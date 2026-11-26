Компания «А+А Эксист-Инфо» перешла на налоговый мониторинг с 1 января 2026 г. Для обмена данными с ФНС бизнес внедрил решение «Контур.Налоговый мониторинг». Об этом CNews сообщил представитель «Контура».

«А+А Эксист-Инфо» разрабатывает и сопровождает программное обеспечение, с помощью которого партнеры продают автомобильные запчасти через платформу Exist.ru. Внутренний учет компания ведет в информационной системе собственной разработки, а бухгалтерский и кадровый — в типовых решениях «1С». Для электронного документооборота использует «Контур.Диадок».

Решение о переходе на налоговый мониторинг компания приняла в 2025 г. Основными причинами стали возможность оперативнее решать вопросы налогообложения, повысить предсказуемость налоговых последствий сделок и получать мотивированное мнение ФНС по спорным вопросам.

Подготовка началась летом 2025 г. Компания оценила готовность ИТ-инфраструктуры, доработала действующую систему внутреннего контроля и регламент информационного взаимодействия с налоговым органом. Затем команда протестировала витрину данных «Контур.Налоговый мониторинг» на ранее представленной отчетности.

Ключевым преимуществом проекта стала возможность интегрировать витрину данных для налогового мониторинга с типовыми решениями «1С» без перестройки внутренних информационных систем. Специфика учета компании сохранилась в собственной системе, а для раскрытия данных ФНС использовали уже действующие механизмы интеграции.

Проект занял 4,5 месяца вместо обычных 8–12. Интеграция с типовыми конфигурациями «1С» позволила сохранить действующую архитектуру учетных систем и предоставить инспекции онлайн-доступ к данным налогового учета и первичным документам.

Георгий Сарычев, технический директор ГК «Эксист», сказал: «Налоговый мониторинг часто воспринимают как чисто финансовую историю, но под капотом это серьезный стресс-тест для корпоративной ИТ-архитектуры. В таких проектах критически важно, кто идет с тобой в связке: с командой «Контура» мы работали не как заказчик и подрядчик, а как единый инженерный блок. Это позволило настроить защищенный канал с ФНС и органично встроить решение в действующий ИТ-ландшафт без влияния на работу основных систем. В итоге мы завершили внедрение в сжатые сроки и вошли в режим налогового мониторинга точно по графику».

Константин Лапин, руководитель продукта «Контур.Налоговый мониторинг», сказал: «Опыт «А+А Эксист-Инфо» показывает, что при наличии работающих учетных систем, подготовленных внутренних процессов и постоянного взаимодействия с командой внедрения переход на налоговый мониторинг можно организовать достаточно быстро и без существенных затруднений».