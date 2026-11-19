Российский системный интегратор УЦСБ внедрил практики безопасной разработки в ИТ-компании «Информационные системы». Внедренные инструменты и процессы позволили наладить регулярный анализ защищенности продуктов разработчика и подготовить их к прохождению оценки соответствия ОУД 4, предусмотренной требованиями ЦБ РФ. «Информационные системы» создают технологии дистанционного банковского обслуживания, применяемые банками «Синара», УБРиР, ВТБ, «Точка» и другими крупными игроками финансового рынка.

Ранее УЦСБ проводил для «Информационных систем» анализ защищенности кода в формате точечных проверок, а теперь помог сделать безопасную разработку постоянной частью жизненного цикла продуктов — чтобы непрерывно обеспечивать их защищенность и, как следствие, укреплять конкурентоспособность на финансовом рынке.

В ходе проекта в инфраструктуре компании развернули систему управления уязвимостями и подключили к ней девять инструментов анализа. Вместе они находят дефекты в исходном коде, проверяют безопасность подключаемых компонентов и тестируют уже работающее приложение. Проверки идут по расписанию, а результаты собираются в единой системе. Чтобы отсеивать ложные срабатывания, потенциальные уязвимости вручную проверяет специалист по безопасности приложений.

Для интеграции безопасности в привычные процессы разработки УЦСБ настроил двустороннюю синхронизацию системы управления уязвимостями с таск-трекером Заказчика. Теперь устранение уязвимостей идет в тех же спринтах, что и разработка новой функциональности, с понятными приоритетами и сроками.

Решения УЦСБ в проекте для «Информационных систем» построены на основе продуктов с открытым исходным кодом. Однако доступные open-source-инструменты не были ориентированы на Dart — один из основных языков программирования, которые использует заказчик. Команда УЦСБ разработала порядка 100 правил поиска небезопасных паттернов для Dart, что позволило анализировать значимую часть кода, не ограничиваясь возможностями подключенных инструментов.

Результатом проекта стало создание платформы безопасной разработки, которая объединила систему управления уязвимостями, инструменты анализа и настроенные процессы. На ней специалисты «Информационных систем» могут самостоятельно запускать проверки, просматривать и анализировать отчеты. С помощью платформы уже проведен анализ продуктов компании, которые после выявления и устранения уязвимостей, успешно прошли оценку соответствия требованиям ОУД 4.

«Безопасность наших продуктов — одна из важных характеристик их качества, а не формальность для выполнения регуляторных требований. Банкам важно понимать, насколько надежны используемые ими технологии, поэтому системная работа с уязвимостями помогает укреплять доверие клиентов и повышать конкурентоспособность решений компании», — сказал Алексей Киселев, технический директор компании «Информационные системы».

«Этот проект доказывает, что для безопасной разработки не существует “языковых барьеров”. Наша цель — сделать безопасность частью повседневной работы программистов, на каком бы языке они ни писали код. Мы считаем, что хорошего качества ИТ-продукта можно добиться и open source анализаторами — главное не просто “развернуть инструменты”, а построить DevSecOps-процессы, которые будут выполнять свою роль и помогать делать код безопаснее. Такой подход позволяет компаниям успешно проходить проверки регулятора без аврала и хаоса», — отметил Евгений Тодышев, руководитель направления безопасной разработки УЦСБ.

Практика по созданию кастомизированных DevSecOps-платформ под бизнес-потребности и особенности ИТ-инфраструктуры подойдет компаниям, которые разрабатывают ПО для финансового сектора, промышленности, а также других отраслей с повышенными требованиями к информационной безопасности используемых ИТ-решений.

В качестве альтернативы, при финансовых, кадровых или инфраструктурных ограничениях можно подключиться к Apsafe — экосистеме инструментов DevSecOps от УЦСБ. Она позволяет бесшовно внедрить безопасную разработку и включает ручную верификацию результатов анализа экспертами интегратора.