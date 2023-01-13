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Выпущена первая СХД на новейших 48-ядерных «Байкалах»

Компания, купленная на днях экс-структурой Сбербанка, выпустила первую СХД на российских серверных процессорах Baikal-S. Эти чипы являются последними на данный момент серийными процессорами в линейке «Байкал», и сложности с их производством в условиях санкций обуславливают изрядную неопределенность с продвижением новой СХД на рынке.

Первая СХД на Baikal-S

Как стало известно CNews, российская компания «Элпитех» выпустила первую серверную систему хранения данных (СХД) на последнем из пошедших в серию в линейке «Байкал» процессоре Baikal-S. Об этом редакции рассказали представители электронной отрасли, ознакомившиеся с новинкой на стенде «Элпитеха» на специализированной выставке в конце ноября 2022 г.

В компании «Байкал электроникс», которая разрабатывает процессоры линейки «Байкал», подтвердили CNews факт выпуска этой СХД и сообщили, что, по всей видимости, она и по сей день остается единственным готовым изделием этого класса на Baikal-S.

Напомним, компания «Элпитех» в начале января 2022 г. оказалась на слуху в связи с тем, что ее, как выяснил CNews, купила компания «Салютдевайсы», которая ранее именовалась «Сбердевайсы» и входила в группу Сбербанка.

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«Элпитех» представил СХД на процессорах Baikal-S

В «Элпитехе» перспективы тиражирования и продвижения новой СХД на рынке прокомментировать CNews не смогли. Редакция ожидает комментариев на этот счет от представителей «Салютдевайсов».

Неочевидные перспективы из-за отсутствия чипов

Нетрудно предположить, что рыночные перспективы продвижения новой СХД на данный момент выглядят весьма туманно. Как уже не раз отмечал CNews, четких планов по выпуску компьютерной техники на российских центральных процессорах («Байкалах», «Эльбрусах», «Мультикорах» и др.) сейчас нет и быть не может ни у одной организации.

Существующие тиражи этих чипов невелики, а новые заказы по выпуску процессоров, даже уже оплаченные, заморожены. Тайвань, где находится производственная фабрика TSMC, с которой сотрудничали все главные отечественные чипмейкеры, в марте 2022 г. присоединился к западным санкциям, введенным в отношении России на фоне спецоперации на Украине.

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СХД построена на собственной плате «Элпитеха» ET113-MB

По словам источника CNews на микропроцессорном рынке, возвращать нашим организациям деньги TSMC не планирует.

Когда именно российские компании смогут перенести выпуск на заводы в дружественных странах или когда в нашей стране в рамках реализации стратегии развития радиоэлектронной отрасли будет построена собственная фабрика для выпуска чипов малого нанометража, вопрос открытый. Редакция CNews ожидает от «Байкала электроникс» комментариев на этот счет.

Параметры СХД

Используемые в новой СХД Baikal-S спроектированы по 16-нанометровому техпроцессу, имеют 48 ядер ARM Cortex-A75 (12 кластеров по четыре ядра), шесть каналов памяти DDR4 3200 МГц — до 768 ГБ на сокет (128 ГБ на канал), кэш-память: L1 — 64 КБ кэш инструкций и кэш данных, L2 — 512 КБ на ядро, L3 — 2 МБ на кластер, L4: 32 МБ.

Интерконнект чипа включает три интерфейса CCIX x16; каждая полоса работает со скоростью 16 Гбит/с. Набор интерфейсов ввода/вывода состоит из 80 линий PCIe Gen 4.0 (48 линий общие для CCIX-интерфейса), двух линий 1 Гбит Ethernet RGMII и одной USB 2.0 ULPI.

Тактовая частота процессора составляет до 2,5 ГГц, энергопотребление — 120 Вт, диапазон рабочих температур — от 0 до 70 градусов Цельсия, производительность на стандартном суперкомпьютерном тесте Linpack заявлена на уровне 358 Гфлопс.

Первая крупная партия Baikal-S пришла в Россию с контрактной фабрики TSMC еще в октябре 2021 г.

В новой СХД использована собственная материнская плата «Элпитеха» — ET113-MB. Она выполнена в форм-факторе E-ATX. Оперативная память включает до 12 планок DDR4 3200 (в том числе с ECC); до 768 ГБ. Имеет слоты расширения: два M.2 keyM (PCIe 4.0 x 4) onlyNVME, один M.2 keyA–E, два PCIeGen 4 x16, три PCIeGen 4 x8, два PCIeGen 4 x4.

Дисковая подсистема включает восемь дисков 3,5” SAS/SATA2, а также контроллер RAIDLSI 9440-8iSGL, RAID 0/1/10/5/50.

Система шасси имеет габариты 660х437х89 мм, располагает индикаторами PWR LED, HDD LED, NIC1 LED, NIC2 LED, Fan Fail LED, Power fail LED, UID LED. На передней панели располагаются кнопки PWR, Reset, UID, а также два разъема USB 2.0. На задней панели имеется четыре разъемаUSB 2.0, два USB 3.0, два RJ45 1000BASE-T, по одному RJ45 100BASE-T (BMC), Audioin (mic), Audioin (Linein), Audioout.

Потребляемая мощность — 650 Вт. Производитель готов дать гарантию на изделие сроком на год.

Денис Воейков

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