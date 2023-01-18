Российская ИТ-компания крупно заработала на банках, чьи приложения изгнали из iPhone и Android

Российская компания заработала миллионы на подсанкционных банках, чьи приложения были удалены из популярных магазинов. ВТБ, банк «Открытие», банк «Россия» и Альфа-банк были вынуждены покупать ее ПО для распознавания банковских карт и баркодов для совершения клиентами покупок или платежей. Сейчас решением компании интересуются за рубежом.

Миллионы из-за санкций

Как стало известно CNews, российский разработчик систем искусственного интеллекта для распознавания документов Smart Engines заработал десятки миллионов рублей на попавших под санкции российских банках. Об этом редакции рассказали представители компании.

Весной 2022 г. из популярных магазинов приложений пропали программы многих российских банков, в том числе Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка, банка «Открытие», Промсвязьбанка, Газпромбанка, МКБ.

Банки, чьи приложения были удалены из App Store и Google Play, стали покупать ПО для распознавания QR-кодов, банковских карт и номеров телефонов через веб-браузер. На этом Smart Engines заработала 37 млн руб. в 2022 г. Доходы от продаж с нуля поднялись до 9% от общей выручки компании, которая превысила 400 млн руб.

По сравнению с 2021 г. выручка Smart Engines выросла на 43%, а количество проданных распознаваний (выделение данных из изображения документа) — на 91%. Размер чистой прибыли в компании не раскрывают.

Кто использует ПО

Всего в 2022 г. компания продала 216 млн распознаваний по всему миру (Россия, США, Канада, Катар, Эмираты, страны Европы).

Российская ИТ-компания заработала на подсанкционных банках

ПО Smart Engines для платежей в браузере в 2022 г. внедрили ВТБ, банк «Открытие», банк «Россия» и Альфа-банк. Браузерным решением по распознаванию банковских карт Smart Engines сейчас интересуются иностранные компании.

В МТС на основе ПО компании создали свой сервис для распознавания документов и верификации данных пользователей.

«Спрос на распознавание баркодов, банковских карт и номеров телефонов в браузере дополнительно стимулировали внешние ограничения, — рассказал CNews гендиректор Smart Engines Владимир Арлазаров. — Полагаю, что этот тренд продолжится в 2023 году, и мы увидим рост выручки как минимум на двузначные показатели в процентном отношении».

Как это работает

После того как мобильные приложения подсанкционных банков пропали из App Store и Google Play, финансовые организации столкнулись со сложностями при оказании услуг в мобильных приложениях, которые нельзя было обновить привычным способом.

Решения Smart Engines помогают добавить на сайт клиента возможность распознавания банковских карт и баркодов для совершения покупки или платежа. ПО компании также позволяет распознавать и аутентифицировать паспорта, а также документы удостоверяющие личность для удаленного оформления SIM-карты, открытия банковского счета, выдачи кредита или банковской карты, открытия электронного кошелька, регистрации на криптобирже, оформления страховки и т. д.

Разработчик заверяет, что его продукты выполняют все функции в рамках браузера и не компрометируют данные, передавая их на серверы третьих лиц или используя ручной ввод.

ПО для браузера компания представила в июне 2021 г. В нем применяется технология WebAssembly (WASM). Она поддерживается Mozilla Firefox, Google Chrome, Chromium, Microsoft Edge и Apple Safari. WASM-модули обеспечивают распознавание банковских карт, баркодов и номеров телефонов в PWA-приложении.