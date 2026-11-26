Отгрузки «Группы Астра» за девять месяцев 2026 г. выросли за год на 23%, скорректированный показатель EBITDA - 38%. Компания остановила рост затрат на R&D и сократила темпы роста затрат на персонал за счет ИИ. При этом чистый долг компании увеличился почти в два раза.

Итоги «Группы Астра» за III квартал 2026 года

«Группа Астра» представила финансовые итоги за III квартал и девять месяцев 2026 г. Отгрузки компании (выручка, признаваемая в момент подписания акта-приемк вс покупателем) в III квартале выросли за год на 17% до 4,6 млрд руб.

Выручка в III квартале выросла на 13% до 4,3 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 17% до 1,98 млрд руб. Прибыль до налогобложения выросла в 2,5 раза до 410,5 млн руб. Чистая прибыль выросла в 2,7 раз до 430,5 млрд руб.

Итоги «Группы Астра» за девять месяцев 2026 года

За девять месяцев 2026 г. отгрузки выросли на 23% до 11,9 млрд руб. Выручка увеличилась на 16% до 12,1 млрд руб. Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) составил 2,8 млрд руб. (рост за год - 44%).

Сгенерировано ИИ Отгрузки «Группы Астра» за девять месяцев 2026 г. выросли за год на 23%

Скорректированный показатель EBITDA вырос за год на 38% до 3 млрд руб. Значение данного показателя за вычетом капитальных затрат составило 810 млн руб. (годом ранее оно имело отрицательное значение - минус 594 млн руб.).

Чистая прибыль увеличилась на 87% до 1,5 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль увеличилась за год на 66% до 1,68 млрд руб. Значение данного показателя за вычетом капитальных затрат составило 251 млн руб.

Структура доходов и расходов «Группы Астра»

В структуре выручки за девять месяцев 2026 г. на операционную систему Astra Linux пришлось 12 млрд руб. (рост за год - 16%), на продукты экосистемы - 2,32 млрд руб. (рост - 5%), на сопровождающие продукты - 3,85 млрд руб, (рост - 31%).

В структуре расходов за девять месяцев 2026 г. на исследования и разработки (R&D) пришлось 249 млн руб. (без изменений по сравнению за девять месяцев 2025 г.), на маркетинговые и административные цели - 2,06 млрд руб. (рост - 8,6%), на общие и административные расходы - 1,55 млрд руб (рост за год - 3%).

В компании отмечают сокращение темпов роста расходов. В I квартале 2026 г. расходы компании выросли год к году на 22%, во II квартале - 10%, в III квартале - на 3%. При этом за аналогичные периоды 2025 г. расходы за аналогичные периоды росли на 54%, 36% и 23% соответственно.

Как пояснила замгендиректора «Группы Астра» по экономике и финансам Елена Бородкина, основная часть расходов компании приходится на оплату труда. При этом компания инвестирует в инструменты для разработки: собственные решения на базе технологий искусственного интеллекта помогают снижать трудоемкость проектов.

Рост долгов «Группы Астра»

Соотношение чистого долга к показателю EBITDA LTM (значение показателя за последние 12 месяцев) «Группы Астра» на 30 сентября 2026 г. составляет 0,56. В то же время размер чистого долга на 30 сентября 2026 г. составил 5,15 млрд руб., увеличившись за год в 1,8 раз. Соотношение чистого долга к показателю EBITDA LTM выросло в 1,3 раза.