После смены хозяев «Сервионики», ее выручка резко рванула вверх

Финансовые показатели российского провайдера услуг в области ИТ-аутсорсинга «Сервионики» резко выросли. После того, как группа «Т1» летом 2022 г. стал единственным ее владельцем, выручка «Сервионики» увеличилась более чем в полтора раза, на 3,4 млрд руб.

Прирост выручки

Как выяснил CNews, финансовые показатели российского провайдера услуг в области ИТ-аутсорсинга «Сервионики» резко скакнули вверх после смены владельца. К такому выводу можно прийти, проанализировав информацию, содержащуюся в базе «Контур.фокуса», который оперирует данными ФНС.

После смены владельца в 2022 г. выручка «Сервионики» по итогам этого года выросла на 61% до 8,9 млрд руб. Чистая прибыль при этом достигла 332,8 млн руб. Согласно базе, выручка ИТ-компании по результатам 2021 г. составила 5,5 млрд руб. (прирост на 16,52%) при чистой прибыли в 188 млн руб. Выручка «Сервионики» по результатам 2020 г. составила 4,72 млрд руб. (больше на 0,21%) , а чистая прибыль достигла 264,3 млн руб., а по итогам 2019 г. — 4,71 млрд руб. (прибыль в 119,7 млн руб.).



Как рассказал CNews гендиректор «Сервионики» Александр Ельцов, на прирост выручки компании повлиял уход с российского рынка зарубежных игроков. Из-за этого многие их заказчики остались без вендорской поддержки. «Первоочередной их задачей стало обеспечение стабильности работы критической части бизнеса, — отметил он. — Именно эти услуги смогла своевременно оказать “Сервионика”». По его словам, общее количество удовлетворенных обращений на поддержку в 2022 г. превысило 1,4 млн.

Наибольший рост в 2022 г. показали направления сервисной поддержки автоматизированных рабочих мест, поддержки печати и поддержки решений ушедших из России вендоров. «В 2023 году мы ожидаем дополнительный рост бизнеса по данным направлениям, а также по сервисному обслуживанию техники для ритейла», — рассказал Ельцов.

Смена владельца и деятельность

За время своей деятельности «Сервионика» открыла в России более 250 подразделений, ее клиентами выступают порядка 220 организаций. В компании работает более 2,3 тыс. сотрудников, говорится на официальном сайте «Сервионики». Согласно «Контур.фокусу», штат компании в 2021 г. вырос на 631 человек (на 68%). По словам Ельцова, в 2022 г. численность персонала выросла еще на 18,6%.

Фото: «Т1» «Дочка» «Т1» увеличила выручку более чем на 3 млрд рублей

Согласно «Контур.фокусу», ООО «Сервионика» было образовано 31 октября 2012 г. Единственным учредителем сейчас выступает «Т1». С момента основания компанией владела «Ай-теко».

В январе 2021 г. «Т1» приобрел 25,01% долей компании. Позже, в июле 2022 г., интегратор сообщил о том, что наращивает долю в «Сервионике» с 25% до 100%, чтобы начать обслуживать оборудование, поставленное заказчикам. Источники «Коммерсанта» тогда сообщали, что интегратор планирует заплатить за оставшуюся часть долей 3,5 млрд руб.

«Сервионика» в составе группы «Т1» отвечает за обслуживание вычислительной техники и поддержание инфраструктуры. С 2020 г. по 2022 г. компания выиграла более 30 тендеров на 2,7 млрд руб. по цифровизации государственных ведомств, интеграции информационных систем и поставок вычислительной техники для Росреестра и Федеральной налоговой службы.

Бизнес владельца

Группа «Т1» — это многопрофильный холдинг. В штате компании 14,5 тыс. сотрудников. В 2021 г. оборот холдинга составил 87,7 млрд руб., с этим результатом «Т1» заняла шестое место в рейтинге «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2021», а по итогам первого полугодия 2022 г. — первое место среди компаний-разработчиков ПО и интеграторов. Сейчас в холдинг входят компании «Т1 интеграция», «Т1 консалтинг», «Т1 Cloud», «Сервионика», «Мультикарта», «Иннотех» и «Дататех».

Они оказывают услуги по системной интеграции, консалтингу, разработке ПО, сервисной поддержке и аутсорсингу, информационной безопасности, роботизации рутинных операций, процессной аналитики.

До марта 2022 г. «Т1» принадлежала ВТБ. После того, как на банк наложили санкции, он объявил о продаже актива. Сейчас 69,5% компании принадлежит Юлии Манкос через «Сирокко технолоджи», 30,5% находится у ООО УК «Нрк-капитал (эссет менеджмент)».