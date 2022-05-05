В России началось строительство фабрики для выпуска процессоров по технологии 28 нм

В России стартовало давно запланированное строительство фабрики, на которой будут выпускаться микропроцессоры по технологии 28 нм. Производство планируют наладить в Зеленограде. Удастся ли завершить проект на фоне санкций, вопрос открытый.

Долгожданные процессоры

В Зеленограде строят новый завод, который сможет выпускать микропроцессоры по технологии 28 нм. Авторы издания zelenograd.ru посетили стройплощадку. На ней есть информационный щит, на котором написано, что создание завода должно завершиться в IV квартале 2024 г.

Напомним, строительство подобной фабрики прописано в стратегии развития радиоэлектронной промышленности до 2030 г., которая была утверждена в 2020 г.

Издание пишет, что новый микроэлектронный завод строят рядом с «Ангстремом». «В южной промзоне вовсю идет строительство — на месте снесенных двух старых корпусов “Ангстрема” возводят производство микроэлектронной продукции общей площадью в 50 тыс. кв. м. МИЭТ (Московский институт электронной техники; — прим. CNews) планирует разместить в новых зданиях свою исследовательскую и образовательную инфраструктуру».

Застройщиком выступает Международный научно-технологический центр (МНТЦ) МИЭТ, созданный на базе университета в 2020 г. для формирования научно-учебного и опытно-производственного кластера рядом с университетом.

Производство процессоров по технологии 28 нм России запустят в 2024 году

МНТЦ ранее заявлял, что планирует приобрести 28-нанометровую лабораторно-исследовательскую линию с участком иммерсионной фотолитографии голландской компании ASML. Издание отмечает, что в университете утверждают, что «в ближайшее время и среднесрочную перспективу линия вполне удовлетворит потребности имеющейся структуры межуниверситетской кооперации».

Насколько эти планы реалистичны, в текущей ситуации говорить сложно. После начала известных событий на Украине многие западные технологические компании работать с российскими организациями не готовы.

Параллельные процессорные проекты

Авторы zelenograd.ru напоминают, что одновременно со строительством фабрики в МИЭТе и в Зеленоградском наноцентре выполняются профинансированные государством исследования, связанные с созданием отечественных линий производства микросхем на базе российского фотолитографа с топологическими нормами 350-130 нм (проект рассчитан до 2026 г.; на него выделено 5,7 млрд руб.) и рентген-литографа для выпуска чипов 28 нм (стоимость проекта составляет 670 млн руб.).

Издание отмечает, что стратегия университета предусматривает развитие национальной и международной научно-образовательной кооперации с мировыми лидерами микроэлектронного рынка — студентам и выпускникам необходимо приобретать практический опыт, который может быть использован в международном бизнесе.

Некоторые подробности о строительстве

На вышеупомянутом информационном щите на стройке указано, что проект стартовал в конце 2021 г., то есть еще до потока западных санкций. Издание zelenograd.ru подчеркивает, что отмеченный выше срок завершения стройки корпусов фабрики (конец 2024 г.) вовсе не означает, что именно в этот момент планируется запустить оборудование.

Проект включает возведение зданий разной этажности (в два-четыре этажа), которые построят на участке между старым зданием завода «Ангстрем» и новым зданием бывшего завода «Ангстрем-Т» (в 2021 г. он перешел в собственность госкорпорации ВЭБ.РФ и ее дочерней компании «НМ-тех»).

Генеральным проектировщиком стройки заявлена компания «АДМ специальные решения и технологии». Микроэлектроника является одной из сфер ее деятельности.

Издание указывает, что на месте строительства ранее располагались два двухэтажных корпуса, построенные еще в 1970-е годы, а к 2021 г. их снесли. В конкурсе на выполнение работ по сносу, который проводил «НМ-тех», участвовала компания «Стройэкоресурс»; сейчас она выступает генеральным подрядчиком проекта.

По данным издания, реконструкции в ближайшее время подвергнется вся территория завода «Ангстрем», которая сейчас официально является площадкой особой экономической зоны «Технополис Москва». Согласно утвержденному в 2020 г. проекту, под снос должны пойти старые здания «Ангстрема» общей площадью 153 тыс. кв. м.

На их месте будут возведены новые здания общей площадью свыше 500 тыс. кв. м. Сроки реконструкции объекта пока не определены.