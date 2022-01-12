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Сбербанк безальтернативно поставит «Почте России» серверы на 3 миллиарда

«Сбербанк лизинг» безальтернативно предоставит «Почте России» серверное оборудование на 2,9 млрд руб. В аналогичной прошлогодней закупке «Почта» взяла в аренду «железо» компании «Аквариус» и Yadro («КНС групп») на 1,8 млрд руб. В новой закупке вендоры не разглашаются, однако в «Почте» CNews заверили, что предпочтение будет отдано российскому оборудованию.

Безальтернативно Сбербанк

«Сбербанк лизинг» на 2,9 млрд руб. предоставит в лизинг «Почте России» серверное оборудование. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок 10 января 2022 г.

Компания Сбербанка оказалась единственным участником аукциона, который формально был признан несостоявшимся. Поскольку единственная заявка на участие в аукционе соответствует документации о закупке, то «Почта» заключит договор с единственным участником закупки по цене, не превышающей 2,9 млрд руб., говорится в протоколе рассмотрения заявок.

На момент публикации данного материала представители «Сбербанк лизинга» не смогли ответить на вопрос CNews о том, серверное оборудование каких производителей компания предоставит заказчику. Известно, что в аналогичной прошлогодней закупке на 2,7 млрд руб. «Почта» приобрела в лизинг «железо» компании «Аквариус» и Yadro («КНС групп») на 1,8 млрд руб.

Подробнее о серверах

Согласно техзаданию, «Почте» требуется 653 сервера, две системы хранения данных (СХД), а также восемь плат расширения сетевого коммутатора Huawei. Из документов следует, что в каждом серверном процессоре должно быть не менее 24 ядер, а их частота должна быть не менее 2,2 ГГц (в трех из четырех серверах — 2,4 ГГц). Между собой серверы отличаются объемом оперативной памяти (от 1636 до 384 ГБ), числом и объемом дисков постоянной памяти и т. д. Все серверы должны поддерживать ОС Microsoft Windows Server, CentOS Linux, SUSE Linux Enterprise Server и VMware ESXi.

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«Сбербанк лизинг» предоставит «Почте» серверов на 3 млрд рублей

Конкретные вендоры техники в техзадании не указаны. По условиям договора, вся техника будет передана «Почте России» в лизинг (финансовую аренду) на условиях поэтапных платежей в течение 60 месяцев, в размере 1,67% от общей суммы ежемесячно.

Какое оборудование у «Почты»

«В ЦОДах “Почты России” используется оборудование от разных поставщиков с приоритетом на отечественные решения, — рассказали CNews представители госкомпании. — В новом тендере мы также планируем значительный акцент сделать на закупке отечественных решений, в том числе серверов и систем хранения данных». При этом представители «Почты» также отметили, что начали преимущественно закупать отечественное оборудование.

В прошлогоднем тендере безальтернативным поставщиком серверного оборудования стала «Государственная транспортная лизинговая компания», а ее поставщиком в этом проекте (тоже безальтернативно) — компания «Технопром».

«Почта» тогда заказала четыре СХД, 72 оптических коммутатора, 9 гиперконвергентных вычислительных платформ, 22 коммутатора двух типов и 709 серверов пяти типов. Технические требования к оборудованию схожи с теми, что прописаны в техзадании к новому тендеру.

Кристина Холупова

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