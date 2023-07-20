Как тебе такое, Илон Маск? Россиянин чипировал собственный мозг в домашних условиях по инструкциям из YouTube

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Выходец из Новосибирска Михаил Радуга самостоятельно провел операцию по чипированию мозга, используя в качестве инструмента лишь бытовую дрель и скрепки. В качестве пациента был он сам – новосибирец просверлил собственную голову и вживил в мозг электрод. Первым об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Для проведения операции 40-летнему Радуге, в отличие от американского миллиардера Илона Маска (Elon Musk), не потребовалось создавать собственный стартап и вкладывать миллиарды долларов в исследования и разработки. В качестве обучающих материалов россиянин использовал ролики на YouTube, на которых запечатлена работа нейрохирургов.

Внедрение электрода в мозг – это не самоцель. По словам Радуги, он провел эту операцию, чтобы научиться управлять своими снами.

Фото: Baza Место расположения электрода в голове Михаила

Без практики тоже не обошлось – перед тем, как сделать в своей голове не предусмотренное природой дополнительное отверстие, Радуга провел несколько опытов на овцах. Сколько животных потребовалось для приобретения навыка, неизвестно.

Цель не достигнута

На момент выхода материала информации о том, научился ли в итоге выходец из Новосибирска управлять своими снами, в открытом доступе отсутствовала. Известно лишь, что тема контроля над сновидениями интересует Радугу не первый год, и что инородный предмет он вживил в моторную кору головного мозга – область, отвечающую за планирование, контроль и выполнение произвольных движений.

По словам Радуги, он давно собирался провести над собой этот эксперимент, однако к дрели и скрепкам прибегнул как к крайнему средству. На протяжении полутора лет он вынашивал планы по обращению с просьбой об установке к настоящим нейрохирурга, но откладывал это из-за «уголовных рисков и других известных событий».

На волоске от смерти

Комментируя проведенную операцию, Радуга заявил, что желание контролировать свои сны и выбранный им способ достижения цели едва не свели его в могилу. Нехватка хирургического опыта дала о себе знать – в ходе операции он потерял около 1 литра крови, то есть 20% всего объема, содержащегося в теле среднестатистического взрослого мужчины.

Вскрытие черепа Радуга провел прямо у себя дома, но не в Новосибирске, а в Алма-Ате (Казахстан), куда он не так давно переехал. Дрель была нужна для проделывания отверстия в черепе, а скрепками он воспользовался для фиксации кожи, чтобы та не мешала ему вживлять электрод.

Фото: Baza Михаил едва пережил операцию

Но относительно успешно проведенная операция – еще на гарант того, что качеству жизни Радуги, как и в целом его жизни, теперь ничего не угрожает. По мнению консультирующего нейрохирурга Алекса Грина (Alex Green) из Оксфордского университета, деяние Радуги могло спровоцировать инсульт или закончиться смертью. Успех операции, по его мнению, весьма сомнителен – Грин полагает, что теперь над Радугой нависла угроза развития эпилепсии.

Доморощенный «Илон Маск»

В мире годами не существовало легальных практик по вживлению в головной мозг людей различных имплантов. Подобные эксперименты проводились, но в качестве подопытных всегда использовались животные. Значительного прорыва в этом направлении добился стартап Neuralink Илона Маска, основанный в 2016 г. Его основная цель заключается в создании технологии, позволяющей управлять современной электроникой при помощи мысли, то есть непосредственно командами мозга, без физического с ней взаимодействия.

Фото: Tesla Маск добился разрешения вживлять электроды в головы людей. Но какой ценой?

Маск годами добивался разрешение на проведение экспериментов на людях, и в конце концов он получил необходимую лицензию – в мае 2023 г. его выдало Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), хотя и не сразу. В марте 2023 г. оно ответило миллиардеру очередным отказом.

Что касается экспериментов над животными, то здесь Маск мог вполне перегнуть палку. Как сообщал CNews, его стартап в конце 2022 г. оказался фигурантом федерального расследования по делу о массовых случаях издевательства над животными. Документы компании и его сотрудники говорят о гибели огромного числа животных в результате ошибок в экспериментах, вызванных постоянной спешкой, генерируемой самим Маском.