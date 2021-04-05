Хозяев Merlion выпустили из тюрьмы

На свободу в связи с «отсутствием оснований»

Совладельцы группы компаний Merlion Алексей Абрамов и Владислав Мангутов были освобождены из-под стражи 1 апреля 2021 г. Главным следственным управлением Следственного комитета России по Москве «в связи с отсутствием законных оснований для содержания в СИЗО и избрания иной меры пресечения». Об этом CNews сообщил адвокат подозреваемых Георгий Поспелов.

Бизнесмены, как ранее писал CNews, проходили подозреваемыми по делу о покушении на убийство Вячеслава Симоненко, делового партнера и бывшего гендиректора Merlion. Абрамов и Мангутов были освобождены под подписку о невыезде, уточняет «Интерфакс».

Ранее из-под стражи был освобожден и помещен под домашний арест Олег Карчев, третий совладелец Merlion. Срок его домашнего ареста заканчивается 23 апреля 2021 г., как и срок содержания в СИЗО топ-менеджера компании Бориса Левина, бывшего вице-президента «Евросети» по безопасности.

Как заявил CNews адвокат Георгий Поспелов, обстоятельства освобождения из-под стражи подтверждают позицию защиты о полной непричастности обвиняемых к инкриминируемому им преступлению.

Теперь защита намерена добиться полной реабилитации подозреваемых и привлечения к уголовной ответственности Вячеслава Симоненко, обвинявшего их в поджоге и покушении на убийство. Такие решения должны быть приняты следственными органами после прекращения уголовного преследования Алексея Абрамова, Олега Карчева, Владислава Мангутова и Бориса Левина, уточнил адвокат.

Дело о поджоге

Как ранее рассказывал CNews, совладельцы и топ-менеджер Merlion оказались под арестом из-за анонимного доноса о том, что якобы в ночь на 5 сентября 2015 г. неизвестные забросали дом Симоненко в Красногорске бутылками с зажигательной смесью и устроили пожар. Конфликт якобы разгорелся из-за претензий Симоненко, который посчитал, что ему недоплатили около $4,5 млн после его выхода из руководства Tegrus, подразделения Merlion.

Нижний ряд (слева направо): Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов. Второй слева в верхнем ряду: Вячеслав Симоненко

Итогом доноса стал арест Левина 23 октября 2020 г., а также Мангутова, Карчева и Абрамова, которых задержали 26 октября 2020 г. Их обвинили по ч. 2 ст. 167 УК России (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, до пяти лет) и п. «е» и «ж» ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное общеопасным способом и совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, до 20 лет).

26 октября 2020 г. всем четверым по решению Хорошевского районного суда Москвы была выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 ноября 2020 г. 5 ноября 2020 г. Хорошевский суд удовлетворил ходатайство СК и продлил срок задержания всех четырех подозреваемых до 6 февраля 2021 г.

Новые обстоятельства расследования

Адвокаты арестованных владельцев и топ-менеджеров группы Merlion отвергли обвинение в попытке осуществления заказного убийства бывшего гендиректора группы Вячеслава Симоненко. По словам представителей защиты, доказательства факта покушения на Симоненко отсутствуют, а требования экс-гендиректора Merlion о выплате ему $4,5 млн они называют незаконными.

Адвокаты обвиняемых также попросили суд завести дело против Симоненко, утверждая, что его целью был рейдерский захват компании, ради чего он инсценировал покушение на самого себя и обвинил в нем совладельцев Merlion.

Как рассказал CNews адвокат Георгий Поспелов, следствию в входе расследования удалось получить доказательства того, что Вячеслав Симоненко «в составе организованной группы» инсценировал поджог дома, в котором его не было, для незаконного привлечения совладельцев Merlion «к уголовной ответственности по заведомо ложному доносу с целью вымогательства и рейдерского захвата их бизнеса».

По словам адвоката, в правоохранительные органы уже направлены заявления о возбуждении в отношении Вячеслава Симоненко уголовных дел, включая п. «б» ч. 3 ст. 163 УК России (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере), ч. 5 ст. 128.1 УК России (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления), ч. 3 ст. 298 УК России (клевета в отношении судьи, прокурора, следователя, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) и ч. 3 ст. 306 УК России (заведомо ложный донос с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления).

Дальнейшие перспекективы Merlion

Компания Merlion была основана в 1992 г. Она специализируется на поставках бытовой техники, электроники и программного обеспечения крупнейших мировых брендов, включая Apple, Intel и Microsoft (в общей сложности более 670 брендов).

По данным Forbes, Merlion пятнадцать лет входит в топ-50 крупнейших частных компаний России. В 2020 г. компания заняла 33 место с выручкой 266,6 млрд руб., несмотря на нелегкий год для ее владельцев.

В конце декабря 2020 г. CNews рассказал о заключении договора о стратегическом партнерстве между Сбербанком и Merlion с целью интеграции возможностей Merlion в формирующуюся экосистему электронной коммерции банка.

В начале 2021 г. CNews рассказал о том, что Сбербанк всерьез заинтересовался приобретением розничных активов ГК Merlion, включая входящего в нее онлайн-ритейлера «Ситилинк», федеральную сеть магазинов «Позитроника» и сервис-центров «Сеть компьютерных клиник». По мнению экспертов, такая сделка, предварительно оцениваемая более чем в $1 млрд, смогла бы обеспечить Сбербанку значительное усиление позиций в сфере e-commerce для усиления конкуренции с «Яндекс.маркетом», Ozon и Wildberries.