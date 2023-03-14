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ИИ создал проект для китайского военного корабля в 300 раз быстрее, чем это делают люди

В Китае ИИ был задействован для проектирования системы электроснабжения военного судна. Люди разрабатывали бы такой проект около года. ИИ управился за день.

300 к одному

Команда исследователей, финансируемая Вооруженными силами КНР, использовала искусственный интеллект для разработки схемы электрооборудования на новом военном корабле. ИИ управился с задачей за день, в то время как люди подобную систему разрабатывали бы около года.

Исследование, посвященное этому эксперименту, было опубликовано в специализированном китайском издании «Компьютеризированные производственные системы» в конце февраля 2022 г.

Как указывают исследователи, современные военные суда — исключительно сложные и масштабные структуры. При разработке систем электроснабжения для них ошибки неизбежны, и на их поиск и устранение может уходить очень много времени.

Однако ИИ, перед которым в рамках разработки электросистемы поставили более 400 различных сложных задач, управился с ними «со 100-процентной точностью».

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Фото: © papa1266 / Фотобанк Фотодженика
ИИ в Китае разработал систему электропитания для военного корабля в 300 раз быстрее, чем это делают люди

Исследователи заявили, что эффективность ИИ в данном случае «возможно улучшить», но в целом он уже вполне готов для решения производственных задач, и это может значительно ускорить строительство новых военных судов.

Это может быть плохой новостью для государств, у которых с Китаем натянутые отношения. Особенно для США, где государственные чиновники уже открыто говорят, что Китай по своим кораблестроительным возможностям ушел далеко вперед. По словам министра военно-морских сил США Карлоса Дель Торо (Carlos Del Toro), на текущий момент у Китая — 13 военных верфей и «у одной верфи производительный потенциал выше, чем у всех американских кораблестроительных комплексов вместе взятых».

Единственное, в чем пока США превосходят основного конкурента на море, по мнению Дель Торо, — это в качестве рабочей силы.

Кто быстрее

Что касается ИИ, то проект по инженерному его применению правительство Китая охотно профинансировало именно потому, что такие процессы, как создание схемы размещения электрооборудования тормозят строительство военных кораблей больше всего.

КНР к 2025 г. намерена увеличить размеры своего флота до 400 судов. С недавних пор технические требования к новым военным судам изменились, и это серьезно увеличило риск ошибок при конструировании новых систем. С помощью ИИ военные надеются снизить этот риск и в целом ускорить производство.

Использованная ИИ-система действует самостоятельно лишь отчасти: результаты ее работы на каждом этапе проверяют и корректируют люди.

Процесс начинается с изучения базы данных о военном кораблестроении в КНР в недавнем прошлом. Затем ИИ вырабатывает некоторое решение и снова сопоставляет его с имеющейся базой данных.

Этот подход позволил существенно снизить количество требуемых вычислительных ресурсов: система не нуждается в особо высокопроизводительных машинах.

Пока что, утверждается в публикации исследователей, ИИ использовался только для разработки электросети одного судна, но он вполне применим для решения аналогичных задач для самых разных кораблей, и, возможно, не только для них.

«Другие страны уже вполне могли разработать аналогичные системы, но не раскрывают информацию о них из соображений военной секретности», — заявили исследователи.

«То, что КНР раскрывает такие подробности, может означать, что ИИ на самом деле уже применяется намного шире, чем говорится в этой публикации, — полагает Дмитрий Гвоздев, генеральный директор компании “Информационные технологии будущего”. — Фактически речь идет о применении ИИ в военных нуждах, хотя и косвенном. Очевидно, что в дальнейшем военное применение ИИ будет только расширяться. Проблема в том, что никаких правил игры для этого не существует. А потому сценарий “Терминатора” в какой-то момент может оказаться угрожающе близок к воплощению в реальности».

Роман Георгиев

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