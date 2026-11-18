Платформа Directum RX заняла третье место в рейтинге российских систем распознавания и интеллектуальной обработки документов CNewsMarket. Решения оценивали по функциональности распознавания, классификации и извлечению данных, инструментам проверки и верификации, поддержке форматов, совместимости с ИТ-инфраструктурой, безопасности, лицензированию и технической поддержке.

Аналитики издания отметили возможности Directum RX по умению работать с контентом на разных языках, обработке сложных таблиц, проверке комплектности документов, сравнению версий и сверке сведений со справочниками. Отдельно выделили инструменты контроля качества распознавания: подсветку символов, которые не удалось точно идентифицировать, групповую и двойную проверку результатов, дообучение моделей на исправленных данных. А также совместное применение технологии OCR с большими языковыми моделями.

Илья Петухов, руководитель проектов развития ИИ-решений Directum: «Только распознанного текста бизнесу уже недостаточно, нужны проверка на риски, смысловой поиск и работа с документом через диалог с ИИ-ассистентом. К примеру, для распознавания типовых накладных используется ML-алгоритм, а при встрече со слабоструктурированным документом подключается большая языковая модель для контекстного анализа».

Интеллектуальные сервисы доступны для пользователей Directum RX в поставке Intelligence. Технологии OCR, NLP, DL, обучения моделей, а также LLM и RAG помогают сократить объем ручной работы при поступлении, регистрации, поиске, создании, анализе документов.