная компания». Размер ее доли – 20%.

Оператор связи МТС расположился на втором месте – у его «дочки», «Башенной инфраструктурной компании», 24% российского рынка АМС. Лидером этого сегмента является группа компаний «Новые башни» – входящие в нее предприятия («Первая башенная компания», «Вертикаль» и «Русские башни») сообща удерживают 33%.

На рынке также присутствуют и немногочисленные региональные компании, но тягаться с перечисленными гигантами они пока не могут. Их совокупная доля – это оставшиеся 5%.

То, как рынок устроен сейчас – это следствие крупномасштабных изменений, которые охватили его в 2021 и 2022 гг. Например, за этот период оператор связи «Вымпелком» передал «Национальную башенную компанию» в собственность «Сервис-телекома». Через некоторое время аналогичная смена владельца произошла у региональных компаний «Опора телеком» и «Дача на связи».

От крупного бизнеса к малому

Процесс консолидации, происходивший на рынке АМС в 2021 и 2022 гг., породил не только крупных игроков с гигантскими долями. Вторым его следствием стало появление «десятков мелких владельцев АМС с портфелями от 10 до 600 объектов», сообщили «Коммерсанту в AC&M.

В качестве примера они привели бывшего генерального директор компании «Русские башни» Александра Чуба – в конце 2022 г., спустя почти год после смены владельца «Русских башен», он основал свое предприятие «Русская инфраструктурная компания». Ее основное направление деятельности – возведение антенно-мачтовых сооружений для размещения базовых станций сотовых операторов.

В феврале 2023 г. свою работу начала компания «Новые городские сервисы». Она занимается строительством башен в Москве.

Мнение участников рынка

Ситуацию с замедлением развития рынка АМС прокомментировали его непосредственные участники. Например, замедление темпов роста гендиректор ГК «Новые башни» Евгений Чермашенцев связал с экономической ситуацией в России. «Изменения курса валюты и ключевой ставки негативно влияют на стоимость строительства объектов и владения ими, – заявил он изданию, – Это коснулось и инфраструктурных операторов, и операторов связи. Для последних вопрос целесообразности инвестиций в собственную пассивную инфраструктуру становится более насущным».

Также на рынке наметился рост показателя TR (Tenancy Ratio, количество арендаторов на башню) – у «Сервис-телекома» он достиг 1,4 по итогам 2022 г. В компании заверили издание, что это «соответствует ожидаемым параметрам»

В «Новых башнях» оценили средний TR по рынку в пределах 1,3-1,5. «В отношении TR необходимо отметить тренд на внедрение совместного использования оборудования, – заявили «Коммерсанту» представители оператораTele2. – Это позволяет предоставлять клиентам услуги связи на качественном уровне, в том числе в условиях санкционного давления и временных сложностей с поставками оборудования».

В Tele2 говорили о практике Active RAN Sharing, когда один оператор связи размещает свои базовые станции на вышках и начинает использовать их совместно с другими операторами.