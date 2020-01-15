Безопасность
Исследование: киберугроза еще никогда не была так высока
ИТ-бизнес
Михаил Родионов, Fortinet: ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз
Интеграция
В чем преимущество SSD перед HDD и какие технологии доступны на данный момент?

Спецпроекты

SAS в России возглавил ее поклонник из IBM

3712
Бизнес Кадры Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Денис Воейков
Российское представительство американской SAS возглавил выходец из конкурирующей компании IBM, который, сравнивая две эти организации, указывает на явное превосходство своего нового работодателя.

Новый глава SAS в России

На пост генерального директора SAS Россия/СНГ назначен Александр Тихонов, предыдущим местом работы которого был офис IBM в нашей стране. В нем он последнее время отвечал за продажи ПО в России и странах СНГ и руководил командой, сопоставимой по размерам с той, что перешла под его управление на новом месте работы. Об этом сообщило российское представительство американской SAS.

По словам самого Тихонова, в IBM он соперничал со своим новым работодателем, признавая при этом превосходство последнего. «Много лет я конкурировал с компанией SAS, — отмечает он. — Поэтому я точно знаю, что мощные решения, накопленная экспертиза и профессиональная команда SAS — это лучшее, что есть сегодня на рынке. Это не просто сильный бренд с многолетней историей, это сильнейший игрок в сегментах углубленной аналитики и искусственного интеллекта».

В SAS Тихонов будет отвечать за разработку и реализацию стратегии по дальнейшему развитию бизнеса компании на рынке России и СНГ, а также за выстраивание долгосрочных отношений с заказчиками — «на основе корпоративных ценностей SAS и принципов клиентоориентированности».

tihonov_sas600.jpg
SAS в России возглавил выходец из IBM

Предыдущие 8,5 лет пост генерального директора SAS в России занимал Валерий Панкратов — выходец из Oracle, «Билайн» и IBS. «В начале этой недели он покинул компанию, — отмечают в SAS. — Это решение было тщательно обдумано и принято им еще в прошлом году, но требовало организационной подготовки — передачи дел новому руководителю и завершения ряда важных сделок».

В разговоре с CNews представители SAS сообщили, что, по их данным, Панкратов пока не определился с рабочими планами. «Он заинтересован в дальнейшем развитии карьеры и пока рассматривает варианты и предложения, — отметили собеседники редакции. — В SAS ему делали предложение о переводе в Европу, но там было бы несравнимо меньше самостоятельности в принятии решений, чем на позиции кантри-менеджера. А он все-таки руководитель, который привык к риску, ответственности и самостоятельным стратегическим решениям».

Трудовая биография Александра Тихонова

По информации, размещенной Тихоновым в соцсетях, он родился в 1980 г. Школу окончил в Москве. В 2001 г. получил диплом Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова.

С августа по 1999 г. по февраль 2003 г. занимал должность старшего экономиста в голландской бизнес-школе MVO. С марта 2003 г. по сентябрь 2006 г. — менеджера проекта в компании Robertson and Blums (по всей видимости, в одном из европейских представительств).

С октября 2006 г. по январь 2009 г. Тихонов работал в австрийском офисе канадской компании Cognos, которая в январе 2008 г. была поглощена IBM. Непосредственно в самой IBM он начал работать с января 2009 г.

В 2012-2015 гг. Тихонов проходил обучение бизнесу в английском Уорикском университете (University of Warwick).

Несколько фактов о SAS

SAS позиционирует себя в качестве крупнейшей в мире частной ИТ-компании, специализирующейся на разработке и продаже решений и услуг в области бизнес-аналитики. Сегодня в ее офисах по всему миру работают около 14 тыс. сотрудников. Клиентами SAS являются более 83 тыс. организаций в 158 странах. Среди них — 92 компании из первой сотни лидеров в списке Fortune Global 500.

В России и странах СНГ SAS начала работу в 1996 г. Своим заказчикам она предлагает решения и услуги в области бизнес-аналитики: консалтинг, внедрение, обучение и техническую поддержку. Клиентами SAS в России и СНГ являются десять крупнейших российских банков (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и др.), девять страховых компаний («Ингосстрах», «Ренессанс страхование», ВСК и др.), РЖД, «Аэрофлот», X5 Retail Group, «Утконос» и другие предприятия розничной торговли, государственные организации, крупнейшие компании из телекоммуникационного и топливно-энергетического сектора.



Другие материалы рубрики

Конференция CNews «HR Tech 2020» состоится 20 февраля. Открыта регистрация

Министр ЕЭК в интервью CNews – об общих цифровых экосистемах Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России

Конференция CNews «Искусственный интеллект 2020: опыт, технологии, прогнозы» состоится 18 февраля

МТС запустила сервис для быстрого развертывания приложений в облаке

Россия не имела права создавать Реестр отечественного ПО

Во всех Windows последних 20 лет найдена опасная «дыра»

Техника

Самая бесполезная техника для кухни, которую не стоит покупать

Обзор смартфона Huawei Nova 5T: пять камер и мощный процессор

Самые ожидаемые смартфоны 2020 года

Где смотреть кино и сериалы онлайн: легальный контент в России
Показать еще
Профиль месяца

Мы помогаем выращивать российское ПО

Андрей Филатов

глава SAP CIS

Взгляд месяца

На хайпе часто можно построить только фейк

Сергей Мацоцкий

основатель и член совета директоров IBS

Какое железо выбрать для приватных облаков Роман Горпинченко: ИИ прорывается из премиального сегмента в средний