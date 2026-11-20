Бывшего министра цифрового развития Смоленской области Андрея Рудометкина обвиняют в превышении полномочий и мошенничестве, совершенных в составе преступной группы. Подробности пока не раскрываются, но с ним по делу проходят бывший начальник отдела защиты информации ведомства и бывший начальник регионального департамента по здравоохранению.



Мошенничество главы областного Минцифры

Бывший министр цифрового развития Смоленской области Андрей Рудометкин обвиняется в превышении должностных полномочий и крупном мошенничестве, выяснил ТАСС из материалов суда. Рассмотрение дела начнется в ближайшее время.

Что именно совершил бывший региональный министр, пока не уточняется. Его взяли под стражу в конце 2025 г., счета арестовали. Просьбы защиты о смягчении меры пресечения в связи с наличием трех несовершеннолетних детей не были удовлетворены.

С поста руководителя Минцифры Смоленской области, который он занимал с 2023 г., Рудометкин уволился 16 октября 2025 г., по окончании срока действия контракта. До этого он был заместителем главы ведомства.

Материалы дела

Из материалов дела известно, что Рудометкину предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, совершенном в группе лиц по предварительному сговору из корыстных соображений (286 ч. 3 п. «е»; ст. 286 ч. 3 п.п. «г», «е» УК России) и тяжком мошенничестве (ст. 159 ч. 4).

Сгенерировано ИИ Бывшего главу регионального Минцифры обвиняют нанесении ущерба министерству

Известно также, что в деле упоминаются два преступных эпизода. Потерпевшей стороной заявлено Министерство цифрового развития региона. Всего в деле четыре фигуранта.

Среди из них — Артем Калугин, который был начальником отдела защиты информации Минцифры Смоленской области. Он также обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

Фамилия, имя и отчество другого участника полностью совпадают с данными бывшего заместителя начальника регионального департамента по здравоохранению Сергея Ковалева. Еще об одном ничего не известно.

Последние аресты региональных цифровых министров

По схожему обвинения в середине ноября 2026 г. был арестован экс-министр цифрового развития Новгородской области Михаил Киблер, как писал «Интерфакс» (превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями).

В феврале 2025 г. CNews сообщал об аресте министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Евгения Полуянова и обысках у двоих его заместителей. Чиновники, по данным следствия, закупили «Мой офис» вместо системы электронного документооборота «Дело» по завышенной цене.

В Омске в декабре 2024 г. был задержан и отправлен в Москву Денис Цуканов, министр цифрового развития и связи области, заместитель председателя областного правительства. Позже «КП Омск» выяснила, что ему вменяют присвоение или растрату средств в особо крупном размере в составе организованной группы.