В 2026 г. Россия пережила «черный октябрь», по словам главы Минцифры Максута Шадаева. Количество киберинцидентов выросло так быстро, что речь уже идет о не о защите, а о «выживаемости». Сферу информационной безопасности, по его словам, нужно существенно реформировать.



«Черный октябрь» в сфере ИБ России

В связи с резким ростом количества киберинцидентов министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил о «черном октябре», который пережила Россия в 2026 г., пишет «Интерфакс».

Большое влияние на ситуацию с информационной безопасностью оказывает развитие искусственного интеллекта (ИИ). «Понятно, что огромный вклад в этот рост делают как раз большие модели», — сказал Шадаев на конференции TAdviser SummIT 2026.

По словам министра, на этом фоне акцент в сфере информационной безопасности (ИБ) «смещается на выживаемость и быстрое восстановление ресурсов».

Сгенерировано ИИ Применение ИИ так увеличило количество угроз, что для обеспечения безопасности государственной ИT-инфраструктуры теперь нужно ее существенно перестраивать

В октябре 2026 г. специалисты ЦМУ ССОП Роскомнадзора (РКН) отразили 2,5 тыс. DDoS-атак на госсистемы, ИТ-системы топливно-энергетического, финансового, транспортного, промышленного секторов, предприятий торговли и операторов связи, сообщило агентство в начале ноября. Максимальная мощность этих атак достигала 766,96 Гбит/с, скорость — 71,44 млн пакетов в секунду (п/с), а продолжительность — почти 11 суток.

Требуется существенная перестройка

Шадаев заявил о необходимости существенных изменений в области ИБ и «полной перестройки ИT-ландшафта» для обеспечения безопасности государственной ИT-инфраструктуры. Она должна быть так организована, чтобы очень быстро восстанавливаться, если купировать угрозу не удалось.

ИИ как атакующая сторона стал реальной угрозой, а Россия находится в этом случае в особенной зоне риска. В стране переходят на собственное ПО, при этом в нем много открытых компонентов, а большие модели учатся, анализируя исходный код, «который, в нашем случае, доступен очень просто», цитирует ТАСС министра.

Он предложил, например, создать открытую платформу по поиску уязвимостей в ПО: «Мы должны научиться использовать возможности доступных нам моделей — и открытых, и российских — для того, чтобы в упреждающем режиме искать эти уязвимости самостоятельно, привлекая к этому большое сообщество».

Тенденция мирового масштаба

В США череда технологических неполадок, затронувших банковские операции, многие популярные сервисы и госструктуры началась с 1 ноября 2026 г. ИТ-сбой произошел в том числе в Агентстве национальной безопасности (АНБ). На некоторое время было также полностью остановлено коммерческое авиасообщение по стране.

Проблемы Microsoft в ноябре 2026 г. приобрели глобальный характер, выведя из строя ИТ-продукты компании в 74 странах и территориях. В октябре 2026 г. компания опубликовала более 1,4 тыс. исправлений — примерно в десять раз больше обычных показателей.

Распространение ИИ создает новые типы угроз, которые не способны закрыть традиционные решения в области информационной безопасности.

ИИ одновременно делает защиту умнее и быстрее, а атаки — дешевле и доступнее. Компании, которые научатся эффективно применять ИИ для обороны и одновременно защищать сами ИИ-модели, получат преимущество. Те, кто будет игнорировать эти изменения, столкнутся с растущим разрывом в возможностях.