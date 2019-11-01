Huawei разворачивает в России производство серверов

2350

Компания Huawei запустит на территории России производство серверного оборудование на базе собственных процессоров KunPeng. Выпуск будет развернут на мощностях компании «Норси-транс», с которой она заключила соглашение о сотрудничестве, и сходящие с конвейера серверы частично будут состоять из российского оборудования. Аппаратура будет использоваться в реализации нацпроекта «Цифровая экономика».



Китайско-российское производство

Компания Huawei и российский производитель информационно-аналитических систем «Норси-транс» подписали соглашение о создании совместного производства на территории России. Согласия «Норси-транс» и Huawei достигли неделю назад, 25 октября 2019 г., о чем сообщал CNews. Теперь оно подтверждено документально – подписи под договором поставили директор департамента интеллектуальных вычислительных систем Huawei в России Лю Юй и генеральный директор «Норси-транса» Сергей Овчинников.

Стороны планируют выпускать различные решения для их последующего применения в различных сферах национального проекта «Цифровая экономика». Также компании намерены наладить совместное производство оборудования, необходимого для выполнения «закона Яровой».

Как сообщили CNews представители Huawei, соглашение подразумевает создание совместного производства оборудования на базе высокопроизводительных процессоров линейки KunPeng, в том числе и на чипе KunPeng 920, дебют которого состоялся в январе 2019 г. Huawei утверждает, что это самый мощный ARM-процессор во всем мире. Следует уточнить, что KunPeng – это серверные процессоры, а у самой Huawei также есть линейка ARM-чипов Kirin для мобильных устройств. Последний на момент публикации материала ее представитель – Kirin 990 5G с поддержкой сотовых сетей пятого поколения, вышедший в сентябре 2019 г.

Что будут выпускать Huawei и «Норси-транс»

На производстве, развернутом на мощностях «Норси-транса», будет выпускаться серверное оборудование. По официальным данным, некоторые используемые в них комплектующие будут иметь российское происхождение, однако стороны не сообщают, какие именно компоненты будут российскими.

Церемония подписания соглашения между «Норси-транс» и Huawei

По утверждению Huawei и «Норси-транса», готовые решения будут соответствовать всем действующим требованиям регулирующих органов России. Использоваться они будут, в том числе, в реализации проектов беспилотного транспорта, «Умного ЖКХ» и «/Умного города». Помимо этого, часть продукции будет поставляться на экспорт, однако на момент публикации материала не было известно о странах, в которые планируются поставки.

С чего начнется сотрудничество

Партнерство Huawei и «Норси-транса» начнется с разработки и создания нового сервера, системную плату, элементы питания и сетевое оборудование которого, в дополнение к процессору KunPeng, поставит китайский вендор. На 1 ноября 2019 г. эти комплектующие успешно прошли проверку «Норси-транса» на соответствие требованиям безопасности, что позволяет использовать их в российских ИТ-решениях для городской среды.

Разработка этого сервера станет первым этапом сотрудничества, по завершении которого стороны незамедлительно перейдут ко второму. Он будет заключаться в создании еще одного сервера, на этот раз более глубоко локализованного.

Это подразумевает использование в нем компонентной базы, произведенной на территории России, но пока неизвестно, какие именно комплектующие будут российскими, а какие предоставит сама Huawei. Данный сервер в дальнейшем сможет использоваться в госпроектах, предъявляющих минимальные требования к безопасности и условиям обработки информации.

Возможности KunPeng 920

Kunpeng 920 выполнен по нормам 7-нанометровой технологии и использует архитектуру ARMv8. Производительность процессора достигла 930 баллов по методике тестирования SPECint, и это на 25% выше принятого в отрасли стандарта. При этом энергоэффективность Kunpeng 920, по данным Huawei, на 30% выше, чем у аналогов, то есть он потребляет на треть меньше энергии в сравнении с ними.

Процессор Huawei KunPeng 920

В состав чипа входят 64 ядра с тактовой частотой до 2,6 ГГц, в нем есть интегрированный восьмиканальный контроллер памяти DDR4, и пропускная способность подсистемы памяти превосходит аналоги на 46%. Дополнительно Kunpeng 920 поддерживает интерфейсы PCIe 4.0 и CCIX и обладает возможностью использования до двух сетевых портов с пропускной способностью в 100 Гбит/с, которые будут обладать поддержкой протокола RoCE (RDMA over Converged Ethernet).

Китайские серверы в России

Изначально Huawei разрабатывала KunPeng 920 для использования в собственных серверах линейки TaiShan, анонсированных одновременно с самим чипом. Она разработала три разных сервера, в одном из которых акцент делается на хранилище, во втором – на высокой плотности, а в третьем – на их балансе.

Сентябрь 2019 г. ознаменовался для Huawei заключением договора с компанией Тионикс», которая входит в группу «РТК-ЦОД» и является дочерним подразделением «Ростелекома». Компании будут сотрудничать в области поставки серверов TaiShan для создания локального интегрированного решения для государственных и частных предприятий. Для развертывания совместного решения Huawei предоставит аппаратную платформу на базе Taishan, а «Тионикс» — облачную платформу собственной разработки на базе Openstack.

В начале октября 2019 г. стало известно, что Huawei установит на ряд серверов новой серии, в частности, на TaiShan 100 2280 на CPU KunPeng 916 и TaiShan 200 2280 на базе KunPeng 920, российскую ОС Astra Linux. Между компаниями подписано соглашение о технологическом партнерстве с целью разработки совместных комплексных решений на территории России.