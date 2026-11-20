Девелопер «Плато Девелопмент» совместно со Среднерусским банком Сбербанка объединил работу с текстами, таблицами и аналитикой на одной платформе ИИ-агентов GigaCowork. Теперь подготовку коммерческих предложений, финансовых моделей, юридических документов, презентаций и материалов для клиентов и инвесторов ведут ИИ-агенты под контролем специалистов компании. Об этом CNews сообщил представитель «Плато Девелопмент».

Ранее сотрудники решали эти задачи вручную. Информацию о нормативах, ставках и условиях договоров искали в интернете, нормативных базах и внутренних регламентах, либо запрашивали у коллег. Затем готовили на их основе презентации и сводные таблицы. По оценке компании, такие операции занимали до 30-40% рабочего времени, а нагрузка особенно возрастала при старте продаж и сдаче объектов. Отдельной сложностью был риск ошибок при редактировании финансовых моделей и юридических документов.

Компания искала решение, которое позволило бы работать с разными форматами документов в одном интерфейсе и делегировать рутинные операции ИИ. При выборе платформы учитывались точность ответов, работа с профессиональной лексикой девелопмента, защита корпоративных данных и удобство для сотрудников. В итоге компания остановилась на GigaCowork, потому что он отвечал этим требованиям и закрыл сразу несколько задач: подготовку текстов, обработку таблиц и PDF, а также аналитику.

Агент выполняет задачу по заданной инструкции – она описывается сотрудником простым языком. Цифровой помощник помогает составить коммерческое предложение, описание проекта, маркетинговый текст или деловое письмо. При работе с документами он может извлечь данные из PDF, собрать новый файл или точечно изменить ячейки финансовой модели в Excel с сохранением форматирования. Подготовка презентаций включает структурирование исходной информации и формирование материалов для клиентов и инвесторов.

В качестве источников используются корпоративная база знаний, внутренние регламенты, финансовые модели и юридические документы. Дополнительно платформа работает с открытыми страницами, содержащими нормативную информацию и рыночные данные. По описанию компании, такой порядок позволяет выполнять разные операции в общем рабочем интерфейсе и сокращает число переключений между приложениями, что сильно экономит время.

По оценке «Плато Девелопмент», после внедрения решения цикл согласования проектной документации сократился на 30%. В компании также отмечают ускорение подготовки документов и аналитических материалов, обработки запросов клиентов и внутренних задач. Часть операций, на которые прежде уходили часы, сотрудники теперь выполняют за минуты.

«Теперь мы работаем с Word, Excel и PDF в едином окне, без постоянных скачиваний и загрузок. ИИ-агент может точечно обновить данные в сложной таблице, не нарушив форматирование и формулы, или за секунды извлечь условия из PDF и собрать на их основе новый документ», – отметила Ольга Болдарева, заместитель генерального директора по экономике и финансам «Плато Девелопмент»

Высвобождение времени позволяет сотрудникам уделять больше внимания стратегическим решениям и работе с клиентами. В компании также отмечают, что команде стало проще справляться с повседневными задачами: работа с документами требует меньше ручных операций, а необходимые инструменты доступны на одной платформе с цифровыми помощниками.