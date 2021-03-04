В России появятся продвинутые отечественные процессоры для смартфонов и интернета вещей

Российский разработчик НПЦ «ЭЛВИС» создаст три мобильных процессора для смартфонов, систем искусственного интеллекта и устройств интернета вещей. Их производство должно начаться в очень скором будущем – к 2022 г. Объем их поставок, по плану, будет исчисляться сотнями тысяч. Выпуском чипов займется тайваньская TSMC – в России нет полупроводниковых заводов, отвечающих современным требованиям.

Мобильные CPU отечественной разработки

Отечественное предприятие НПЦ «Элвис» (Научно-производственный центр «Электронные вычислительно-информационные системы») ведет разработку ультрасовременных (по российским меркам) мобильных процессоров. По информации «Ведомостей», Центр намерен анонсировать сразу три таких чипа, каждый для определенных нужд.

Первый процессор создается для использования в смартфонах и планшетах с так называемой доверенной средой. На базе второго будут собираться системы искусственного интеллекта. Третий будет применяться в качестве основы для гаджетов интернета вещей. Последний отличается от двух других сверхнизким уровнем энергопотребления.

Точные сроки анонса этого трио представители «Элвиса» пока не назначают, но планы Центра затрагивают ближайшее будущее.

Долго ждать появления мобильных чипов не придется

К 2022 г. Центр намерен вывести объем поставок своих новых чипов до нескольких сотен тысяч в год, хотя и не уточняет, касается это лишь одного чипа или всех трех.

Подробностей нет

Спецификации процессоров на момент публикации материала разработчиком не раскрывались. Не было известно ни число ядер в них, ни количество их кластеров, ни тактовая частота. На сайте НПЦ «Элвис» есть упоминание 40-нанометрового чипа MCom-02 (второе название – «1892ВМ14Я») для мультимедийных устройств и 28-нанометрового ELISE для устройств с компьютерным зрением. В настоящее время, Центр, согласно информации из его презентации «Построение доверенных систем на базе российских процессоров “Мультикор”», работает над 16-нанометровым решением «1892BMx».

Схемы процессоров MCom-02 (слева) и ELISE

Также нет информации о том, на чьи деньги разрабатывались новые процессоры. Редакция CNews выяснила, что в последние годы, как минимум до конца 2020 г., «Элвис» не получал государственных субсидий. Информацию предоставил проект «Госрасходы» Ивана Бегтина – официальный реестр федеральных субсидий не работает с середины декабря 2020 г.

Таким образом, разработка этих чипов финансировалась из каких-то других источников. Добавим, что в середине января 2021 г. НПЦ «Элвис» получил льготный заем в размере 200 млн руб. – эти деньги предприятие планирует направить на приобретение нового оборудования и пополнение оборотных средств.

Отечественное производство совершенно не готово

Новые мобильные процессоры «Элвиса» будут отечественными исключительно с точки зрения разработки. Выпускать их в России не представляется возможным ввиду полного отсутствия в стране полупроводникового производства, соответствующего современным нормам.

Для примера, тайваньская компания TSMC, выпускающая процессоры для Apple, Qualcomm, AMD, а в скором будущем, возможно, и для Intel, в 2020 г. освоила пятинанометровый техпроцесс. К 2022 г. она нацелена на 3 нм, тогда как отечественный завод «Микрон», называющий себя «чипмейкером №1 в России», в том же 2021 г. оперирует 65-нанометровым производством. У Intel и AMD 65 нм были актуальны в 2004 г.

Даже российские процессоры линеек «Эльбрус» и «Байкал» выпускаются на заводах TSMC – современные чипы этих серий производятся по 28-нанометровым нормам, хотя в августе 2020 г. состоялся анонс 16-нанометрового «Эльбрус-16С». На конвейер он пока не поступил.

По данным «Ведомостей», Центру «Элвис» придется взять пример с МЦСТ (разработчик «Эльбрусов») и «Байкал электроникс» (создатель процессоров «Байкал»). Заказы на производство всех трех мобильных чипов тоже будут переданы TSMC.

Российская микроэлектроника в сложной ситуации

Серьезное отставание российской электроники от иностранной связано, в первую очередь, с деньгами. CNews писал, что в конце января 2021 г. отечественные производители электронной и микроэлектронной продукции пожаловались Минцифры на гигантское недофинансирование – оно измеряется сотнями миллиардов рублей.

Положение дел в отрасли обрисовало Минцифры Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ). Она направила в ведомство письмо лично заместителю главы министерства Олегу Иванову.

Из этого письма следует, что по ряду направлений электронной промышленности российские решения готовы полностью заместить импорт прямо сейчас, по другим наблюдается многолетнее технологической отставание и необходимость серьезного финансирования, по третьим импортозамещение в ближайшие несколько лет не представляется возможным в принципе.