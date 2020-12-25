Российский ВКС Trueсonf научился работать на процессорах Baikal

Российский сервис ВКС сможет работать на процессоре Baikal-M. Компании Trueсonf и Baikal Electronics завершили разработку и тестирование нового решения. Теперь госорганы и госкомпании смогут выстраивать корпоративные сети коммуникаций, используя только российское ПО.

Российский ВКС-сервис для госорганов

Российский сервис видеоконференцсвязи (ВКС) Trueconf теперь портирован на процессор Baikal-M, сообщили CNews представители Trueсonf. Теперь госорганы и госкорпорации, которые будут обязаны соблюдать закон об импортозамещении, смогут использовать российское решение для общения и совместной работы.

Процесс оптимизации ВКС-решений Trueсonf для ARM-совместимых платформ (к которым относятся и процессоры Baikal), начался еще в 2018 г. Для этого была собрана проектная команда из представителей обеих компаний.

В декабре 2020 г. совместная работа завершилась тестированием в московской лаборатории компании Trueconf. В итоге была подтверждена корректная работа ВКС-решений Trueсonf room и Trueсonf для Linux на платформах с процессорами Baikal-M. До этого у Trueconf уже был аналогичный опыт, в 2020 г. компания выпустила приложение для мини-компьютера Raspberry Pi, который также использует архитектуру ARM.

Руководитель PR-отдела Trueсonf Арсен Мартиросян сообщил CNews, что новое решение, работающее в нативном режиме, в первую очередь актуально для организаций, которые в силу своих внутренних регламентов не могут использовать не только облачную видеосвязь, но и вообще видеосвязь от иностранных вендоров из соображений безопасности. Как правило, это организации с высокими требованиями к защите данных и работоспособности системы связи. «Компания работает над тем, чтобы российская видеосвязь была адаптирована для работы с российским "железом". В конечном итоге это должно позволить заказчикам полностью исключить зарубежные решения в своей инфраструктуре видеокоммуникаций», — сказал он.

Процессор Baikal-M (BE-M1000)

Кроме того, решения, совместимые с ARM, позволят улучшить технологии ВКС в системах умных городов и встраиваемом ПО, которое служит для удаленного оказания государственных или финансовых услуг — видеокиосках, контакт-центрах и банкоматах, а также для удаленного обслуживания посетителей магазинов, аэропортов и стадионов.

Директор по развитию Trueсonf Дмитрий Одинцов считает, что ARM вскоре станет основой десктопных систем, рабочих станций и ноутбуков, как уже произошло с мобильными устройствами и интернетом вещей. Даже Apple уже успела представить собственные устройства на этой архитектуре.

Генеральный директор Baikal Electronics Андрей Евдокимов говорит, что одна из главных задач отечественных разработчиков вычислительной техники — обеспечить потребителей комплексными программно-аппаратными решениями, построенными на принципах технологической независимости. «Мы рады, что к производителям ОС теперь присоединились российские разработчики ВКС, и надеемся, что российская кооперация на отечественном ИТ-рынке будет с каждым днем расти все активнее», — добавил он.

Trueсonf room — программное решение Trueсonf для организации и управления видеоконференциями в конференц-залах и переговорных помещениях, которое поддерживает разрешение 4K UltraHD и имеет команды API для внешнего управления. Trueсonf для Linux — клиентское приложение Trueсonf для видеосвязи и удаленной совместной работы, которое работает с Linux-дистрибутивами Debian, Ubuntu, CentOS, Mint и отечественными ОС Astra Linux, «Альт», «Ред ОС» и «Лотос».

Процессоры на базе архитектуры ARM сочетают в себе высокопроизводительные RISC-конструкции, снижают производственные затраты и энергопотребление. Baikal-M — отечественная система на кристалле с восемью ядрами ARM Cortex-A57, восьмиядерным GPU Mali-T628 и большим набором высокоскоростных интерфейсов. Это высокопроизводительный процессор, предназначенный для широкого диапазона целевых устройств потребительского и B2B сегментов.

На пути к импортозамещению

В октябре 2020 г. CNews писал, что Минпромторг официально признал процессор Baikal-M микросхемой второго уровня. То есть процессор относится к промышленной продукции, произведенной на территории России в соответствии с постановлением Правительства №719 от 17 июня 2015 г. В реестре промышленной продукции, произведенной в России, процессору Baikal-M присвоен регистрационный номер 854231101. Присвоенный статус является подтверждением возможности участия Baikal-M во всех импортозамещающих госпрограммах.

Напомним, что начиная с 2021 г. в силу вступает законодательное обязательство для госорганов при прочих равных отдавать на тематических госзакупках предпочтение продуктам из этого реестра. То есть, если в российской микроэлектронике есть продукт, удовлетворяющий заявляемым им требованиям, чиновникам придется брать российский. Так с января 2021 г. Правительство обяжет российские госкомпании закупать не менее половины ПК отечественного производства, в 2022 г. импортозамещающие квоты для госкомпаний составят уже 60%, а в 2023 г. — все 70%.

Ранее вышло решение, совместимое с «Эльбрусом»

Ранее Trueсonf представила сервер видеоконференций, который работает в полностью нативном режиме с командами процессоров «Эльбрус». Мартиросян пояснил, что в обоих случаях — с Baikal-M или «Эльбрусом» — это важный шаг для ИТ-независимости страны, особенно в текущий период, когда видеосвязь стала панацеей в прямом смысле этого слова и внедряется повсеместно.

Мартиросян также сообщил, что требования в рамках импортозамещения постепенно усиливаются, и компания ведет стратегическую работу в этом направлении. Так, например, процессоры «Эльбрус» в данном случае больше подходят для серверной инфраструктуры, а процессоры Baikal-M (соответствующие тренду ARM) — для создания конечных терминалов и рабочих станций.

Где используются сервисы Trueсonf

Сейчас сервисы Trueсonf используются в госучреждениях, крупном бизнесе, банках, клиниках, телемедицинских центрах, вузах и школах. По данным Мартиросяна, в России ВКС от Trueсonf используют «Ростелеком», Росстат, Росгвардия, Правительство Московской области (30 тыс. абонентов видеосвязи), Правительство Карачаево-Черкесии, «Гознак», Россельхозбанк, ПАО «Сухой», НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, НМИЦ АГП им. В.И.Кулакова, Российское общество хирургов, ГИТИС и другие. Также решения компании используют за границей Верховный суд Калифорнии, Индийские вооруженные силы, Министерство юстиции и внутренних дел Цюриха, Министерство здравоохранения Египта, Королевское правительство Бутана и новый аэропорт Стамбула.