Минпромторг потребовал от «Зеленоградского нанотехнологического центра» уплатить пени в размере 138,97 млн руб. за срыв сроков сдачи третьего этапа работ по созданию первого российского литографа с проектными нормами 130 нм. Причиной задержки стали санкции.

Штраф «ЗНТЦ»

Как выяснил CNews, Минпромторг потребовал от АО «Зеленоградский нанотехнологический центр» (ЗНТЦ) уплатить пени в размере 138,97 млн руб. за нарушение сроков разработки первого российского литографа на 130 нм.

Речь идет о госконтракте на разработку и изготовление установки проекционного переноса изображений топологического рисунка интегральных схем на пластину с источником излучения с длиной волны 193 и 248 нм. Это следует из претензии ведомства, опубликованной в карточке контракта.

Контракт был заключен 2 декабря 2021 г. Общая его цена составляет 5,55 млрд руб., срок исполнения — 31 декабря 2026 г. Работы разбиты на этапы; третий этап, согласно графику, должен был быть завершен 31 марта 2026 г. Однако, как указано в претензии, уведомление о готовности этапа к сдаче исполнитель направил только 10 июля 2026 г. (по условиям контракта — до 11 марта 2026 г.).

Сгенерировано ИИ Создатель литографа оштрафован на 138 млн

«Сдвиг сроков связан с санкционным режимом относительно компании со стороны зарубежных поставщиков: “ЗНТЦ” внесен в ограничения со стороны Евросоюза», — сообщил CNews глава компании Анатолий Ковалев. По его словам, проект в целом будет реализован в срок.

Установка в «НМ-Тех»

Согласно документу, наладка опытного образца эксимерного лазера с длиной волны 193 нм должна проходить на площадке ООО «НМ-Тех» в Зеленограде. При этом наладка самого опытного образца установки проекционного переноса изображений (степпера) предусмотрена на территории АО «ЗНТЦ».

В октябре 2026 г. Минпромторг совместно с «ЗНТЦ» внесли изменения в контракт. Согласно им, 80% цены этапа теперь выплачивается авансом, а по четвертому этапу исполнитель обязался вернуть в федеральный бюджет излишне полученный аванс в размере 124 млн руб. Кроме того, соглашение корректирует размеры штрафов за неисполнение обязательств (например, 0,25% от цены этапа 3, что составляет 6,15 млн руб.).

Этап завершен

Напомним, что, несмотря на просрочку, третий этап ОКР был фактически завершен: акт сдачи-приемки подписан 7 августа 2026 г. В рамках работ «ЗНТЦ» изготовил два опытных образца эксимерного лазера с длиной волны 193 нм, фотошаблоны, тестовые структуры и стенд для измерения характеристик объективов, а также отработал базовые технологические процессы.

Серийные поставки компания планирует начать в 2027 г.