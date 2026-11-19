Мировой спрос на ПК упал. Lenovo ушла в убытки, а ее акции обвалились
Несмотря на успех подразделения решений для дата-центров Lenovo получила крупный убыток по итогам второго квартала 2026/2027 финансового года. После публикации отчета акции компании в Гонконге упали сразу на 13%. Это вызвано падением мирового спроса на ПК, одним из крупнейших производителей которых является Lenovo. Ситуация усугубилась ростом цен на память.
Акции Lenovo обвалились из-за квартального убытка
Акции Lenovo Group 19 ноября 2026 г. на Гонконгской фондовой бирже упали на 13,3%, до 14,92 гонконгского доллара (примерно $1,9), приводит Forbes данные торгов.
Это случилось после публикации финансового отчета за II квартал 2026/2027 финансового года, в котором компания заявила о крупном убытке.
Lenovo Group Limited — транснациональная корпорация со штаб-квартирой в Пекине (КНР), являющаяся мировым производителем персональных компьютеров, серверов и периферийного оборудования.
Финансовые результаты
Чистый убыток оказался почти в 17 раз больше, чем ожидали аналитики, пишет Bloomberg, который первым обратил внимание на ситуацию. Он составил $640 млн против прогноза в $38 млн. Аналогичный период годом ранее компания закончила с прибылью.
Lenovo зафиксировала операционный убыток в размере $117 млн. И это впервые с 2017 г.
При этом выручка компании выросла на 48% (до $30,24 млрд). А доходы подразделения инфраструктурных решений для дата-центров увеличились до рекордных $11,3 млрд (плюс 178% год к году), операционная прибыль впервые превысила $1 млрд.
Влияние ситуации на мировых рынках
Персональные компьютеры остаются одним из ключевых направлений бизнеса Lenovo. По данным аналитических агентств и публикаций CNews, Lenovo стабильно входит в топ-5 мировых производителей ПК. Так, в 2024 г. ее доля составляла 24,8% мирового рынка ПК.
На ее результатах сказался спад спроса в этом сегменте. Поставки Lenovo снизились на 22,9%, превысив средний мировой показатель за последний квартал в 21,2%, по данным исследовательской компании Omdia.
Рентабельность производителей ПК страдает из-за высоких цен на комплектующие. Усугубляют ситуацию цены на чипы памяти. За последние четыре года они выросли на сотни процентов.
Инвесторов в последнее время смущают также сомнения по поводу устойчивости долгосрочного спроса со стороны ЦОД, затраты и долговая нагрузка которых растут, а конкуренция усиливается. Свою ложку дегтя добавила история с отставкой гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang).
Акции Lenovo в 2026 г. росли и зафиксировали пик в сентябре. Рост составил 80%. Но на фоне масштабной распродажи в ИИ-секторе откатились на более чем 50%, по подсчетам Bloomberg.