Самый мощный российский процессор будет 32-ядерным и сделанным по технорме 7 нм

Компания МЦСТ скорректировала многолетние планы по созданию 32-ядерного процессора «Эльбрус». Было подтверждено, что последняя из публичных дат финала проекта остается неизменной — 2025 г. Но при этом чип теперь станет разрабатываться по топологии не выше 7 нм.

Новые нанометры для «Эльбрус-32С»

Новейший российский процессор линейки «Эльбрус» с 32-ядрами начнет создаваться в 2020 г. и будет реализован по топологии 6 или 7 нм. Завершение проекта сейчас намечено на 2025 г. Новинка получит название «Эльбрус-32С».

Она закономерно станет самым производительным чипом среди существующих и уже разрабатываемых в этой линейке. Базовые сферы применения процессора: высокопроизводительные вычисления (суперкомпьютинг) и систем хранения данных.

Об этом в интервью журналу «Эксперт» рассказал глава компании МЦСТ, разрабатывающей «Эльбрусы», Александр Ким. Других характеристик будущего чипа он не привел.

Не смог это в разговоре с CNews сделать и другой представитель МЦСТ Максим Горшенин. По его словам, в ближайшей «дорожной карте» развития линейки в отношении «Эльбрус-32С» будет указано 7 нм (не 6 нм), но других конкретных параметров в ней не будет.

Процессор «Эльбрус-32С» будет сделан по топологии 7 нм

Напомним, последним достижением МЦСТ в части выпуска чипов стало объявленное в начале октября 2020 г. завершение разработки 16-ядерного «Эльбрус-16С» с топологией в 16 нм. Он обладает тактовой частотой 2 ГГц и имеет производительность 1,5 Тфлопс при так называемой одинарной точности.

Сроки растягиваются, но нанометры уменьшаются

Отметим, что своими вышеупомянутыми утверждениями Ким актуализировал весьма давние планы МЦСТ, которые неоднократно варьировались. В частности в Сети можно найти доклады и презентации сотрудников МЦСТ прошлых лет (не всегда четко датированные), в которых рассматриваемый чип давно фигурирует.

Из них можно узнать, что 32-ядерный «Эльбрус» по планам, предположительно, 2014 г. должен был увидеть свет еще в 2020 г. Правда тогда речь шла о топологии лишь в 14 нм, а среди других параметров назывались тактовая частота до 2 ГГц и производительность на уровне 2-4 Тфлопс. На их основе, по замыслам разработчиков, могли создаваться суперкомпьютеры мощностью свыше 100 Пфлопс.

По более поздним документам видно, что, не отказываясь от идеи успеть к 2020 г., МЦСТ нацелился на топологию 10 нм. При этом производительность уже заявлялась на уровне конкретно 4 Тфлопс.

Перенос намеченной даты окончания разработки на 2025 г. произошел в МЦСТ не позднее 2018 г. Данных о планируемых для чипа характеристиках того времени нет, но с появлением этих процессоров компания связывала перспективы развития суперкомпьютеров экзафлопсной (от 1000 Пфлопс) производительности.

«Отстает» и отечественная производственная база

Отметим, что на перенос планов МЦСТ по выпуску «Эльбрус-32С» с первоначально намеченного 2020 г. на 2025 г., за последние шесть лет могло повлиять множество факторов. И по всей видимости, в аналогичных условиях находится вся российская микроэлектронная отрасль.

В частности, по одной из презентаций МЦСТ от 2014 г. видно, что многие планы компании на будущее были увязаны с развитием главного отечественного непосредственного производителя микроэлектроники. На его мощностях МЦСТ намеревался выпускать часть из будущих моделей.

В соответствии с ожиданиями МЦСТ, «Микрон» уже к 2017 г. должен был освоить производство чипов по топологи в 45 нм, к 2019 г. — 32 нм, а к 2021 г. — 20 нм. В реальности у «Микрона» сейчас налажен серийный выпуск по 90 нм и есть мощности, способные произвести процессоры по 65 нм для опытно-конструкторских разработок.

Впрочем, «Эльбрус-32С» МЦСТ изначально собирался производить на тайваньской фабрике TSMC.