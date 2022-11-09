Авиакомпания «Россия» будет экономить на топливе после перехода на отечественное ПО

Авиакомпания «Россия» начала использовать российское программное обеспечение для агрегации метеорологических данных. Такой софт необходим для планирования рейсов и непосредственно самих полетов. Как уверены представители авиаперевозчика, новое ПО поможет сэкономить до 3% на одной из самых больших статей расходов компании — топливе.

«Россия» летает и экономит

Авиакомпания «Россия» (входит в состав группы «Аэрофлот») приступила к использованию данных Росгидромета на основе отечественного программного обеспечения (ПО), сообщил ТАСС. В этом плане компания первопроходец — другие авиаперевозчики такой отечественный софт в свою деятельность еще не внедрили.

ПО по агрегации метеорологических данных необходимо для повышения точности планирования и расчетов полетов. Данные обновляются каждые шесть часов, сообщили в компании «Россия».

«Это позволит повысить топливную эффективность на 3%. В процессе задействованы только российские компании», — прокомментировали представители авиаперевозчика.

Кто разработал софт

Над программным обеспечением работала компания «Аэрософт» под брендом «Аэролокация.PRO». Навигационную базу для него поставляет «Центр аэронавигационной информации» — это филиал «Госкорпорации по организации воздушного движения». А по спецканалу связи от Росгидромета поступает метеорологическая информация.

Авиакомпания «Россия» начала использовать российское ПО для агрегации метеорологических данных

Данные будут интегрироваться в бортовой планшет пилотов.

«Авиакомпания “Россия” уже приступила к внедрению метеоданных Росгидромета в систему бортового электронного планшета пилотов, — рассказали в авиакомпании «Россия». — В решении задачи расчета полета в соответствии с рекомендованной практикой и высокими стандартами ИКАО впервые в истории гражданской авиации РФ принимают участие только российские поставщики».

Пока, по словам представителей перевозчика, отечественное ПО показало себя не хуже зарубежного, по многим параметрам оно даже оказалось точнее.

Массовая миграция

В 2022 г. российские компании, в том числе авиаперевозчики, начали активнее переходить на отечественный софт.

Например, на российское ПО по бронированию билетов уже мигрировали S7, «Уральские авиалинии», «Победа», Red Wings, «Ямал», Utair, «Алроса», «Аврора», «Руслайн». Популярными среди перевозчиков стали две системы в этом направлении ORS и «Леонардо».

Одним из последних систему бронирования сменил «Аэрофлот». Это произошло с 29 октября по 30 октября 2022 г. В этот период у компании нельзя было приобрести, обменять или сдать авиабилеты как в онлайн формате, так и офлайн. Впрочем, авиаперевозчик предупредил о таких неудобствах.

Гендиректор группы «Аэрофлот» Сергей Александровский ранее сообщал, что «Аэрофлот» на 90% заменит иностранное ПО на отечественное уже к 2024 г.

Вынужденные меры

Напомним, в конце марта 2022 г. Президент России Владимир Путин запретил приобретать иностранное ПО для объектов критической информационной инфраструктуры в России. Это произошло после того, как в марте 2022 г. на российском рынке приостановили свою деятельность ведущие международные поставщики софта Microsoft, Oracle, SAP и др.

Первые требования к отечественному ПО появились в апреле 2022 г. В октябре 2022 г. Правительство России выбрало 216 проектов отечественного программного обеспечения для промышленности.

Минцифры пообещало выделить на них бюджет в 28 млрд руб. до конца 2022 г. Предприятиям, на которых будет заменяться ПО, тоже придется потратиться. В общей сложности от бизнеса ждут финансирование на сумму 155 млрд руб.