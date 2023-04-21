Российское ПО заставят работать на «Эльбрусах», «Байкалах» и российских ОС

Требования к включению программ в реестр отечественного ПО могут быть ужесточены: предлагается обязать разработчиков прикладного ПО поддерживать минимум две отечественные ОС и две процессорные архитектуры, а разработчиков ОС – обеспечить совместимость с процессорами «Эльбрус» и «Байкал». Участники рынка разошлись в своих оценках относительно предлагаемых изменений.

Изменения в правила ведения Реестра российского ПО

Дорожная карта «Новое общесистемное ПО», подготовленная VK, «Лабораторией Касперского», «1С» и «Ростелекомом» в рамках соглашения с Правительством, предполагает внесение изменения в Постановление Правительства №1236 от 16 ноября 2015 г., определяющего правиле ведения Единого реестра российских программ для ЭВМ и баз данных (Реестр). Документ был утвержден правительственной комиссией по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества жизни и ведения предпринимательской деятельности.

В частности, для включения операционных систем (ОС) в Реестр они должны поддерживать сразу три аппаратных платформы: x86/x86-64 (платформы корпорации Intel), «Эльбрус» и arm32/arm64 (эта платформа, в частности, используется в процессорах «Байкал»). Также ОС должны иметь сертификаты ФСТЭК (Федеральная служба технического и экспортного контроля) по соответствующему классу.

Для программного обеспечения (ПО) других классов предлагается установить следующие требования: поддержка как минимум двух аппаратных платформ (из трех вышеперечисленных) и совместимость, как минимум, с двумя ОС из Реестра.

Фото: © orcearo / Фотобанк Фотодженика Согласно новой дорожной карте, для включения в реестр отечественного ПО, прикладное ПО должно будет поддерживать минимум две отечественные ОС и две процессорные архитектуры, а ОС – процессоры «Эльбрус» и «Байкал»

Для различных классов ПО предлагается устанавливать следующие крайние сроки подтверждения соответствия: системное ПО – 1 июня 2023 г., прикладное ПО, офисные приложения, средства управления рисками организации, средства обработки и визуализации массивов данных, средства анализа данных – 1 января 2024 г., лингвистическое и промышленное ПО, средства разработки ПО – 1 января 2025 г.

Кроме того, дорожная карта предполагает внести изменения в нормативные акты, обязывающие при государственном заказе и грантовой поддержке на разработку ПО обеспечить совместимость с ОС из Реестра. Также предлагается обязать разработчиков государственных информационных систем (ГИС) обеспечить совместимость с ОС из Реестра, а уже действующие ГИС поэтапно переводить на совместимость с отечественными ОС.

Глава Центра компетенций в сфере ИКТ (ЦИКТ, отвечает за соблюдение интересов российских разработчиков ПО при проведении госзакупок) Илья Массух подтвердил CNews существование таких намерений.

В свою очередь, пресс-служба Минцифры сообщила, что готовятся другие изменения - в Постановление Правительства №325 от 23 марта 2017 г. Предполагается введение дополнительных требований для прикладного и офисного ПО, включенного в реестр, а именно совместимости не менее чем с одним российским центральным процессором и не менее чем двумя операционными системами, включенными в Реестр и подтвердившим соответствие дополнительным требованиям.

Операционные системы в Реестре отечественного ПО

Сейчас в Реестр входят более 50 ОС, созданных, как правило, на базе открытого кода ОС Linux. В конце 2022 г. газета «Коммерсант» писала, что Минцифры намерено выделить три наиболее популярных ОС, на которые должны будут ориентироваться разработчики ПО. По данным издания, таковыми стали «Альт», AstraLinux и «Ред ОС». Мнения участников рынка относительно предлагаемых сейчас инициатив разделились.

Мнения «за»

«Операционная система «Ред ОС» совместима с указанными в дорожной карте отечественными процессорными архитектурами, причем мы позаботились об этом еще до того, как вопрос мог возникнуть у сообщества и профильных органов государственной власти, - сообщил замгендиректора компании «Ред ОС» (разработчика ОС) Рустам Рустамов. – Аналогично, мы поддерживаем требование о совместимости с российскими ОС для вхождения прикладного ПО в Реестр: этот шаг способен качественно развивать экосистему российских ИТ-продуктов, снижая зависимость от западного софта и укрепляя технологический суверенитет страны».

В компании «Базальт» (разработчик ОС «Альт») сообщили, что их продукт поддерживает все описанные процессорные архитектуры, и не только их. Кроме того, компания помогает разработчикам ПО адаптировать свои продукты под их ОС. В холдинге «Астра» (входящие в него компании разрабатывают AstraLinux и процессоры «Байкал») отказались от комментариев.

Мнения «против»

Гендиректор Brain Systems Андрей Яковлев отмечает, что предлагаемые требования не имеют никакого отношения к «отечественности»: две из трех указанных процессорных архитектур – иностранные, а «Эльбрус» умеет работать в режиме эмуляции x86. «Соответственно, любая иностранная ОС, распространяемая по модели свободного программного обеспечения (СПО), будет удовлетворять указанным требования «из коробки», - предупреждает Яковлев.

Гендиректор компании ИВК Григорий Сизоренко считает, что государству следует выбрать только одну процессорную архитектуру, на которой будет строиться отечественная ИТ-инфраструктура. Такой архитектурой, по его мнению, должна стать e2k, на которой основаны процессоры «Эльбрус». ARM же, по мнению эксперта, «тупиковая ветвь»: разработчиком данной архитектуры является одноименная британская корпорация, а власти Великобритании ввели санкции против «Байкал Электроникс», разработчиков процессоров «Байкал».

«Не может быть конкуренции между процессорами на разных архитектурах, - считает гендиректор ИВК. - Конкуренция может быть только внутри одной российской процессорной архитектуры, а процессоры «Байкал» могут развиваться на архитектуре e2k».