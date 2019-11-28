CNews выпустил рейтинг крупнейших игроков рынка BPM

Рынок систем управления бизнес-процессами быстро растет. Мировой увеличивается в год на 15%, а в России суммарная выручка топ-10 участников рейтинга увеличилась по сравнению с выручкой топ-10 обзора прошлого года на 37% — до p4,4 млрд. Таковы главные итоги обзора «Рынок BPM 2019», представленного CNews Analytics.

Популярность средств управления бизнес-процессами (BPMS, Business process management systems) стремительно увеличивается. Причин этому две — с одной стороны, цифровая трансформация требует быстрой перестройки и оптимизации бизнес-процессов, с другой — BPM-системы получают новые возможности, «сращиваясь» с RPA-решениями и средствами искусственного интеллекта.

Российский рынок BPMS вследствие роста потребности отечественных компаний в средствах быстрого создания и оптимизации бизнес-процессов. Суммарная выручка топ-10 участников рейтинга 2019 г. увеличилась по сравнению с выручкой топ-10 обзора прошлого года на 37% — до p4,4 млрд.

Крупнейшие игроки рынка BPMS 2019

№ 2018 Компания Город Выручка от BPM-направления в 2018 г. с НДС, ₽тыс. Выручка от BPM-направления в 2017 г. с НДС, ₽тыс. Рост выручки 2018/2017, % Число BPM-проектов в 2018 г. Число BPM-проектов в 2017 г. Средний бюджет BPM-проекта в 2018 г., ₽тыс. (с НДС) Средний бюджет BPM-проекта в 2017 г., ₽тыс. (с НДС) Специализация 1 Ланит Москва 841 000 557 000 51,0 27 н/д н/д н/д Разработчик BPMS 2 Аплана Москва 835 000 667 900 25,0 н/д н/д н/д н/д Системный интегратор 3 Диджитал Дизайн Санкт-Петербург 626 917 624 490 0,39 72 76 6 790 6 051 Системный интегратор 4 Comindware Москва 546 320 437 000 25,0 71 67 7 723 6 537 Разработчик BPMS 5 Naumen Москва 487 310 328 200 48,5 67 59 7 273 5 563 Разработчик BPMS Источник: CNews Analytics, 2019 Перейти к полной таблице

При этом в разных сегментах рынка динамика очень отличается. Так, выручка 10 представленных в рейтинге разработчиков BPM по итогам 2018 г. составила около p3 млрд. Это на 67% больше, чем годом ранее. Число BPM-проектов за этот период выросло на 30%, то есть в среднем проекты становились крупнее и дороже: в 2018 г. средний бюджет BPM-проекта составлял p6 млн, а годом ранее — p4,8 млн. В то же время суммарная выручка участников второго рейтинга интеграторов, внедряющих системы BPM, в 2018 г. составила p1,8 млрд, что практически повторяет результат 2017 г. (p1,7 млрд). Количество проектов при этом увеличилось в 4 раза, что говорит о существенном снижении их средней стоимости.

Среди тенденций, определяющих развитие систем BPM, эксперты называют все более широкое использование в них искусственного интеллекта, программных роботов и low-code средств разработки, позволяющих создавать и модифицировать бизнес-процессы без участия профессиональных программистов. Также росту популярности BPMS способствует появление облачных вариантов средств управления бизнес-процессами, которые дают возможность все более широкому кругу компаний попробовать работать с BPM-системами без больших начальных затрат.

Более подробную информацию можно узнать из обзора «Рынок BPM 2019».