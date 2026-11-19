Несмотря на успех подразделения решений для дата-центров Lenovo получила крупный убыток по итогам второго квартала 2026/2027 финансового года. После публикации отчета акции компании в Гонконге упали сразу на 13%. Это вызвано падением мирового спроса на ПК, одним из крупнейших производителей которых является Lenovo. Ситуация усугубилась ростом цен на память.



Акции Lenovo обвалились из-за квартального убытка

Акции Lenovo Group 19 ноября 2026 г. на Гонконгской фондовой бирже упали на 13,3%, до 14,92 гонконгского доллара (примерно $1,9), приводит Forbes данные торгов.

Это случилось после публикации финансового отчета за II квартал 2026/2027 финансового года, в котором компания заявила о крупном убытке.

Lenovo Group Limited — транснациональная корпорация со штаб-квартирой в Пекине (КНР), являющаяся мировым производителем персональных компьютеров, серверов и периферийного оборудования.

Финансовые результаты

Чистый убыток оказался почти в 17 раз больше, чем ожидали аналитики, пишет Bloomberg, который первым обратил внимание на ситуацию. Он составил $640 млн против прогноза в $38 млн. Аналогичный период годом ранее компания закончила с прибылью.

Сгенерировано ИИ Падение спроса на ПК привело Lenovo к масштабному квартальному убытку

Lenovo зафиксировала операционный убыток в размере $117 млн. И это впервые с 2017 г.

При этом выручка компании выросла на 48% (до $30,24 млрд). А доходы подразделения инфраструктурных решений для дата-центров увеличились до рекордных $11,3 млрд (плюс 178% год к году), операционная прибыль впервые превысила $1 млрд.

Влияние ситуации на мировых рынках

Персональные компьютеры остаются одним из ключевых направлений бизнеса Lenovo. По данным аналитических агентств и публикаций CNews, Lenovo стабильно входит в топ-5 мировых производителей ПК. Так, в 2024 г. ее доля составляла 24,8% мирового рынка ПК.

На ее результатах сказался спад спроса в этом сегменте. Поставки Lenovo снизились на 22,9%, превысив средний мировой показатель за последний квартал в 21,2%, по данным исследовательской компании Omdia.

Рентабельность производителей ПК страдает из-за высоких цен на комплектующие. Усугубляют ситуацию цены на чипы памяти. За последние четыре года они выросли на сотни процентов.

Инвесторов в последнее время смущают также сомнения по поводу устойчивости долгосрочного спроса со стороны ЦОД, затраты и долговая нагрузка которых растут, а конкуренция усиливается. Свою ложку дегтя добавила история с отставкой гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang).

Акции Lenovo в 2026 г. росли и зафиксировали пик в сентябре. Рост составил 80%. Но на фоне масштабной распродажи в ИИ-секторе откатились на более чем 50%, по подсчетам Bloomberg.