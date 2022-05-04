Власти разрешили «Ангстрему» покинуть черный список госзаказа

Суд предписал исключить зеленоградский «Ангстрем» из реестра недобросовестных поставщиков, присутствие в котором лишало компанию права участвовать в госзакупках министерств и ведомств. В этом реестре «Ангстрем» оказался из-за того, что не исполнил ИТ-госконтракт с Минобороны, который был подписан сторонами еще в 2009 г.

«Ангстрем» — на выход

Как выяснил CNews, зеленоградское микроэлектронное предприятие «Ангстрем» получило право на исключение из реестра недобросовестных поставщиков. Решение об исключении принял Арбитражный суд Москвы, в который компания обратилась с иском к ФАС 2 февраля 2022 г.

Третьим лицом в споре было заявлено Минобороны. «Ангстрем» попал в черный список в связи с тем, что не сумел в полной мере исполнить контракт с министерством на осуществление опытно-конструкторской работы (ОКР) по теме «Разработка микросхемы статического оперативного запоминающего устройства емкостью до 8 Мбит с повышенным быстродействием и пониженным энергопотреблением, минимальным топологическими размерами КНИ-0,25/0,22 мкм» (шифр «Сирень-ОЗУ»).

Как следует из судебных документов, соглашение на выполнение ОКР было подписано сторонами еще 1 июня 2009 г. Сумма контракта составила 124,9 млн руб. Исполнить все свои обязательства «Ангстрем» должен был к 31 марта 2012 г., но этого не произошло.

Обращение Минобороны в Арбитражный суд Москвы с целью расторгнуть неисполненный контракт, а также взыскать с нерадивого подрядчика неотработанный аванс в 49,9 млн руб. и штраф в 6,5 млн руб. произошло лишь 22 сентября 2021 г.

«Ангстрем» покидает реестр недобросовестных поставщиков

По итогам этого разбирательства служители Фемиды удовлетворили иск в части разрыва контракта десятилетней давности и взыскания аванса. Штрафовать предприятие судьи не стали.

Разрыв контракта и послужил причиной принятия ФАС решения о включении «Ангстрема» в реестр недобросовестных поставщиков. Реестровая запись появилась 6 января 2022 г. В тот же момент в реестре была сделана пометка о том, что планируемая дата исключения компании из черного списка — 24 декабря 2023 г.

Принятое на днях решение суда об исключении предприятия из реестра может быть обжаловано ФАС в месячный срок с даты его публикации в полном объеме — 27 апреля 2022 г. Редакция ожидает от участников разбирательства (в том числе Минобороны) комментариев относительно того, планирует ли кто-либо из фигурантов процесса его продлить в попытках оспорить решение служителей Фемиды.

Не первое попадание «Ангстрема» в реестр

Примечательно, что «Ангстрем» на момент начала разбирательства в черный список уже был включен. Это произошло 24 января 2020 г. после того как Минпромторг признал компанию уклонившейся от заключения контракта по итогам тематического тендера министерства на выполнение микроэлектронной ОКР «Разработка и освоение производства радиационно-стойкого симметричного N-канального полевого транзистора с напряжением пробоя сток-исток не менее 20 В и током утечки затвора не более 1 нА» (шифр «Сила-17-Т»).

Данная реестровая запись была удалена по истечении стандартного на момент включения двухлетнего срока — 23 января 2022 г.

Напомним, реестр недобросовестных поставщиков представляет собой два регулярно обновляемых списка подрядчиков, тем или иным образом серьезно проштрафившихся на госзакупках: отдельный список для компаний, провинившихся перед госорганами (министерствами, ведомствами и пр.), и отдельный — для организаций, проштрафившихся перед компаниями с госучастием (такими как Сбербанк, «Ростелеком», «Почта России» и пр.).

«Ангстрем» оба раза попадал в черный список по линии госорганов. Участвовать в закупках компаний с госучастием ему это не мешало.

Подробности разбирательства

Из судебного заключения следует, что ставшая проблемной ОКР была рассчитана на три этапа с отдельным финансированием. Этап с 1 июня 2009 г. по 20 ноября 2009 г. был оценен в 45 млн руб. Этап со сроком исполнения в интервале с 11 ноября 2009 г. по 30 сентября 2011 г. — в 72,9 млн руб. Последний этап, рассчитанный на исполнение с 1 октября 2011 г. по 31 марта 2012 г., — в 7 млн руб.

«АО “Ангстрем” выполнены работы по этапу № 1, что подтверждается актом приемки от 30 ноября 2009 г., в связи с чем заказчиком перечислены на расчетный счет АО «Ангстрем» денежные средства в размере 94,9 млн руб. (в качестве оплаты выполненных по этапу № 1 работ и авансирования этапа №2), — говорится в судебных документах. — Ответчик при рассмотрении обращения Министерства обороны пришел к выводу, что при этом в нарушение условий контракта работы по этапам № 2 и № 3 заявителем не выполнены».

Несмотря на это, оснований для включения компании в реестр недобросовестных поставщиков суд не усмотрел. «Учитывая, что суд не установил вину АО “Ангстрем” в нарушении срока выполнения этапов работы, нет оснований считать, что контракт расторгнут в связи с существенным нарушением исполнителем условий контракта, выразившееся в нарушении исполнителем срока выполнения работ, — говорится в вердикте служителей Фемиды. — При данных обстоятельствах ФАС не вправе был квалифицировать решение суда о расторжении контракта именно в связи с существенным нарушением АО “Ангстрем” сроков выполнения этапов работы и вносить информацию об исполнителе в реестр недобросовестных поставщиков».