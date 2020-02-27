Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: цифровая медицина становится реальностью» состоится 5 марта. Регистрация

5 марта 2020 г. CNews проведет в Москве конференцию «ИТ в здравоохранении: цифровая медицина становится реальностью».

Единый цифровой контур здравоохранения, создаваемый на основе Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) остается приоритетным проектом Минздорава. На интеграцию информационных систем выделяются значительные средства: консолидированный бюджет субъектов РФ на реализацию проекта превысит 88 млрд руб. Из них в 2019 г. было выделено 12,8 млрд руб., в 2020 г. — 43,2 млрд руб., а в 2021 г. 12,2 млрд руб.

Активно развивается телемедицина и мобильное здравоохранение, растет внимание к защите информации в этой сфере, повышается интерес к ИТ в системе медицинского образования. О новых трендах в цифровизации здравоохранения, о первых результатах и планах по развитию Единого контура здравоохранения, а также о новых технологиях и подходах к их использованию в медицине поговорим на конференции.

ЕГИСЗ и Единый цифровой контур здравоохранения

Данные в здравоохранении

Безопасность

Технологии в здравоохранении

Телемедицина и мобильные технологии

С докладами выступят:

Олег Симаков, Заместитель руководителя, ФГБУ ФБ МСЭ;

Илья Зырянов, директор по информационным системам и цифровой трансформации, «Фармстандарт»;

Алексей Остроушко, руководитель информационно-аналитической службы, Центр Молекулярной Диагностики (CMD);

Алексей Бахаев, начальник управления информатизации, ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»;

Владимир Зажигин, директор по информационным технологиям, ГК «МРТ-Эксперт»;

Николай Анкудинов, руководитель отдела бизнес-процессов, Областная детская клиническая больница г. Екатеринбург;

Антон Владзимирский, заместитель директора по научной работе, НПКЦ диагностики и телемедицины ДЗМ;

Ольга Природова, проректор по послевузовскому и дополнительному образованию, ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России;

Ольга Храмова, генеральный директор, клиника лечебной и реабилитационной помощи ИНВИВОКлиник;

Иван Власов, технический директор, клиника лечебной и реабилитационной помощи ИНВИВОКлиник;

Сергей Гнеушев, со-председатель консорциума «Сеть телемедицинских экспресс мини-поликлиник», управляющий партнер, Академический МИАЦ;

Алия Сененко, заведующая отделением научных основ организации первичной медико-санитарной помощи, ЦНИИОИЗ Минздрава России;

Максим Яндулов, менеджер по работе с партнерами, Allied Telesis;

Представитель компании Brother.

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей ИТ-отделов амбулаторно-поликлинических, больничных и аптечных учреждений; медицинских центров и лабораторий, медицинских информационно-аналитических центров, медицинских НИИ и т.д. А также поставщиков ИТ-решений для медицинских организаций.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.

Для представителей заказчиков участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7 (495) 500-00-36 меню 9 доб. 100, e-mail: events@cnews.ru, Елена Забродина.