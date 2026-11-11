Аналитики назвали «Базис» крупнейшим разработчиком инфраструктурного ПО

«Базис», крупнейший российский разработчик ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой (ПО УДИ), входящий в группу РТК-ЦОД, сохранил первое место среди отечественных вендоров. По данным исследования iKS-Consulting за 2025 год, на компанию пришлось около 21% совокупной выручки российских разработчиков ПО УДИ. Общий объем продаж отечественных решений достиг 30,4 млрд рублей.



Место в рейтингах

Компания также стала лидером в совокупном сегменте серверной виртуализации, виртуализации рабочих столов (VDI) и терминального доступа с долей 28%. Объем продаж отечественных решений в этом сегменте в 2025 году составил 15,1 млрд рублей. «Базис» представлен в этих направлениях платформами Basis Dynamix и Basis Workplace.

В разделе о программно-определяемых сетях (SDN) аналитики отдельно выделили Basis SDN как ключевой самостоятельный российский продукт этого класса. Именно на его примере в исследовании проведено функциональное сравнение российского решения с VMware NSX / VCF Networking. Basis SDN разворачивается в инфраструктуре заказчика без зависимости от внешнего облака и обеспечивает микросегментацию, управление сетевыми политиками безопасности и интеграцию с экосистемой «Базиса».

© nmedia / Фотобанк Фотодженика По данным исследования iKS-Consulting за 2025 год, на компанию "Базис" пришлось около 21% совокупной выручки российских разработчиков ПО УДИ

Впервые исследование рынка ПО УДИ включило отдельный анализ сегмента наблюдаемости (observability). Среди решений, вошедших в периметр оценки, аналитики отметили Proto Observability и отнесли его к классу Full-stack Observability, объединяющему анализ инфраструктуры и приложений. Ранее «Базис» приобрел 70% компании Proto — разработчика этой платформы. Покупка Proto позволила вендору на полтора года сократить сроки внедрения решений наблюдаемости в свою экосистему по сравнению с самостоятельной разработкой аналогичного ПО с нуля.

По выводам iKS-Consulting, конкуренция на рынке ПО УДИ смещается к комплексным платформам, а для заказчиков все большее значение приобретают совместимость продуктов и качество эксплуатации всей инфраструктуры. По прогнозу аналитиков, совокупный российский рынок ПО УДИ, включая отечественные и зарубежные решения, может вырасти с 43,7 млрд рублей в 2025 году до 120,5 млрд рублей к 2031-му.