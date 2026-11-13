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«Умный» фермерский девайс «Росэл» спасет коров от травм

Холдинг «Росэл» изготовил первую опытную партию «умных» сигнализаторов доения. Сейчас эти изделия проходят испытания на фермах. Электронный модуль автоматически определяет конец дойки и подает сигнал оператору, который своевременно заканчивает процедуру. Это защищает животных от травм и болезней, а хозяйства – от финансовых потерь. Новинка превосходит российские аналоги и стоит в три раза дешевле зарубежных. Об этом CNews сообщили представители «Росэл».

Устройство совместимо с любыми доильными аппаратами, легко монтируется как готовый модуль и работает от аккумулятора до пяти часов.

Разработка облегчает труд оператора. Раньше доярке приходилось непрерывно следить за процессом, чтобы не допустить «передаивания» – состояния, когда аппарат работает «вхолостую», травмируя ткани вымени. Теперь электроника сама отслеживает окончание процесса.

«Главная проблема молочного животноводства – мастит. Нередко она возникает из-за человеческого фактора - оператор не успевает вовремя отключить аппарат. На эту болезнь приходится 71% падений удоев, 16% брака молока и 11% всех ветрасходов, а каждое десятое животное идет на выбраковку. Наш сигнализатор снимает с доярки рутину непрерывного контроля. Это сохраняет здоровье коров и снижает издержки хозяйств», – сказали в холдинге «Росэл».

Кроме того, здоровое вымя дает молоко без превышения нормы соматических клеток – это ключевой показатель чистоты и безопасности продукта, за который переработчики снижают закупочную цену.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

В отличие от зарубежных аналогов, российский сигнализатор контролирует доение по каждой четверти вымени отдельно и имеет функцию диагностики мастита. Устройство подходит для любых типов доения – в ведро, молокопровод или доильный зал.

Сейчас идут заключительные испытания на фермах, после чего стартует серийное производство. Интерес к продукту уже проявили хозяйства Кировской области, Татарстана и Удмуртии.

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