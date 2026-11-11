«Первый Бит» протестировал маркировку замороженной продукции на производстве ТД «Лед Эксперт»

Интегратор решений для бизнеса «Первый Бит» в середине октября 2026 г. совместно с «Оператор-ЦРПТ» провел успешный эксперимент по внедрению цифровой маркировки на производственных линиях ТД «Лед Эксперт». Пилот затронул товарную группу «полуфабрикаты и замороженная продукция», а основным промаркированным в ходе испытаний товаром стала замороженная клюква. Об этом CNews сообщил представитель «Первого Бита».

Раннее производитель замороженной продукции столкнулся с неопределённостью: как встроить обязательную маркировку в действующий производственный процесс без остановки линий и ручного труда. Правительство уже запустило эксперимент для замороженных продуктов, который продлится до 28 февраля 2027 г. После этой даты маркировка через государственную систему «Честный знак» поэтапно станет обязательной.

Руководству торгового дома «Лед Эксперт» нужно было заранее проверить, готово ли их производство к внедрению процессов, необходимых для соблюдения будущих требований, и они обратились в «Первый Бит».

Команда центрального московского офиса «Первого Бита» предложила решение на базе программно-аппаратного комплекса «БИТ.IIoT» и «БИТ.MDT». Чтобы продемонстрировать работу решений, на производстве «Лед Эксперт» организовали полный цикл промышленной маркировки.

Через «1С:ERP 2.5» с расширением «БИТ.MDT» запрашивались коды маркировки из станции управления заказами (СУЗ) продуктивного контура государственной системы маркировки (ГИС МТ). Коды печатались напрямую на упаковку термотрансферным принтером First Bit R4000.

На станции «БИТ.IIoT» с камерой Hikrobot 3000 проводилась валидация кодов. Затем выполнялась сериализация и ручная агрегация: при укладывании продукции в короб оператор считывал этикетки с кодами маркировки, после чего на принтере TSC 340T печатался идентификатор транспортировочной упаковки (SSCC).

За считывание кодов при агрегации в паллету отвечал ТСД Mindeo D60, а SSCC для паллеты печатался на принтере TSC TE310. В «1С:ERP» автоматически создавался документ «Упаковка кодов маркировки», формировался отчёт об использовании кодов маркировки и выполнялся ввод в оборот в ГИС МТ «Честный знак». Все данные передавались автоматически.

Эксперимент показал успешную интеграцию маркировки в действующий производственный процесс. Оборудование и ПО подтвердили готовность к обязательной маркировке в условиях реального цеха «Лед Эксперт». Производитель получил прозрачный сценарий работы, убедился в низком риске ошибок и в достаточной быстроте работы системы.

«Для нас было важно показать каждый этап: от запроса кодов до валидации агрегации в короб и на паллету, печати. Испытания подтвердили: оборудование и ПО готовы к обязательной маркировке», — отметила Екатерина Петрухина, руководитель отдела промышленной маркировки компании «Первый Бит».

«Эксперимент прошёл гладко. Мы увидели, что маркировка встраивается в наш процесс без остановки производства, а данные уходят в «Честный знак» автоматически. Решение «Первого Бита» работает стабильно», — сказала Елена Парфентьева, бренд-менеджер ТД «Лед Эксперт».