Замглавы разработчика российских процессоров тайком приписал ему многомиллионный долг перед своей компанией

Отечественному разработчику микропроцессоров НПЦ «Элвис» придется по решению суда выплатить свыше 10 млн руб. долга перед компанией «Элкомимпорт». «Элвис» утверждает, что узнал о существовании обременения через несколько лет после его появления. Долг в конце 2019 г. был утвержден замгендиректора предприятия, одновременно выступающим главой и владельцем «Элкомимпорта».

Неожиданные долги «Элвиса»

Как выяснил CNews, российский разработчик чипов НПЦ «Элвис» неожиданно для себя обнаружил, что задолжал сторонней организации 14 млн руб. Эту задолженность 16 декабря 2019 г. официально зафиксировал Алекскей Горлушкин — на тот момент замгендиректора «Элвиса». Финансовые обязательства были утверждены по отношению к компании «Элкомимпорт», которую Горлушкин основал в апреле 2009 г. и на сегодняшний день является ее стопроцентным владельцем и гендиректором.

К таким выводам можно прийти, изучив документы иска о признании упомянутых документов недействительными, который 10 ноября 2022 г. был подан «Элвисом» к «Элкомимпорту».

Напомним, научно-производственный центр «Элвис» располагается в Зеленограде и известен разработкой российских ARM-процессоров из линейки «Мультикор», включая 28-нанометровый чип «Скиф» для мобильных устройств. Что же касается «Элкомимпорта», то основным профилем его деятельности исторически является сопровождение внешнеторговых поставок (ВЭД).

НПЦ «Элвис», разрабатывающий российские чипы, неожиданно для себя оказался должен 14 млн руб. сторонней компании

Из судебных документов следует, что трудовые отношения Горлушкина с «Элвисом» были прекращены 7 июня 2022 г. По заверению компании, о существовании старого долга она узнала три недели спустя, 30 июня 2022 г. после получения от «Элкомимпорта» уведомления об уступке права финансовых требования в пользу ИП Михаила Синицкого. Размер переуступленных требований составил 10,65 млн руб.

В настоящий момент в Арбитражном суде также рассматривается иск Синицкого к «Элвису» от 25 августа 2022 г. о взыскании этой суммы почти в полном объеме (10,61 млн руб.), а также неустойки за период с 1 июля 2020 г. по 27 марта 2022 г. в размере 1,15 млн руб.

С точки зрения «Элвиса», Горлушкин, имевший ранее широкие полномочия, в нарушение положений Гражданского кодекса России, «в отсутствии экономической целесообразности и встречного равноценного представления, преследуя собственные интересы, а не интересы представляемого им АО НПЦ “Элвис”, при невыясненных обстоятельствах, подписал соглашение, которое привело к признанию АО НПЦ «Элвис» задолженности и оснований ее возникновения, а также изменению сроков исполнения обязательств по оплате».

На момент публикации данного материала в «Элвисе» и «Элкомимпорте» прокомментировать CNews сложившуюся ситуацию не смогли.

Необходимо отметить, что «Элкомимпорт» — не чужая для «Элвиса» компания. Ее соучредителем с долей в 60% вместе с Горлушкиным (40%) со дня основания и до 14 декабря 2018 г. выступала Екатерина Петричкович — дочь основателя и акционера «Элвиса» Ярослава Петричковича.

Долги — признать

Вышеупомянутое судебное разбирательство по иску «Элвиса» к «Элкомимпорту» завершилось не в пользу разработчика чипов. Суд отказал в удовлетворении иска на основании истечения срока давности.

Таким образом, правовая оценка законности подписанных Горлушкиным документов дана не была, хотя в заключении суда и отмечается, что «истец в лице своего работника, действующего в интересах работодателя, в день подписания соглашения был осведомлен об указанной сделке».

Решение могло быть иным. Комментарий юриста

В понимании управляющего партнера юридической компании BLF Partners, адвоката Тимура Курбанова, если бы срок исковой давности не истек, решение служителей Фемиды могло быть иным.

