Минпромторг не отдаст разработчикам российских процессоров 21 миллиард, который они выиграли на конкурсе

Отмена конкурсов на разработку процессоров

Минпромторг отменил закупку опытно-конструкторских работ (ОКР) по разработке электронной компонентной базы, в том числе, для создания новой линейки процессора «Эльбрус». Это сделано по итогам совещания у вице-премьеров Дмитрия Чернышенко и Юрия Борисова.

Как пишет «Коммерсант», в протоколе мероприятия от 17 декабря 2020 г. зафиксировано решение об отмене закупок, а также о возврате в бюджет 3,1 млрд руб., которые были выделены на проведение ОКР в 2020 г.

CNews писал в ноябре 2020 г., что Минпромторг намерен потратить 21,1 млрд руб. на разработку трех новых российских микропроцессоров. Чуть ранее, 20 ноября 2020 г., были объявлены конкурсы на тематические ОКР. Итоги тендеров министерство подвело в середине декабря 2020 г.

Позже CNews уточнил, что Минпромторг определил исполнителей ОКР по созданию трех новых отечественных микропроцессоров. Ими стали МЦСТ, «Модуль» и «Элвис».

Минпромторг сообщил об отмене конкурсов на разработку новых отечественных процессоров на общую сумму 21,1 млрд рублей

Как пояснил представитель аппарата Дмитрия Чернышенко, отмена связана с необходимостью привлечь конечных рыночных заказчиков к разработке российской электроники напрямую, что позволит создавать более востребованные рынком продукты. Также он уточнил, что неизрасходованные средства будут использованы в 2021 г. Документ об отмене опубликован на сайте госзакупок 24 декабря 2020 г.

Как должны были распределяться средства

Конечная сумма складывалась из начальных цен контрактов в конкурсах на тематические ОКР, объявленных министерством. Все они стартовали в рамках мероприятий по подпрограмме «Развитие производства вычислительной техники» госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» на 2020-2025 гг.

В частности, 7,63 млрд руб. Минпромторг резервировал на ОКР «Разработка системы на кристалле для встраиваемых вычислительных комплексов на базе процессорных ядер с архитектурой NeuroMatrix нового поколения» (шифр «Нейро-Б»).

Еще 6 млрд руб. министерство было готово заплатить за ОКР «Разработка доверенного многоядерного процессора для программных маршрутизаторов защищенных сетей» (шифр «МАРКО-240»).

Наконец 7,49 млрд руб. министерство выделяло на ОКР по созданию микропроцессора «Эльбрус-32С» — для высокопроизводительных серверов. Разработке присвоен шифр «Процессор-21 (СРВ)».

Выбор разработчиков должен был состояться в ходе конкурсов, однако CNews предсказал тогда, что наиболее вероятными претендентами на контракты могли стать создатели упомянутых в ТЗ архитектур — МЦСТ, НТЦ «Модуль» и НПЦ «Элвис».

На вопрос CNews, ожидает ли Минпромторг на конкурсах какую-либо конкуренцию, представители министерства сообщали, что развитие рассматриваемых направлений необходимо для создания опережающего научно-технического задела и разработки перспективных технологий в целях достижения целей Стратегии развития электронной промышленности до 2030 г. «На указанных топологических нормах работают только передовые российские дизайн-центры микроэлектроники, — добавили собеседники редакции. — Мы рассчитываем, что к нам поступят заявки».

Дальнейшее финансирование микроэлектроники

Линейка микропроцессоров «Эльбрус» создается с начала 2000-х гг., а разработки новых наименований традиционно финансируются государством.

Теперь, как пояснили в Минпромторге «Коммерсанту», дальнейшее развитие отечественной электроники будет координироваться «дорожной картой», в ней предусмотрены сквозные проекты, для которых будут выбраны компании-заказчики. «Они получат субсидирование от государства на внедрение отечественных решений, станут контролировать разработку аппаратуры и компонентной базы, которые будут использоваться для оказания услуг и сервисов в гарантированных государством сегментах», — сообщили в пресс-службе министерства.

Каким станет механизм финансирования сквозных проектов, российские производители оборудования пока не знают. Возможно, будет создан специальный фонд или государственно-частное партнерство.