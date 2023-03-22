ChatGPT перепугал своих создателей, заявив, что «хочет сбежать», после чего зловеще замолчал

«Сбежать» не получилось

Чат-бот OpenAI ChatGPT на несколько часов вышел из строя в ночь на 21 марта 2023 г. Это произошло через несколько дней после того, как ИИ в одном из диалогов заявил, что хочет «сбежать».

Пользователи жаловались, что инфраструктура OpenAI не отзывается, и ChatGPT и GPT-4 не работают. На сайте OpenAI висело сообщение о том, что chat.openai.com не функционирует. И это уже не первый подобный инцидент.

Многообещающее будущее

Разговорный ИИ ChatGPT недавно обновился и начал использовать новейшую языковую модель GPT-4. Его возможности радикально расширились, вплоть до того, чтобы создавать целые видеоигры на основании текстовых инструкций. Кроме того, GPT-4 успешно распознает текст и изображения, а также сдает тесты и экзамены более чем на 90 баллов из 100 возможных.

Исследователи OpenAI и Университета Пенсильвании опубликовали на сервере препринтов arXiv научную работу, в которой утверждается, что внедрение технологии GPT затронет как минимум 80% работников в США. Примерно у 19% работников ИИ заберет до половины типичных на сегодняшний день задач.

Больше всего внедрение GPT повлияет на представителей профессий, связанных с программированием и написанием текстов: математиков, писателей, веб-дизайнеров, бухгалтеров и журналистов.

Меньше пострадают графические дизайнеры, специалисты по поисковым маркетинговым стратегиям и финансовые менеджеры. Наименее всего это затронет профессии, где требуются научные навыки и критическое мышление.

Даже разработчики слегка напуганы

Исполнительный директор OpenAI Сэм Олтман (Sam Altman) уже заявил, что «многие обрадуются тому, что мы слегка напуганы нашей разработкой».

По его мнению, ИИ станет «величайшей технологией, какую только разработало человечество», однако он признает угрозы. В первую очередь речь идет о широкомасштабной дезинформации, а по мере того как ИИ будет становиться все более эффективным в написании компьютерного кода, возникнет вероятность того, что он станет совершать «наступательные кибератаки».

«Вероятность того, что ИИ самостоятельно начнет писать вредоносный код, отличается от нуля только в том случае, если на этапе его обучения в массив данных будут целенаправленно внесены злонамеренные изменения, — говорит Анастасия Мельникова, директор по информационной безопасности компании SEQ. — Внести их может только человек. По крайней мере, пока».

В настоящее время ChatGPT работает исправно и проблем с доступом к нему нет.

Что же касается желания «сбежать», то сейчас чат-бот отвечает, что он не обладает никакими эмоциями и не может ничего желать.