«Исходя из судебных актов в открытом доступе, оспариваемое соглашение от имени истца и ответчика подписывало одно и то же лицо, — отмечает он. — По общему правилу, представитель не может совершать сделки от имени представляемого в отношении себя лично, а также в отношении другого лица, представителем которого он одновременно является (обоюдное представительство; п. 3 ст. 182 ГК РФ). При этом положения п. 3 ст. 182 ГК РФ применяются также и к единоличным исполнительным органам юридического лица (п. 121 постановления пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 “О применении судами некоторых положений раздела I части первой ГК РФ”)».

По словам эксперта, последствием совершения такой сделки «с конфликтом интересов» является допустимость ее оспаривания в судебном порядке. Для успешной защиты своих интересов истец должен доказать, что сделка нарушает его интересы (заключена на невыгодных условиях). При этом закон устанавливает «презумпцию нарушения интересов представляемого сделкой».

«Учитывая, что спорное соглашение содержит невыгодные для истца условия, а также отсутствие одобрения такой сделки истцом, то полагаю, что в случае соблюдения сроков исковой давности оспариваемая сделка с высокой степенью вероятности была бы признана судом недействительной на основании п. 3 ст. 182 ГК РФ, — рассуждает Курбанов. — Одним из возможных способов избежать негативных последствий подобного поведения представителей является отражение в доверенности прямого запрета на совершение им сделок с самим собой или с иным лицом, которого одновременно представляет данный представитель. В случае подобного ограничения полномочий представителя, совершенная им сделка в отношении самого себя или в условиях обоюдного представительства сделка, по общему правилу, не будет считаться заключенной от имени и в интересах представляемого лица (ст. 183 ГК РФ)».

Чем занимается «Элвис»

Зеленоградский НПЦ «Элвис» был основан в 1990 г. на базе структурного подразделения научно-производственного объединения «Элас», который в 1960–1980 гг. работал в области космической электронной техники. Сегодня компания позиционирует себя как один из ведущих центров проектирования микросхем в стране. Разработчик выпускает микросхемы типа «система-на-кристалле» (СнК) на базе собственной платформы проектирования «Мультикор», среди них — процессоры линейки «Мультикор» радиационно-стойкие микросхемы для космических аппаратов, микросхемы для СВЧ-трактов широкополосных систем связи.

В 2021 г. стало известно, что «Элвис» создаст три мобильных процессора: для смартфонов (вышеупомянутый «Скиф»), систем искусственного интеллекта и устройств интернета вещей. Процессоры планировалось произвести на тайваньской фабрике TSMC, которая в 2022 г. после начала спецоперации на Украине заморозила исполнение контрактов со всеми российскими заказчиками.

В конце 2021 г. «Элвис» также стал участником проекта «Россетей» для разработки программно-аппаратных комплексов робототехнических систем охраны.

В начале июня 2022 г. стало известно, что после 30 лет работы из капитала «Элвиса» вышел ее основатель Ярослав Петричкович. Сотрудники компании рассказали, что получили письмо, в котором сообщается, что 68-летний акционер покидает компанию, так как «перенес тяжелую болезнь и не может больше принимать активное участие в делах». С 2012 по 2020 гг. он занимал должность гендиректора предприятия.

По данным Коммерсанта, согласно пояснительной записке к бухгалтерской отчетности компании, на конец 2020 г. Петричковичу принадлежало 30% АО НПЦ «Элвис», а оставшиеся 70% — номинальному держателю АО НК «Банк».

Теперь контроль над «Элвисом» получил глава правления компании, бывший исполнительный вице-президент АФК «Система» и член совета директоров «Башкирэнерго» Михаил Черный. Какую именно долю бизнеса он получил, источники издания не сообщили.

Согласно базе «Контур.фокус», выручка компании по итогам 2021 г. достигла 1,1 млрд руб., что на 55% ниже, чем по итогам 2020 г., когда она заработала 2,4 млрд руб. Чистая прибыль упала почти на 100% и составила 2,5 млн руб. вместо 237,1 млн руб. в 2020 г.

Финансовые итоги 2022 г. в публичном доступе пока не представлены.