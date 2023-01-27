Малоизвестная фирма отодвинула ИТ-грандов и вдвое обрушила цену поддержки HPE в крупнейшей частной энергокомпании России

Лидер российской отрасли электроэнергетики и теплоснабжения, частная «Т плюс», нашла потенциального подрядчика на годовую техподдержку «железа» и ПО сбежавшей из нашей страны американской HPE. При стартовой сумме договора в 126,7 млн руб. компания «Эффектек» попросила за свои услуги 59,6 млн руб. На своем сайте она позиционирует себя в качестве «канала поставок ИТ-решений из Китая и ОАЭ».

Техподдержка HPE для «Т плюс»

Как выяснил CNews, на тендере «Т плюс» на техподдержку железа» и ПО американской Hewlett-Packard Enterprise (HPE) после переторжки участников начальная максимальная цена контракта упала более чем в два раза. При стартовом размере лота в 126,7 млн руб. предложение компании «Эффективные технологии» составило 59,6 млн руб.

На данный момент на сайте госзакупок нет публичных указаний на то, что заказчик подпишет договор именно с этой компанией. Однако тендер проходил в формате «запроса предложений» и из его условий можно заключить, что цена предложения является единственным критерием определения победителя.

Редакция CNews ожидает комментариев от «Т-плюс» и «Эффективных технологий» относительно перспектив их сотрудничества.

Помимо «Эффективных технологий» в тендере приняли участие еще пять компаний, в том числе очень известные, но размер их предложений оказался больше. В частности, «Сервионика» попросила за свои услуги 49,7 млн руб., «Си ти ай» — 124,8 млн руб., «Крок» — 126,7 млн руб. Компания «Лайтнэт комплекс» снизила стартовую цену лота на 8 коп. «Инфосистемы джет» не стали ее снижать вовсе.

Т плюс » может сэкономить на техподдержке продуктов HPE половину выделенного на это бюджета

Срок оказания поддержки серверного оборудования и софта HPE в «Т-плюс» — с 1 января по 31 декабря 2023 г.

Напомним, о том, что корпорация HPEна фоне конфликта на Украине сворачивает в России свою деятельность, а значит и прекращает поддерживать свои решения на территории нашей страны, она объявила в июне 2022 г.

Беглый мониторинг сайта госзакупок показал, что заказ госструктурами и компаниями с госучастием (к ним относится и «Т плюс») техподдержки известных ушедших из России западных вендоров — в последние месяцы явление весьма не частое.

Что предстоит будущему подрядчику

Из тендерных документов следует, что будущему исполнителю договора предстоит поддерживать «железо» и софт HPE в подразделениях группы «Т плюс» в Москве, Подмосковье, Сколково, Пензе, Сыктывкаре, Ухте, Сосногорске, Инте, Воркуте, Кирове, Саранске и др.

Заказчик ожидает от подрядчика наличия собственного сервисного центра. При этом каждый участник тендера должен был предоставить гарантийное письмо, в котором подтвердить, что в случае признания его победителем он сформирует склад запчастей к серверам HPE в течении двух месяцев с даты подписания договора.

Время замены запчастей после определения неисправности должно составить не более пяти календарных дней.

В числе запчастей должны иметься процессоры, системные платы, вентиляторы системы охлаждения, RAM-память, накопители HDD и SSD (каждого типа), контроллеры жесткого диска, блоки питания сервера, коммутационные платы Ethernet и Fibre Channel (включая трансиверы), элементы шасси Blade- и Synergy-систем,CХД, SAN-коммутаторов и пр.

Параметры бизнеса «Т плюс»

На сайте группы «Т плюс» сообщается, что помимо вышеупомянутого статуса крупнейшей частной компании России в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, ей принадлежит 6% установленной мощности электростанций нашей страны.

Группа позиционирует себя в качестве лидера на рынке теплоснабжения России с долей 8%. Компания обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах страны. Ее услугами пользуются более 7 млн физических лиц; более 180 тыс. договоров заключено с юридическими лицами.

Группа объединяет 53 электростанции, среди которых 51 ТЭС и две ГЭС. Группа — крупнейший частный производитель тепла в России и мире, четвертый по величине налогоплательщик отрасли.

«Т плюс» отсчитывает свою историю с 2002 г. Ее действующее юрлицо ПАО «Т плюс» было зарегистрировано в подмосковном Красногорске 1 августа 2005 г. Гендиректором выступает Андрей Вагнер.

Считается, что основные собственники группы (39,59% акций) — структуры холдинга «Ренова» Виктора Вексельберга. Об этом, в частности, в июле 2022 г. писал российский «Форбс».

По данным «Контур.фокуса», по итогам 2021 г. выручка «Т плюс» составила 259,4 млрд руб. с приростом этого показателя на 13% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль оказалась на уровне 17,7 млрд руб.

Что известно об «Эффектеке»

Посетителя сайта «Эффектека» встречает лозунг «Канал поставок ИТ-решений из Китая и ОАЭ; помогаем бизнесу оптимизировать затраты». Также организация сообщает, что является международной компанией с «глубокой экспертизой в области информационных технологий», готовой предоставить «продуктовую экспертизу, рыночные тренды, оперативность бизнеса».

По сайту «Эффектека» можно заключить, что у нее, помимо HPE, имеется экспертиза в отношении решений ушедших из России или ограничивших работу в нашей стране Cisco, Dell, Lenovo, Huawei и др.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Эффектек» было зарегистрировано в Москве 5 июня 2014 г. на данный момент учредителями организации выступают гендиректор компании Вячеслав Власов с долей в 57%, Денис Куприянов — 33% и Александр Андросов — 10%.

В базе «Контур.фокуса» указано, что по итогам 2021 г. выручка компании составила 657,4 млн руб с приростом этого показателя на 92% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль за отчетный период составила 26,6 млн руб.