В России создана вышка связи на солнечных батареях с ресурсом автономной работы в 20 лет

Ученые Научно-исследовательского института радио разработали телекоммуникационные вышки для удаленных регионов страны. Комплекс снабжает себя электроэнергией сам, «питаясь» солнцем и ветром. При этом установка может обеспечить связью даже северные регионы. Разработка актуальна в условиях дефицита импортного «железа» для базовых станций.



Автономные сотовые вышки

НИИ «Радио» (НИИР) представил российскую разработку по обеспечению связью удаленных регионов страны – автономную телекоммуникационную вышку. Об этом сообщается на официальном сайте института.

Вышка представляет собой телекоммуникационный комплекс, который сам себя снабжает электроэнергией. Она вырабатывается с помощью установленной на комплексе ветросолнечной установки и сохраняется в аккумуляторах, которые углублены в землю. Комплекс обеспечивает мощность от 0,3 до 5 кВт в зависимости от модификации.

Ученые утверждают, что использовать комплекс можно даже в условиях севера

Разработчики НИИР отмечают, что в полной комплектации вышка представляет собой базовую станцию 4G LTE, тропосферную или радиорелейную станцию, базовую станцию интернета вещей и оборудование, в которое входят метеостанция, видеонаблюдение, сигнализация, освещение.

Разработчики предлагают телеком-компаниям посмотреть на опытный образец вышки на полигоне института в Балашихе под Москвой. В сентябре 2022 г. он прошел все испытания.

Где пригодятся новые комплексы

Как отмечает гендиректор института Олег Иванов, в России все еще остро стоит проблема отсутствия связи в удаленных регионах и малонаселенных пунктах. Не лучше ситуация и с дорогами, так как на удаленные участки провести электроэнергию сложно и дорого.

Иванов напомнил, как проводился конкурс на покрытие сотовой связью трассы «Кола» – автомобильной дороги общего пользования федерального значения Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – Борисоглебский.

«Затея сорвалась из-за того, что для обеспечения необходимых точек установки базовых станций мобильной связи электроэнергией затраты составляли многие сотни миллионов рублей и существенно превышали затраты непосредственно на аппаратуру связи», – уточнил Иванов.

Новый комплекс также можно использовать для поиска и спасения людей в отдаленной местности, для экологического и метеомониторинга, автономного видеонаблюдения за важными объектами, раннего выявления лесных пожаров и других чрезвычайных ситуаций. Ученые отмечают невысокий размер энергопотребления базовой станции интернета вещей, что удешевит стоимость всей системы.

Сотрудники института отмечают, что использование новинки в итоге окажется намного практичнее, чем устанавливать отдельную базовую станцию с дизель-генератором, так как такая традиционная установка требует регулярного техобслуживания и капитального ремонта. Кроме того, зачастую генераторы с таких станций воруют, а топливо сливают.

Ученые утверждают, что устанавливать комплекс можно даже в условиях Севера. Дело в том, что в зависимости от задач, климатических и географических особенностей региона, можно использовать разные комплектации вышек. Так, для северного климата используют другие конструктивные детали, смазочные материалы, другое соотношение солнечных панелей и ветрогенераторов.

На «суверенных» комплектующих

По заявлению разработчиков, вышка исполнена полностью из отечественных составляющих. Аккумуляторы могут служить до 20 лет без обслуживания. Комплекс функционирует на специально разработанном ПО, которые контролирует мощность вырабатываемой и потребляемой комплексом электроэнергии. При необходимости программное обеспечение может отключать какие-то секторы базовых станций.

На комплексе предусмотрена система молниезащиты и заземление, а все конструкции созданы в особо прочном исполнении.

Ученые НИИР презентуют свою разработку как выгодное с экономической точки зрения решение. «При серийном производстве капитальные затраты на установку комплекса окупаются на горизонте 4-5 лет, – приводят данные сотрудники института. – Комплекс практически не требует обслуживания и защищен от несанкционированного доступа: аккумуляторы и контрольно-управляющее оборудование находятся под землей в специальном кессоне, солнечные панели выполнены в антивандальном исполнении, на "башне" установлено видеонаблюдение и сигнализация».

Операторы не в курсе инноваций

Как сообщил в беседе с CNews эксперт, близкий к одной из российских телеком-компаний, никакой информации и предложений от НИИР они не получали. О разработке НИИ им также ничего не было известно.

«Мы эксплуатируем несколько энергонезависимых опор на солнечных батареях на Дальнем Востоке и в Краснодарском крае – там, где нет возможности подключиться к электрическим сетям, – рассказали CNews представители МТС о своем опыте работы с "зелеными" вышками. – Был также опыт эксплуатации опоры на ветрогенераторе, до тех пор, пока не решился вопрос с энергоснабжением».

Представитель «Мегафона» сообщил РБК, что проблема подключения базовых станций к электричеству – не единственная, и в том числе «нужно решать проблему организации подъездных путей к местам установок базовых станций». Еще один участник рынка заметил, что эксплуатация опор на возобновляемой энергии будет иметь экономический смысл только при наличии надежных и доступных ветрогенераторов и солнечных батарей. В то же время в России они массово не производятся и, по его словам, «достаточно дороги даже по мировым меркам».

«Железный» дефицит

Впрочем, решение ученых из НИИР было бы очень кстати, учитывая ухудшающееся положение российской телеком-отрасли последние семь месяцев. Так, в конце августа 2022 г. стало известно, что шведская Ericsson, ввозивший в Россию оборудование для сотовых сетей, закроет свое российское представительство.

О прекращении поставок также заявляла финская Nokia. При этом Ericsson удерживает 20-процентную долю российского рынка телеком-оборудования, а у Nokia показатель составляет 30-40%. Что касается китайской Huawei, то в сентябре 2022 г. ее поймали на вывозе сотрудников из России.

Весной 2022 г. CNews писал о том, что в России могут начаться масштабные сбои в работе сетей из-за дефицита заграничного «железа». Ситуация усугубляется тем, что в стране серийно не производят ни одной базовой станции, которая могла бы заменить иностранный аналог.