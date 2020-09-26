«Сталепромышленная компания» автоматизировала работу топ-менеджмента решениями SAP

Российская «Сталепромышленная компания» объявила об окончании проекта по автоматизации рабочего места руководителя. Это позволит топ-менеджменту организации быстрее принимать управленческие решения и устранять проблемы в зоне своей ответственности.

СПК автоматизировала работу руководителей

«Сталепромышленная компания» (СПК) завершила реализацию проекта по созданию автоматизированного рабочего места (АРМ) руководителя. Решение введено в эксплуатацию во II квартале 2020 г., партнером по внедрению выступила компания «САПРАН». АРМ помогает руководителям видеть проблемные участки в своей зоне ответственности, анализировать и устранять их причины. Благодаря этому инструменту управленческие решения принимаются быстрее и точнее, а бизнес СПК получает новый импульс для успешного развития.

В компании отмечают, что важную роль в ходе реализации проекта сыграло активное вовлечение пользователей высшего уровня в иерархии управления. Они выделили в различных функциональных областях бизнеса более двухсот показателей эффективности, влияющих на процессы принятия решений. Для каждого показателя были определены коридор нормальных значений, степень отклонения, требующая внимания, и порог, за которым это отклонение становится критическим.

Основой проекта стали решения SAP

Сбор исходных показателей в хранилище SAP BW4/HANA реализован посредством SAP LT Replication Server в масштабе времени, близком к реальному. Основными источниками выступили SAP ERP, SAP Transportation Management, SAP Customer Relationship Management, e-сommerce, а также ряд систем уровня MES и АСУ ТП.

Также создана новая система индикации с использованием интерфейсов SAP Fiori. Она затронула все основные бизнес-направления: сбыт, финансы, маркетинг, транспортировку и производство. Интерфейсы помогают руководителям быстро сориентироваться в ситуации, акцентировать внимание на назревающих проблемах и своевременно принять соответствующие решения.

«Сталепромышленная компания» осуществляет поставки металлопроката на рынки России и стран СНГ

Из плиток Fiori перед руководителем складывается информационная панель управления, подобная приборной панели автомобиля, где есть зеленые, желтые и красные лампочки. Если показатель зеленого цвета — все в порядке, если цифра стала желтой — руководителю нужно обратить на нее повышенное внимание, а если покраснела — реагировать немедленно. Такая трехцветная индикация помогает быстро и правильно расставлять приоритеты. Если в опасной зоне оказалось сразу несколько плиток, то в первую очередь нужно работать с той, которая имеет критическое значение для бизнеса. При этом опытные руководители понимают, что многие показатели взаимосвязаны между собой: если не вывести из желтой зоны важный параметр, то со временем не только он, но и другие показатели уйдут в красную зону.

«Мы оценили первый положительный опыт использования SAP Fiori и решили инициировать системный проект «АРМ руководителя», который охватит большинство сфер деятельности компании и даст возможность руководителям направлений управлять своими функциональными кораблями гораздо эффективнее — с меньшими затратами и большей скоростью. Однако системный проект нацелен не только на реализацию показателей в виде плиток, но и на вещи более серьезные и глубокие, — отметил Ян Тихонов, директор департамента управления транспортировками, руководитель проекта от СПК. — Например, следующий этап предполагает, что в стандартных ситуациях принятие управленческих решений будет автоматизировано. С большой долей вероятности можно сказать, что решение подобных задач будет поручено нейронным сетям и искусственному интеллекту. Таким образом, возможны сценарии, когда система саморегулируется и управляет собой без участия человека, в данном случае — руководителя. На первый взгляд выглядит фантастично, но на самом деле это вполне реально. Впрочем, поиск решений для нестандартных ситуаций останется полностью в компетенции человека — здесь замены грамотному сотруднику не найти».

Менеджмент СПК больше не будет заниматься рутинными вопросами

Когда АРМ научится справляться с типичными проблемами в автоматическом режиме, у руководителей СПК появится больше времени для решения стратегических задач, которые так часто приходится откладывать из-за всепоглощающей «текучки».

«Опытный руководитель вновь и вновь сталкивается со знакомыми проблемами, вновь и вновь дает схожие указания подчиненным. В стандартных ситуациях система вполне может принимать управленческие решения и воплощать их в жизнь без участия руководителя. В этом случае у человека останется значительно больше времени для той важной и сложной работы, которую нельзя поручить компьютеру. На сегодняшний день рассматривается два сценария работы АРМ — автоматический, когда решения отправляются на исполнение без участия человека, и полуавтоматический, когда система предлагает варианты решений для стандартных ситуаций, а руководителю остается только выбирать оптимальные», — рассказал Сергей Кузнецов, директор департамента автоматизации бизнеса СПК.

«В большинстве процессов организации человек играет ключевую роль. Он обеспечивает циркуляцию управляющих сигналов, задает ритм, с которым бьется ее сердце. За 2 года совместной работы мы создали систему, которая позволяет руководителям высшего и среднего звена контролировать показатели деятельности основных бизнес-функций в реальном времени. Простая и понятная оперативная аналитика позволяет высвободить квалифицированные ресурсы от рутинных операций, сократить барьеры вертикальной пирамиды управления и усилить горизонтальную интеграцию подразделений в ходе решения общих задач», — заключил Кирилл Яковлев, руководитель проекта со стороны «САПРАН».

«Сталепромышленная компания» — одна из крупнейших независимых компаний, с 1991 г. осуществляющая поставки металлопроката на рынки России и стран СНГ. СПК входит в топ-5 лучших металлоторговцев РФ. Компания занимается оптовой и розничной торговлей металлопрокатом, оказывает широкий спектр сервисных услуг по обработке металла, а также развивает производственное направление: осуществляет переработку металла, производит сетки, профильные трубы, кровельные и фасадные материалы, различные строительные профили. Сегодня СПК представляет собой вертикально интегрированную дивизиональную сеть предприятий, в которую входит 50 филиалов и 19 сервисных металлоцентров, расположенных практически по всех регионах Российской Федерации. Управляющая компания СПК находится в Екатеринбурге.

Группа компаний «САПРАН» специализируется на внедрении ИТ-решений для бизнеса на различных платформах: SAP, Prognoz Platform, Qlik и других. Основные направления деятельности — внедрение и сопровождение информационных систем управления предприятиями класса ERP, систем управления персоналом, построение систем аналитической отчетности, мобильные решения и заказная разработка, а также управленческий консалтинг. «САПРАН» входит в топ-5 крупнейших поставщиков BI-решений 2017 г. в России по версии CNews Analytics.

Компания объединяет профессионалов на рынке аналитических систем и интеграционных решений, сегодня в команде «САПРАН» более 400 сотрудников. Офисы расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, также открыто представительство в Ташкенте.